Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По инфо из интернета, на этом основании этого адвокаты требуют освободить "того самого" Грымчака
Вариант а) все эти нарушения намеренные, потому как судьям, прокурорам и прочим "служителям порядка" не хочется подставляться, и вообще они сами в системе и друг друга покрывают Вариант б) все эти нарушения от незнания процедур и тупости правоохранителей
К сожалению, оба варианта ничего хорошего об украинском государстве не говорят, и сулят весьма мрачные перспективы в будущем
Надо же, не скажу что это прозрение. Скажу, что это понимание. Вопросы, "почему свынарчукы не сидят", почему портновы гуляют на свободе, надеюсь, отпадают сами собой
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
траур хоть об"являть? жду Зе, яки звільняє лісника.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
pesikot написав:Нет, не правильно. Я ничему не радуюсь. Если некий человек берёт взятки, то мне пофиг на его политическую принадлежность. Но этот человек должен быть пойман на взятке, должны быть соблюдены все процессуальные процедуры и собраны все доказательства. И должен быть суд и человек должен осужден судом. Но вы же голословно утверждаете, что Грычак - взяточник, коррупционер и казнокрад ещё до суда. Вы у нас прокурор ? судья ? Нет, тогда не трындите
Так подождите, ведь это Петя "реформировал" полицию, СБУ и прокуратуру так что они теперь элементарно без нарушений не могут задержание произвести. Что же это "реформированные" правоохранители так косячат?
поліция- Аваков, СБУ - так уже там свої, яких реформ тобі ще, Волгарь, не хватає?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:pesikot так расставил акценты, будто несознательный Янукович в трудное время бросил страну, а сознательный Порошенко - нехотя взялся вытаскивать ее из ямы. На самом же деле Порошенко сначала приложился к устранению Януковича, а затем стал главным его (устранения) бенефициаром, использовав президентсткое кресло для личного обогащения. Детали чего, к слову, сейчас выясняют следователи...
ксаті, да. Виглядає так, що на камбузі невелика пожежа, а капітан сідає в евакуаційну шлюпку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
innamax2008 написав:И слава богу. У петрушки связной медведчук шасть к путину, шасть обратно с инструкциями. Дизель из раши, уголь и раши, но по роттердамски с доставкой, добробаты в Иловайск, семочко в СБУ. Грабил Украину петрушка и сливал путину потихоньку, но за дорого. К Игорю Валерьевичу претензий нет. За оборону Украины петя в угоду путину и в наказание Коломойскому банк у последнего забрал, а медведчука продуктопроводом и телеканалами наградил, а рыжего таракана так вообще облагодетельствовал так сказать за слив Донбасса.
да ІВК святий, пора канонізувати і на ікони
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.