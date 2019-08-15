|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:20
pesikot написав: Shram написав:
В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....
Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление
Вот и пример вашей веры
Когда янык в Крыму в плен к русским попал, турчинов Крым слил, а Петя потом донбас сливал, если бы не Игорь Валерьевич по 10 000$ за сепара, не добробаты им организованные не известно, что с Украиной было бы. Рыжий таракан на луганскую ТЭЦ уголь из раши до последнего таскал па@ла, а всем как Роттердамский парил с доставкой. В общем после того как янык в плен попал, петрушка и другие твари семочки только и думали как Украину русским слить дорого.
-
innamax2008
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 11.04.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:24
antey1969 написав: innamax2008 написав:
Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит)))
Готовы ростовского узника поменять на Порошенко)))
Оба в Украине сидеть могут. В Южной Корее хорошая традиция есть. Нужно пример взять и юща с кучмой туда же определить, по корейской технологии.
-
innamax2008
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 11.04.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|