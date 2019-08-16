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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:24
antey1969 написав: innamax2008 написав:
Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит)))
Готовы ростовского узника поменять на Порошенко)))
Оба в Украине сидеть могут. В Южной Корее хорошая традиция есть. Нужно пример взять и юща с кучмой туда же определить, по корейской технологии.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:13
innamax2008 написав: pesikot написав: Shram написав:
В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....
Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление
Вот и пример вашей веры
Когда янык в Крыму в плен к русским попал, турчинов Крым слил, а Петя потом донбас сливал, если бы не Игорь Валерьевич по 10 000$ за сепара, не добробаты им организованные не известно, что с Украиной было бы. Рыжий таракан на луганскую ТЭЦ уголь из раши до последнего таскал па@ла, а всем как Роттердамский парил с доставкой. В общем после того как янык в плен попал, петрушка и другие твари семочки только и думали как Украину русским слить дорого.
Да-да, просто пяти лет не хватило слить.
Ниче, ща большинство проголосует, и СЛАВУ! Игорю Валерьичу каждый день петь будем
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vano80
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:23
zРадио написав:
У тебя - методички. У меня - совокупность источников, на которых делается собственный анализ.
Ну давай посмотрим, какой анализ нам выдаст критикус на этот раз.
zРадио написав:
Янукович сбежал точно не по своей воле. Погнали его радикалы, штурмом захватывающие одно административное знание за другим.
Захват административных зданий был и при Порошенко. Почему он не сбежал?
Кроме того захват начался за несколько месяцев до, у Яныка соображалка была как у жирафа, медленно доходило?
Так что первый обман засчитан.
zРадио написав:
Порошенки-Яценюки как раз потрусливее были (и есть) - сами прятались за спинами людей, которых науськивали бросаться на амбразуру
Еще два обмана - Порошенко не прятался за спинами и не науськивал никого.
zРадио написав:
Так что бегство Януковича я ну никак в список проблем Порошенко записать не могу. Наоборот - бегство первого открыло дорогу президентству второго.
И четвертый обман - президенству дорогу открыл выбор народа.
zРадио написав:pesikot
так расставил акценты, будто несознательный Янукович в трудное время бросил страну, а сознательный Порошенко - нехотя взялся вытаскивать ее из ямы.
(фейспалм)
А что, на самом деле наоборот?
В общем четыре с половиной обмана на один "анализ".
Плохо работаешь, топорно. Смотри, в рядовые волгари разжалуют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:56
vano80 написав: innamax2008 написав: Shram написав:
В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....
Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление
Вот и пример вашей веры
Когда янык в Крыму в плен к русским попал, турчинов Крым слил, а Петя потом донбас сливал, если бы не Игорь Валерьевич по 10 000$ за сепара, не добробаты им организованные не известно, что с Украиной было бы. Рыжий таракан на луганскую ТЭЦ уголь из раши до последнего таскал па@ла, а всем как Роттердамский парил с доставкой. В общем после того как янык в плен попал, петрушка и другие твари семочки только и думали как Украину русским слить дорого.
Да-да, просто пяти лет не хватило слить.
Ниче, ща большинство проголосует, и СЛАВУ! Игорю Валерьичу каждый день петь будем
[/quote]
И слава богу. У петрушки связной медведчук шасть к путину, шасть обратно с инструкциями. Дизель из раши, уголь и раши, но по роттердамски с доставкой, добробаты в Иловайск, семочко в СБУ. Грабил Украину петрушка и сливал путину потихоньку, но за дорого. К Игорю Валерьевичу претензий нет. За оборону Украины петя в угоду путину и в наказание Коломойскому банк у последнего забрал, а медведчука продуктопроводом и телеканалами наградил, а рыжего таракана так вообще облагодетельствовал так сказать за слив Донбасса.
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innamax2008
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