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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3811381238133814

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:20

  pesikot написав:
  Shram написав:В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....

Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление :)
Вот и пример вашей веры :)

Когда янык в Крыму в плен к русским попал, турчинов Крым слил, а Петя потом донбас сливал, если бы не Игорь Валерьевич по 10 000$ за сепара, не добробаты им организованные не известно, что с Украиной было бы. Рыжий таракан на луганскую ТЭЦ уголь из раши до последнего таскал па@ла, а всем как Роттердамский парил с доставкой. В общем после того как янык в плен попал, петрушка и другие твари семочки только и думали как Украину русским слить дорого.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:24

  antey1969 написав:
  innamax2008 написав:

Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит)))

Готовы ростовского узника поменять на Порошенко)))

Оба в Украине сидеть могут. В Южной Корее хорошая традиция есть. Нужно пример взять и юща с кучмой туда же определить, по корейской технологии.
innamax2008
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  #<1 ... 3811381238133814
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