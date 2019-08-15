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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3811381238133814> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:34 Вкладчик1234 написав: Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет. Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.

Ольгинец, не пались. "Эффективные менеджеры" - это у вас в России Ольгинец, не пались. "Эффективные менеджеры" - это у вас в России "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2848 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:38 Shram написав: В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите.... В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....

Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление

Вот и пример вашей веры Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правлениеВот и пример вашей веры "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2848 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:16 pesikot написав: Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление

Вот и пример вашей веры Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правлениеВот и пример вашей веры



Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?



Вспомнился анекдот:

Два менеджера по персоналу — опытный и стажёр — сидят в офисе и обсуждают дела. Молодой достает огромную пачку резюме, штук 300: «Мы должны просмотреть их все, чтобы подобрать кандидатов на эту вакансию». Опытный хладнокровно берет у него пачку, делит ее пополам, одну часть — на стол, вторую — в шреддер. У молодого глаза по пятаку: «А как же претенденты?!» Опытный невозмутимо: «А зачем нам неудачники?» Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?Вспомнился анекдот:Два менеджера по персоналу — опытный и стажёр — сидят в офисе и обсуждают дела. Молодой достает огромную пачку резюме, штук 300: «Мы должны просмотреть их все, чтобы подобрать кандидатов на эту вакансию». Опытный хладнокровно берет у него пачку, делит ее пополам, одну часть — на стол, вторую — в шреддер. У молодого глаза по пятаку: «А как же претенденты?!» Опытный невозмутимо: «А зачем нам неудачники?» zРадио

Повідомлень: 3192 З нами з: 02.05.18 Подякував: 755 раз. Подякували: 1810 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:38 pesikot написав: Нет, не правильно. Я ничему не радуюсь.

Если некий человек берёт взятки, то мне пофиг на его политическую принадлежность.

Но этот человек должен быть пойман на взятке, должны быть соблюдены все процессуальные процедуры и собраны все доказательства. И должен быть суд и человек должен осужден судом.

Но вы же голословно утверждаете, что Грычак - взяточник, коррупционер и казнокрад ещё до суда. Вы у нас прокурор ? судья ? Нет, тогда не трындите Нет, не правильно. Я ничему не радуюсь.Если некий человек берёт взятки, то мне пофиг на его политическую принадлежность.Но этот человек должен быть пойман на взятке, должны быть соблюдены все процессуальные процедуры и собраны все доказательства. И должен быть суд и человек должен осужден судом.Но вы же голословно утверждаете, что Грычак - взяточник, коррупционер и казнокрад ещё до суда. Вы у нас прокурор ? судья ? Нет, тогда не трындите



Так подождите, ведь это Петя "реформировал" полицию, СБУ и прокуратуру так что они теперь элементарно без нарушений не могут задержание произвести.

Что же это "реформированные" правоохранители так косячат? Так подождите, ведь это Петя "реформировал" полицию, СБУ и прокуратуру так что они теперь элементарно без нарушений не могут задержание произвести.Что же это "реформированные" правоохранители так косячат? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2693 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:53 Вчера по "Интеру" прозвучал более, чем "тревожный звонок", по видом пятой колонны - в Харькове Враг устраивает "управляемый хаос".

При чём, с прямым участием "наших СМИ" - на пятый год, я так понимаю, не пришло понимание "Врага"? Его методов деятельности?...(Тоскливая печалька)

Как раз это то, что навязывалось на публику(имбецилам кормящимся из зомбоящика) в 2014 м в Донецке, до этого по Крыму. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7021 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:15 zРадио написав: pesikot написав: Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление

Вот и пример вашей веры Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правлениеВот и пример вашей веры



Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?

Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?



А кто же его сбежал? Ну озвучь методичку, ну пожалуйста. Кто там заставлял их бежать - Порошенко, Яценюк, Вакарчук... или сам грозный Зе? А кто же его сбежал? Ну озвучь методичку, ну пожалуйста. Кто там заставлял их бежать - Порошенко, Яценюк, Вакарчук... или сам грозный Зе? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4735 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:16 Shram написав: Вкладчик1234 написав: Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".



Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.



Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.



Только по факту выполненных работ!

Уже никто на "идеи" не поведется. И тем более не будет скидываться на "светлое будущее".Пусть ищут спонсоров среди американской, канадской, израильской и прочих "патриотичных" диаспор.Простой народ уже научен "уроками" "эффективных менеджеров", и "крепких хозяйственников". Поэтому деньги наперёд платить не будет.Только по факту выполненных работ!



