Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По Портнову (вроде как вы тоже возмущались, почему Порошенко называли преступником без решения суда):
У листі української прокуратури Автономної Республіки Крим, зокрема, вказується, що кримінальне провадження було закрито 15 серпня цього року у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Також у провадженнях прокуратури немає таких, де Портнов мав би статус підозрюваного/обвинувачуваного.
В СБУ також заявили, що про підозру Портнову вони не повідомляли та в розшук його не оголошували.