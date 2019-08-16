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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3813381438153816

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:02

Re: Політичні дискусії

Кое-чему нам у России стоит поучиться: https://biz.censor.net.ua/news/3143232/ ... _obnovleno А с3.14зди он эти деньги у Ощада - и мог сейчас смело идти в депутаты, как Боря Приходько.
За 28 лет у нас не сел НИКТО из особо крупных "Заемщиков", а также топов и акционеров обнулившихся банков. НИКТО.
В Украине, наверное, самая продажная прокуратура и судебная система из когда-либо существовавших в истории человечества.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8%D1%87
Выжечь все напалмом, три раза. И залить кислотой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:48

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:почему портновы гуляют на свободе

По Портнову (вроде как вы тоже возмущались, почему Порошенко называли преступником без решения суда):
У листі української прокуратури Автономної Республіки Крим, зокрема, вказується, що кримінальне провадження було закрито 15 серпня цього року у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Також у провадженнях прокуратури немає таких, де Портнов мав би статус підозрюваного/обвинувачуваного.

В СБУ також заявили, що про підозру Портнову вони не повідомляли та в розшук його не оголошували.

https://espreso.tv/news/2019/08/17/port ... proty_nogo
Там и скрины этих 3-х писем.

И к вопросу о кумовьях и др. "родственниках" в ВР
Велика рідня-2019. Хто кому кум, брат, син і донька у новій Верховній Раді
30 липня, 2019

https://espreso.tv/article/2019/07/29/v ... ovniy_radi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:32

А гроші де?
Довольно правильная сторона для взгляда:
"Сначала плохой Порошенко устраивает парад за ...300 млн гривен": Військовий аналітик дотошно розібрав "парадну" халепу Банкової
п’ятниця, 16 серпень 2019, 20:58
https://patrioty.org.ua/blogs/snachala- ... 91488.html
Як Ви думаєте, шановний співвітчизнику, чи є у цих людей стратегічне мислення?

Військовий експерт Олексій Арестович на прикладі урочистих заходів із приводу Дня Незалежності довів, що навичками стратегічного мислення Зе-команда, однозначно "не страждає". Патріоти України пропонують вам прочитати його допис із соцмережі "Фейсбук. Далі - мовою оригіналу.

1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».

2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным.
3. Потом мы отменяем парад.
4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.
5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».
6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.
7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.
8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.
9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн.
10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.

У меня два проверочных вопроса:

1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..
2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..

Пардон, марша".

Деньги в руках населения - это зло.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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