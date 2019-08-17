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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3813381438153816

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:56

После фразы
"Військовий експерт Олексій Арестович"
можно не читать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:18

  Вкладчик1234 написав:После фразы
"Військовий експерт Олексій Арестович"
можно не читать :)


Ще один диванний експерт Вкладчик43210.)))


______

Любителям розказувати про кумовство - раджу почитати:


"Во-вторых, что у ребятишек из "95 квартала" кончилась эпоха бедности. Ведь не на волонтерских же основаниях они парятся целый день среди камуфляжей и броневиков. Режиссерами мероприятия стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Особо пытливые тут же накопали, что Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании "Гауди Студио". Теперь в списке собственников его заменил Борис Шефир – брат того Шефира, который считает военные парады прерогативой РФ. Во время войны Бадоев неоднократно посещал Москву, где в 2016 г. снял клип для Ани Лорак. Запахло коррупцией, кумовством, сотрудничеством с врагом и прочим интернационализмом."


https://uainfo.org/blognews/1566065706- ... endom.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:29

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Фриз можете что-то рассказать про сгоревшую гостиницу и её владельца, кроме того что уже СМИ написали ?

Кто не в курсе. В Одессе ночью был пожар в гостинице, 8 погибших, 10 пострадавших.
https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs

ксаті, це все ще папіредники, чи уже теперішніки?

траур хоть об"являть?
жду Зе, яки звільняє лісника.

Зе- обіцяв судити власника "Токіо-Стар" по справжньому, по зеКомандовські)))
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:32

  Оранжевый-хит сезона написав:В сентябре сформируют правительство и начнётся веселуха. Сейчас лучшее время для всего.

Почнуть "саджати" по справжньому чи красти "по новому"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 05:35

  flyman написав:
  Shram написав:
Так подождите, ведь это Петя "реформировал" полицию, СБУ и прокуратуру так что они теперь элементарно без нарушений не могут задержание произвести.
Что же это "реформированные" правоохранители так косячат?

поліция- Аваков, СБУ - так уже там свої, яких реформ тобі ще, Волгарь, не хватає?


А Аваков у нас что отдельное государство?
Или это министр напрямую подчиняющийся порошенковскому премьеру и президенту?
Так презу Пете помешал провести реформы в полиции его же министр Аваков? Так грош цена тогда такому президенту.
А уже свои люди Зе в СБУ, сколько там проработали?
За три дня успели сломать все "реформы" Пети?
Так грош цена тогда таким реформам.

Так что может хватит юлить и выкручиваться, а стоит признать что при Порошенко коррупции, казнокрадства, сидении на потоках, режима работы "ручного пса" властей и некомпетентности в правоохранительных органах стало намного больше чем было о него.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 06:09

  Вкладчик1234 написав:После фразы
"Військовий експерт Олексій Арестович"
можно не читать :)


то же самое сразу же пришло в голову
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:12

Ветка = мусорка.
Спорить с троллями или людьми, не способными различать причины и поводы войны, - себя не уважать.
Стоит оставить ветку для развлечений Франтов и песикотов, пусть упражняются и истекают желчью. Не надо им мешать. :)
Мыслей всё равно нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:20

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:После фразы
"Військовий експерт Олексій Арестович"
можно не читать :)


то же самое сразу же пришло в голову


Жаль. Могли бы поймать его на вранье. Типа зелень сразу была за парад, и остальное измышление противных порохоботов.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:31

  vano80 написав:
  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:После фразы
"Військовий експерт Олексій Арестович"
можно не читать :)


то же самое сразу же пришло в голову


Жаль. Могли бы поймать его на вранье. Типа зелень сразу была за парад, и остальное измышление противных порохоботов.


Парада не будет. Будет аналог первомайской демонстрации с элементами шоу.
Стройными колоннами пройдут представители силовых ведомств, солдаты и ветераны, учащиеся школ, спортсмены и трудящиеся.
freeze
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