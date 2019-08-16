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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3812381338143815

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:00

  Вкладчик1234 написав:Арештували не того Гримчака: суд переплутав ім'я та місто

https://espreso.tv/news/2019/08/16/areshtuvaly_ne_togo_grymchaka_sud_pereplutav_imya_ta_misto

По инфо из интернета, на этом основании этого адвокаты требуют освободить "того самого" Грымчака :)

Адвокаты для порохолохов стараются, исправляется ошибка и всё.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:42

  Shram написав:
  Вкладчик1234 написав:Арештували не того Гримчака: суд переплутав ім'я та місто

https://espreso.tv/news/2019/08/16/areshtuvaly_ne_togo_grymchaka_sud_pereplutav_imya_ta_misto

По инфо из интернета, на этом основании этого адвокаты требуют освободить "того самого" Грымчака :)


Вариант а) все эти нарушения намеренные, потому как судьям, прокурорам и прочим "служителям порядка" не хочется подставляться, и вообще они сами в системе и друг друга покрывают
Вариант б) все эти нарушения от незнания процедур и тупости правоохранителей

К сожалению, оба варианта ничего хорошего об украинском государстве не говорят, и сулят весьма мрачные перспективы в будущем


Надо же, не скажу что это прозрение. Скажу, что это понимание. Вопросы, "почему свынарчукы не сидят", почему портновы гуляют на свободе, надеюсь, отпадают сами собой :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:42

Сбежавший израильский наркобарон задержан вместе с сотрудниками СБУ

Сотрудники Служба безопасности Украины задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба спецслужбы.

Кроме того, задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта «Борисполь» во время экстрадиционных мероприятий.

https://inforesist.org/sbezhavshij-izra ... ikami-sbu/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:14

Фриз можете что-то рассказать про сгоревшую гостиницу и её владельца, кроме того что уже СМИ написали ?

Кто не в курсе. В Одессе ночью был пожар в гостинице, 8 погибших, 10 пострадавших.
https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:14

  Вкладчик1234 написав:Сбежавший израильский наркобарон задержан вместе с сотрудниками СБУ

Сотрудники Служба безопасности Украины задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба спецслужбы.

Кроме того, задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта «Борисполь» во время экстрадиционных мероприятий.

https://inforesist.org/sbezhavshij-izra ... ikami-sbu/

viewtopic.php?f=13&t=221395&p=4727589#p4727589
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:33

  zzzzzz написав:Фриз можете что-то рассказать про сгоревшую гостиницу и её владельца, кроме того что уже СМИ написали ?

Кто не в курсе. В Одессе ночью был пожар в гостинице, 8 погибших, 10 пострадавших.
https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs

ксаті, це все ще папіредники, чи уже теперішніки?

траур хоть об"являть?
жду Зе, яки звільняє лісника.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:37

  Shram написав:
  pesikot написав:Нет, не правильно. Я ничему не радуюсь.
Если некий человек берёт взятки, то мне пофиг на его политическую принадлежность.
Но этот человек должен быть пойман на взятке, должны быть соблюдены все процессуальные процедуры и собраны все доказательства. И должен быть суд и человек должен осужден судом.
Но вы же голословно утверждаете, что Грычак - взяточник, коррупционер и казнокрад ещё до суда. Вы у нас прокурор ? судья ? Нет, тогда не трындите


Так подождите, ведь это Петя "реформировал" полицию, СБУ и прокуратуру так что они теперь элементарно без нарушений не могут задержание произвести.
Что же это "реформированные" правоохранители так косячат?

поліция- Аваков, СБУ - так уже там свої, яких реформ тобі ще, Волгарь, не хватає?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:41

  zРадио написав:pesikot так расставил акценты, будто несознательный Янукович в трудное время бросил страну, а сознательный Порошенко - нехотя взялся вытаскивать ее из ямы. На самом же деле Порошенко сначала приложился к устранению Януковича, а затем стал главным его (устранения) бенефициаром, использовав президентсткое кресло для личного обогащения. Детали чего, к слову, сейчас выясняют следователи...

ксаті, да.
Виглядає так, що на камбузі невелика пожежа, а капітан сідає в евакуаційну шлюпку.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:44

  innamax2008 написав:И слава богу. У петрушки связной медведчук шасть к путину, шасть обратно с инструкциями. Дизель из раши, уголь и раши, но по роттердамски с доставкой, добробаты в Иловайск, семочко в СБУ. Грабил Украину петрушка и сливал путину потихоньку, но за дорого. К Игорю Валерьевичу претензий нет. За оборону Украины петя в угоду путину и в наказание Коломойскому банк у последнего забрал, а медведчука продуктопроводом и телеканалами наградил, а рыжего таракана так вообще облагодетельствовал так сказать за слив Донбасса.

да ІВК святий, пора канонізувати і на ікони
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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