pesikot написав:

Нет, не правильно. Я ничему не радуюсь.Если некий человек берёт взятки, то мне пофиг на его политическую принадлежность.Но этот человек должен быть пойман на взятке, должны быть соблюдены все процессуальные процедуры и собраны все доказательства. И должен быть суд и человек должен осужден судом.Но вы же голословно утверждаете, что Грычак - взяточник, коррупционер и казнокрад ещё до суда. Вы у нас прокурор ? судья ? Нет, тогда не трындите