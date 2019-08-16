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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3812381338143815

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:00

  Вкладчик1234 написав:Арештували не того Гримчака: суд переплутав ім'я та місто

https://espreso.tv/news/2019/08/16/areshtuvaly_ne_togo_grymchaka_sud_pereplutav_imya_ta_misto

По инфо из интернета, на этом основании этого адвокаты требуют освободить "того самого" Грымчака :)

Адвокаты для порохолохов стараются, исправляется ошибка и всё.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:42

  Shram написав:
  Вкладчик1234 написав:Арештували не того Гримчака: суд переплутав ім'я та місто

https://espreso.tv/news/2019/08/16/areshtuvaly_ne_togo_grymchaka_sud_pereplutav_imya_ta_misto

По инфо из интернета, на этом основании этого адвокаты требуют освободить "того самого" Грымчака :)


Вариант а) все эти нарушения намеренные, потому как судьям, прокурорам и прочим "служителям порядка" не хочется подставляться, и вообще они сами в системе и друг друга покрывают
Вариант б) все эти нарушения от незнания процедур и тупости правоохранителей

К сожалению, оба варианта ничего хорошего об украинском государстве не говорят, и сулят весьма мрачные перспективы в будущем


Надо же, не скажу что это прозрение. Скажу, что это понимание. Вопросы, "почему свынарчукы не сидят", почему портновы гуляют на свободе, надеюсь, отпадают сами собой :mrgreen:
vano80
 
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