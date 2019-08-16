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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3811381238133814

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:24

  antey1969 написав:
  innamax2008 написав:

Янык в плен попал, когда организовывал оборону Крыма от русских окупантов. Уже пять лет, как в плену в Ростове сидит)))

Готовы ростовского узника поменять на Порошенко)))

Оба в Украине сидеть могут. В Южной Корее хорошая традиция есть. Нужно пример взять и юща с кучмой туда же определить, по корейской технологии.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:13

  innamax2008 написав:
  pesikot написав:
  Shram написав:В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....

Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление :)
Вот и пример вашей веры :)

Когда янык в Крыму в плен к русским попал, турчинов Крым слил, а Петя потом донбас сливал, если бы не Игорь Валерьевич по 10 000$ за сепара, не добробаты им организованные не известно, что с Украиной было бы. Рыжий таракан на луганскую ТЭЦ уголь из раши до последнего таскал па@ла, а всем как Роттердамский парил с доставкой. В общем после того как янык в плен попал, петрушка и другие твари семочки только и думали как Украину русским слить дорого.


Да-да, просто пяти лет не хватило слить.
Ниче, ща большинство проголосует, и СЛАВУ! Игорю Валерьичу каждый день петь будем :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:23

  zРадио написав:У тебя - методички. У меня - совокупность источников, на которых делается собственный анализ.


Ну давай посмотрим, какой анализ нам выдаст критикус на этот раз.

  zРадио написав:Янукович сбежал точно не по своей воле. Погнали его радикалы, штурмом захватывающие одно административное знание за другим.


Захват административных зданий был и при Порошенко. Почему он не сбежал?
Кроме того захват начался за несколько месяцев до, у Яныка соображалка была как у жирафа, медленно доходило?

Так что первый обман засчитан.

  zРадио написав:Порошенки-Яценюки как раз потрусливее были (и есть) - сами прятались за спинами людей, которых науськивали бросаться на амбразуру


Еще два обмана - Порошенко не прятался за спинами и не науськивал никого.

  zРадио написав:Так что бегство Януковича я ну никак в список проблем Порошенко записать не могу. Наоборот - бегство первого открыло дорогу президентству второго.


И четвертый обман - президенству дорогу открыл выбор народа.

  zРадио написав:pesikot так расставил акценты, будто несознательный Янукович в трудное время бросил страну, а сознательный Порошенко - нехотя взялся вытаскивать ее из ямы.


(фейспалм)
А что, на самом деле наоборот?

В общем четыре с половиной обмана на один "анализ".

Плохо работаешь, топорно. Смотри, в рядовые волгари разжалуют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:56

  vano80 написав:
  innamax2008 написав:
  Shram написав:В Петю вон после прошествии просранного пятилетнего правления до сих пор многие верят. А вы говорите....

Принять страну с активными военными действиями, с беглым Януковичем, а оставить с растущей экономикой. Это да, Петя "просрал" своё правление :)
Вот и пример вашей веры :)

Когда янык в Крыму в плен к русским попал, турчинов Крым слил, а Петя потом донбас сливал, если бы не Игорь Валерьевич по 10 000$ за сепара, не добробаты им организованные не известно, что с Украиной было бы. Рыжий таракан на луганскую ТЭЦ уголь из раши до последнего таскал па@ла, а всем как Роттердамский парил с доставкой. В общем после того как янык в плен попал, петрушка и другие твари семочки только и думали как Украину русским слить дорого.


Да-да, просто пяти лет не хватило слить.
Ниче, ща большинство проголосует, и СЛАВУ! Игорю Валерьичу каждый день петь будем :mrgreen:[/quote]

И слава богу. У петрушки связной медведчук шасть к путину, шасть обратно с инструкциями. Дизель из раши, уголь и раши, но по роттердамски с доставкой, добробаты в Иловайск, семочко в СБУ. Грабил Украину петрушка и сливал путину потихоньку, но за дорого. К Игорю Валерьевичу претензий нет. За оборону Украины петя в угоду путину и в наказание Коломойскому банк у последнего забрал, а медведчука продуктопроводом и телеканалами наградил, а рыжего таракана так вообще облагодетельствовал так сказать за слив Донбасса.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:56

  Sommer написав:Ну давай посмотрим, какой анализ нам выдаст критикус на этот раз.


