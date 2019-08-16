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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 сер, 2019 09:00
Адвокаты для порохолохов стараются, исправляется ошибка и всё.
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innamax2008
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Додано: Суб 17 сер, 2019 09:42
Shram написав:Вариант а)
все эти нарушения намеренные, потому как судьям, прокурорам и прочим "служителям порядка" не хочется подставляться, и вообще они сами в системе и друг друга покрываютВариант б)
все эти нарушения от незнания процедур и тупости правоохранителей
К сожалению, оба варианта ничего хорошего об украинском государстве не говорят, и сулят весьма мрачные перспективы в будущем
Надо же, не скажу что это прозрение. Скажу, что это понимание. Вопросы, "почему свынарчукы не сидят", почему портновы гуляют на свободе, надеюсь, отпадают сами собой
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vano80
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