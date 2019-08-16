Оба в Украине сидеть могут. В Южной Корее хорошая традиция есть. Нужно пример взять и юща с кучмой туда же определить, по корейской технологии.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:24
Оба в Украине сидеть могут. В Южной Корее хорошая традиция есть. Нужно пример взять и юща с кучмой туда же определить, по корейской технологии.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:13
Да-да, просто пяти лет не хватило слить.
Ниче, ща большинство проголосует, и СЛАВУ! Игорю Валерьичу каждый день петь будем
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:23
Ну давай посмотрим, какой анализ нам выдаст критикус на этот раз.
Захват административных зданий был и при Порошенко. Почему он не сбежал?
Кроме того захват начался за несколько месяцев до, у Яныка соображалка была как у жирафа, медленно доходило?
Так что первый обман засчитан.
Еще два обмана - Порошенко не прятался за спинами и не науськивал никого.
И четвертый обман - президенству дорогу открыл выбор народа.
(фейспалм)
А что, на самом деле наоборот?
В общем четыре с половиной обмана на один "анализ".
Плохо работаешь, топорно. Смотри, в рядовые волгари разжалуют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:56
Да-да, просто пяти лет не хватило слить.
Ниче, ща большинство проголосует, и СЛАВУ! Игорю Валерьичу каждый день петь будем [/quote]
И слава богу. У петрушки связной медведчук шасть к путину, шасть обратно с инструкциями. Дизель из раши, уголь и раши, но по роттердамски с доставкой, добробаты в Иловайск, семочко в СБУ. Грабил Украину петрушка и сливал путину потихоньку, но за дорого. К Игорю Валерьевичу претензий нет. За оборону Украины петя в угоду путину и в наказание Коломойскому банк у последнего забрал, а медведчука продуктопроводом и телеканалами наградил, а рыжего таракана так вообще облагодетельствовал так сказать за слив Донбасса.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:56
Паранойя, как она есть - мне даже чуток жалко тебя и твоего воображаемого друга
Глупый аргумент! Как будто события на майдане не развивались и не накалялись с течением времени... Чтобы дать тебе пищу для ума - российская агрессия тоже длится не первый год, а уже 5.5 лет. Но военное положение Порошенко объявил только к концу 2018-го - до него что, как до жирафа, медленно доходило? Причем за период 2014-2018 были и явно более экстремальные моменты (2014-й - Иловайск, 2015-й - Дебальцево).
Прятался-прятался - ни в одном захвате зданий он не участвовал. Ни одного ни ранения, ни даже перелома не получил, когда более 100 рядовых протестующих погибли от пуль. Ну а насчет подстрекательства, так это вообще смешно. Тебя послушай, так лидеры майдана выходили на его сцену, чтобы отправить народ по домам, а не согнать на бунт
Ой-ей Да ты растешь на глазах - тебе уже методички не только читать, но и писать можно.
По итогу, ни одного качественного аргумента ты не привел - либо откровенное вранье, либо сладкая беллетристика "ниачем"...
Додано: Суб 17 сер, 2019 01:22
Re: Політичні дискусії
Углекопы по определению - не имеют Право бастовать, просто так рассчитаться и вести дела - выжженая степь... - при чём сознательно что бы им не куда было деваться. Хотя в том же Донецке это привело к тому, что на "Засядько" свозили углекопов со всей области.
Поэтому они и вынуждены просить ЗП с протянутой рукой.
Но это проблема не ТОЛЬКО углекопов! Это проблема ВСЕХ, в Украине, кто честно работает и создаёт:
И пока группы ....(керманычей) - носят друг дружке сумки с миллионами долларов - население голодает или в лучшем случае вынуждено искать работу на чужбине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 17 сер, 2019 01:36
Re: Політичні дискусії
В сентябре сформируют правительство и начнётся веселуха. Сейчас лучшее время для всего.
Додано: Суб 17 сер, 2019 01:47
Re: Політичні дискусії
На 100% согласен!
Только есть малллленький нюанс:
1. Высококвалифицированный специалист - только бежать с Украины.
- Его нагло и в лицо "кидают"
2. Высокоспециализированный работник - только бежать с Украины.
- Его нагло кидают!
- Вон углекопы уже стали профессиональные "с протянутой каской" - говорят "Хоть работай, хочь сачкуй - всё равно получишь ..."
3. "Продавец кваса" - ему и здесь хорошо!
При чём эта категория на форуме составляет 90%
- Ему выгодно продать, продать всё, за что могут заплатить деньги (страну - так страну.А торговать Родиной, для большинства - высокоприбыльный бизнес)
4. Вор и мусор - они ничего другого не умеют, и "дорабатывают" - поборами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 17 сер, 2019 08:24
Арештували не того Гримчака: суд переплутав ім'я та місто
По инфо из интернета, на этом основании этого адвокаты требуют освободить "того самого" Грымчака
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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