Паранойя, как она есть - мне даже чуток жалко тебя и твоего воображаемого друга :mrgreen:

  Sommer написав:Кроме того захват начался за несколько месяцев до, у Яныка соображалка была как у жирафа, медленно доходило?


Глупый аргумент! Как будто события на майдане не развивались и не накалялись с течением времени... Чтобы дать тебе пищу для ума - российская агрессия тоже длится не первый год, а уже 5.5 лет. Но военное положение Порошенко объявил только к концу 2018-го - до него что, как до жирафа, медленно доходило? :mrgreen: Причем за период 2014-2018 были и явно более экстремальные моменты (2014-й - Иловайск, 2015-й - Дебальцево).

  Sommer написав:Порошенко не прятался за спинами и не науськивал никого.


Прятался-прятался - ни в одном захвате зданий он не участвовал. Ни одного ни ранения, ни даже перелома не получил, когда более 100 рядовых протестующих погибли от пуль. Ну а насчет подстрекательства, так это вообще смешно. Тебя послушай, так лидеры майдана выходили на его сцену, чтобы отправить народ по домам, а не согнать на бунт :mrgreen:

  Sommer написав:президенству дорогу открыл выбор народа.


Ой-ей :D Да ты растешь на глазах - тебе уже методички не только читать, но и писать можно.

По итогу, ни одного качественного аргумента ты не привел - либо откровенное вранье, либо сладкая беллетристика "ниачем"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 01:22

Re: Політичні дискусії

Углекопы по определению - не имеют Право бастовать, просто так рассчитаться и вести дела - выжженая степь... - при чём сознательно что бы им не куда было деваться. Хотя в том же Донецке это привело к тому, что на "Засядько" свозили углекопов со всей области.
Поэтому они и вынуждены просить ЗП с протянутой рукой.
Но это проблема не ТОЛЬКО углекопов! Это проблема ВСЕХ, в Украине, кто честно работает и создаёт:
https://sprotyv.info/news/minoborony-ob ... kontraktov
Оборонное ведомство подчеркивает, что такое управление руководства ГК «Укроборонпром» и ГП «ХКБМ» привело к многочисленным увольнениям квалифицированного персонала предприятия из-за невыплаты заработной платы.


И пока группы ....(керманычей) - носят друг дружке сумки с миллионами долларов - население голодает или в лучшем случае вынуждено искать работу на чужбине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 01:36

Re: Політичні дискусії

В сентябре сформируют правительство и начнётся веселуха. Сейчас лучшее время для всего.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 01:47

Re: Політичні дискусії

  ssnet написав:Ну да.. .некоторые ходят на работу за 6 т грн , еще и считают себя кормильцем семьи :mrgreen:

На 100% согласен!
Только есть малллленький нюанс:
1. Высококвалифицированный специалист - только бежать с Украины.
- Его нагло и в лицо "кидают"

2. Высокоспециализированный работник - только бежать с Украины.
- Его нагло кидают!
- Вон углекопы уже стали профессиональные "с протянутой каской" - говорят "Хоть работай, хочь сачкуй - всё равно получишь ..."

3. "Продавец кваса" - ему и здесь хорошо!
При чём эта категория на форуме составляет 90%
- Ему выгодно продать, продать всё, за что могут заплатить деньги (страну - так страну.А торговать Родиной, для большинства - высокоприбыльный бизнес)

4. Вор и мусор - они ничего другого не умеют, и "дорабатывают" - поборами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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