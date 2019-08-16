"Сначала плохой Порошенко устраивает парад за ...300 млн гривен": Військовий аналітик дотошно розібрав "парадну" халепу Банковоїп’ятниця, 16 серпень 2019, 20:58Як Ви думаєте, шановний співвітчизнику, чи є у цих людей стратегічне мислення?Військовий експерт Олексій Арестович на прикладі урочистих заходів із приводу Дня Незалежності довів, що навичками стратегічного мислення Зе-команда, однозначно "не страждає". Патріоти України пропонують вам прочитати його допис із соцмережі "Фейсбук. Далі - мовою оригіналу.1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и3. Потом мы отменяем парад.4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн.10.У меня два проверочных вопроса:1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..Пардон, марша".