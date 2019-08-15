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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3811381238133814 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:20 pesikot написав: Shram написав: В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите.... В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....

Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление

Вот и пример вашей веры Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правлениеВот и пример вашей веры

Когда янык в Крыму в плен к русским попал, турчинов Крым слил, а Петя потом донбас сливал, если бы не Игорь Валерьевич по 10 000$ за сепара, не добробаты им организованные не известно, что с Украиной было бы. Рыжий таракан на луганскую ТЭЦ уголь из раши до последнего таскал па@ла, а всем как Роттердамский парил с доставкой. В общем после того как янык в плен попал, петрушка и другие твари семочки только и думали как Украину русским слить дорого. Когда янык в Крыму в плен к русским попал, турчинов Крым слил, а Петя потом донбас сливал, если бы не Игорь Валерьевич по 10 000$ за сепара, не добробаты им организованные не известно, что с Украиной было бы. Рыжий таракан на луганскую ТЭЦ уголь из раши до последнего таскал па@ла, а всем как Роттердамский парил с доставкой. В общем после того как янык в плен попал, петрушка и другие твари семочки только и думали как Украину русским слить дорого. innamax2008

Повідомлень: 320 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:24 antey1969 написав: innamax2008 написав:



Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит))) Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит)))

Готовы ростовского узника поменять на Порошенко))) Готовы ростовского узника поменять на Порошенко)))

Оба в Украине сидеть могут. В Южной Корее хорошая традиция есть. Нужно пример взять и юща с кучмой туда же определить, по корейской технологии. Оба в Украине сидеть могут. В Южной Корее хорошая традиция есть. Нужно пример взять и юща с кучмой туда же определить, по корейской технологии. innamax2008

Повідомлень: 320 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3811381238133814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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