Вы недооцениваете забывчивость, наивность населения и самое главное зомби-эффект от СМИ.

Достаточно в течении полугода-года хорошенько и грамотно промывать народу мозги. И поверят и в светлое будущее, и в идею, и в черта и в сатану.

Вы недооцениваете забывчивость, наивность населения и самое главное зомби-эффект от СМИ.Достаточно в течении полугода-года хорошенько и грамотно промывать народу мозги. И поверят и в светлое будущее, и в идею, и в черта и в сатану.



О, вот в чем наши волгари разбираются - так это в зомби-эффекте от СМИ.



У них это уже второе десятилетие, результаты уже заметны. О, вот в чем наши волгари разбираются - так это в зомби-эффекте от СМИ.У них это уже второе десятилетие, результаты уже заметны. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4735 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:50 Sommer написав: zРадио написав: pesikot написав: Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление

Вот и пример вашей веры Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правлениеВот и пример вашей веры



Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?

Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?



А кто же его сбежал? Ну озвучь методичку, ну пожалуйста. Кто там заставлял их бежать - Порошенко, Яценюк, Вакарчук... или сам грозный Зе? А кто же его сбежал? Ну озвучь методичку, ну пожалуйста. Кто там заставлял их бежать - Порошенко, Яценюк, Вакарчук... или сам грозный Зе?



У тебя - методички. У меня - совокупность источников, на которых делается собственный анализ.



Янукович сбежал точно не по своей воле. Погнали его радикалы, штурмом захватывающие одно административное знание за другим. Порошенки-Яценюки как раз потрусливее были (и есть) - сами прятались за спинами людей, которых науськивали бросаться на амбразуру (один из мемов майдана "куля в лоб - значить куля в лоб").



Так что бегство Януковича я ну никак в список проблем Порошенко записать не могу. Наоборот - бегство первого открыло дорогу президентству второго.



pesikot так расставил акценты, будто несознательный Янукович в трудное время бросил страну, а сознательный Порошенко - нехотя взялся вытаскивать ее из ямы. На самом же деле Порошенко сначала приложился к устранению Януковича, а затем стал главным его (устранения) бенефициаром, использовав президентсткое кресло для личного обогащения. Детали чего, к слову, сейчас выясняют следователи... У тебя - методички. У меня - совокупность источников, на которых делается собственный анализ.Янукович сбежал точно не по своей воле. Погнали его радикалы, штурмом захватывающие одно административное знание за другим. Порошенки-Яценюки как раз потрусливее были (и есть) - сами прятались за спинами людей, которых науськивали бросаться на амбразуру (один из мемов майдана "куля в лоб - значить куля в лоб").Так что бегство Януковича я ну никак в список проблем Порошенко записать не могу. Наоборот - бегство первого открыло дорогу президентству второго.так расставил акценты, будто несознательный Янукович в трудное время бросил страну, а сознательный Порошенко - нехотя взялся вытаскивать ее из ямы. На самом же деле Порошенко сначала приложился к устранению Януковича, а затем стал главным его (устранения) бенефициаром, использовав президентсткое кресло для личного обогащения. Детали чего, к слову, сейчас выясняют следователи... zРадио

Повідомлень: 3192 З нами з: 02.05.18 Подякував: 755 раз. Подякували: 1810 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:56 Sommer написав: zРадио написав: pesikot написав: Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление

Вот и пример вашей веры Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правлениеВот и пример вашей веры



Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?

Эээммм... А кто "сбежал" Януковича - он сам, как и Петя на Мальдивы, только забыл вернуться?



А кто же его сбежал? Ну озвучь методичку, ну пожалуйста. Кто там заставлял их бежать - Порошенко, Яценюк, Вакарчук... или сам грозный Зе? А кто же его сбежал? Ну озвучь методичку, ну пожалуйста. Кто там заставлял их бежать - Порошенко, Яценюк, Вакарчук... или сам грозный Зе?

Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит))) Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит))) innamax2008

Повідомлень: 320 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:10 innamax2008 написав:



Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит))) Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит)))

Готовы ростовского узника поменять на Порошенко))) Готовы ростовского узника поменять на Порошенко))) antey1969 1

Повідомлень: 8646 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2289 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3811381238133814> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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