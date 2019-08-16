Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По Портнову (вроде как вы тоже возмущались, почему Порошенко называли преступником без решения суда):
У листі української прокуратури Автономної Республіки Крим, зокрема, вказується, що кримінальне провадження було закрито 15 серпня цього року у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Також у провадженнях прокуратури немає таких, де Портнов мав би статус підозрюваного/обвинувачуваного.
В СБУ також заявили, що про підозру Портнову вони не повідомляли та в розшук його не оголошували.
А гроші де? Довольно правильная сторона для взгляда:
"Сначала плохой Порошенко устраивает парад за ...300 млн гривен": Військовий аналітик дотошно розібрав "парадну" халепу Банкової п’ятниця, 16 серпень 2019, 20:58 https://patrioty.org.ua/blogs/snachala- ... 91488.html Як Ви думаєте, шановний співвітчизнику, чи є у цих людей стратегічне мислення?
Військовий експерт Олексій Арестович на прикладі урочистих заходів із приводу Дня Незалежності довів, що навичками стратегічного мислення Зе-команда, однозначно "не страждає". Патріоти України пропонують вам прочитати його допис із соцмережі "Фейсбук. Далі - мовою оригіналу.
1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».
2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным. 3. Потом мы отменяем парад. 4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш. 5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов». 6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих. 7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках. 8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш. 9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн. 10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.
У меня два проверочных вопроса:
1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?.. 2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..
Пардон, марша".
Деньги в руках населения - это зло.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.