Ольгинец, не пались. "Эффективные менеджеры" - это у вас в России
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:34
Ольгинец, не пались. "Эффективные менеджеры" - это у вас в России
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:38
Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление
Вот и пример вашей веры
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:16
Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?
Вспомнился анекдот:
Два менеджера по персоналу — опытный и стажёр — сидят в офисе и обсуждают дела. Молодой достает огромную пачку резюме, штук 300: «Мы должны просмотреть их все, чтобы подобрать кандидатов на эту вакансию». Опытный хладнокровно берет у него пачку, делит ее пополам, одну часть — на стол, вторую — в шреддер. У молодого глаза по пятаку: «А как же претенденты?!» Опытный невозмутимо: «А зачем нам неудачники?»
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:38
Так подождите, ведь это Петя "реформировал" полицию, СБУ и прокуратуру так что они теперь элементарно без нарушений не могут задержание произвести.
Что же это "реформированные" правоохранители так косячат?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:53
Вчера по "Интеру" прозвучал более, чем "тревожный звонок", по видом пятой колонны - в Харькове Враг устраивает "управляемый хаос".
При чём, с прямым участием "наших СМИ" - на пятый год, я так понимаю, не пришло понимание "Врага"? Его методов деятельности?...(Тоскливая печалька)
Как раз это то, что навязывалось на публику(имбецилам кормящимся из зомбоящика) в 2014 м в Донецке, до этого по Крыму.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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