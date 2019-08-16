После фразы
"Військовий експерт Олексій Арестович"
можно не читать
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:56
После фразы
"Військовий експерт Олексій Арестович"
можно не читать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:18
Ще один диванний експерт Вкладчик43210.)))
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Любителям розказувати про кумовство - раджу почитати:
"Во-вторых, что у ребятишек из "95 квартала" кончилась эпоха бедности. Ведь не на волонтерских же основаниях они парятся целый день среди камуфляжей и броневиков. Режиссерами мероприятия стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Особо пытливые тут же накопали, что Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании "Гауди Студио". Теперь в списке собственников его заменил Борис Шефир – брат того Шефира, который считает военные парады прерогативой РФ. Во время войны Бадоев неоднократно посещал Москву, где в 2016 г. снял клип для Ани Лорак. Запахло коррупцией, кумовством, сотрудничеством с врагом и прочим интернационализмом."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:29
Зе- обіцяв судити власника "Токіо-Стар" по справжньому, по зеКомандовські)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:32
Почнуть "саджати" по справжньому чи красти "по новому"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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