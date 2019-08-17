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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3813381438153816 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 17 сер, 2019 19:56

"Військовий експерт Олексій Арестович"

можно не читать После фразы"Військовий експерт Олексій Арестович"можно не читать Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9117 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6206 раз. Подякували: 2445 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 22:18 Вкладчик1234 написав: После фразы

"Військовий експерт Олексій Арестович"

можно не читать После фразы"Військовий експерт Олексій Арестович"можно не читать



Ще один диванний експерт Вкладчик43210.)))





______



Любителям розказувати про кумовство - раджу почитати:





"Во-вторых, что у ребятишек из "95 квартала" кончилась эпоха бедности. Ведь не на волонтерских же основаниях они парятся целый день среди камуфляжей и броневиков. Режиссерами мероприятия стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Особо пытливые тут же накопали, что Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании "Гауди Студио". Теперь в списке собственников его заменил Борис Шефир – брат того Шефира, который считает военные парады прерогативой РФ. Во время войны Бадоев неоднократно посещал Москву, где в 2016 г. снял клип для Ани Лорак. Запахло коррупцией, кумовством, сотрудничеством с врагом и прочим интернационализмом."





https://uainfo.org/blognews/1566065706- ... endom.html Ще один диванний експерт Вкладчик43210.)))______Любителям розказувати про кумовство - раджу почитати:"Во-вторых, что у ребятишек из "95 квартала" кончилась эпоха бедности. Ведь не на волонтерских же основаниях они парятся целый день среди камуфляжей и броневиков. Режиссерами мероприятия стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Особо пытливые тут же накопали, что Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании "Гауди Студио". Теперь в списке собственников его заменил Борис Шефир – брат того Шефира, который считает военные парады прерогативой РФ. Во время войны Бадоев неоднократно посещал Москву, где в 2016 г. снял клип для Ани Лорак. Запахло коррупцией, кумовством, сотрудничеством с врагом и прочим интернационализмом." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20355 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 22:29 flyman написав: zzzzzz написав: Фриз можете что-то рассказать про сгоревшую гостиницу и её владельца, кроме того что уже СМИ написали ?



Кто не в курсе. В Одессе ночью был пожар в гостинице, 8 погибших, 10 пострадавших.

https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs Фриз можете что-то рассказать про сгоревшую гостиницу и её владельца, кроме того что уже СМИ написали ?Кто не в курсе. В Одессе ночью был пожар в гостинице, 8 погибших, 10 пострадавших.

ксаті, це все ще папіредники, чи уже теперішніки?



траур хоть об"являть?

жду Зе, яки звільняє лісника. ксаті, це все ще папіредники, чи уже теперішніки?траур хоть об"являть?жду Зе, яки звільняє лісника.

Зе- обіцяв судити власника "Токіо-Стар" по справжньому, по зеКомандовські))) Зе- обіцяв судити власника "Токіо-Стар" по справжньому, по зеКомандовські))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20355 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 22:32 Оранжевый-хит сезона написав: В сентябре сформируют правительство и начнётся веселуха. Сейчас лучшее время для всего. В сентябре сформируют правительство и начнётся веселуха. Сейчас лучшее время для всего.

Почнуть "саджати" по справжньому чи красти "по новому"? Почнуть "саджати" по справжньому чи красти "по новому"? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20355 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 05:35 flyman написав: Shram написав:

Так подождите, ведь это Петя "реформировал" полицию, СБУ и прокуратуру так что они теперь элементарно без нарушений не могут задержание произвести.

Что же это "реформированные" правоохранители так косячат? Так подождите, ведь это Петя "реформировал" полицию, СБУ и прокуратуру так что они теперь элементарно без нарушений не могут задержание произвести.Что же это "реформированные" правоохранители так косячат?

поліция- Аваков, СБУ - так уже там свої, яких реформ тобі ще, Волгарь, не хватає? поліция- Аваков, СБУ - так уже там свої, яких реформ тобі ще, Волгарь, не хватає?



А Аваков у нас что отдельное государство?

Или это министр напрямую подчиняющийся порошенковскому премьеру и президенту?

Так презу Пете помешал провести реформы в полиции его же министр Аваков? Так грош цена тогда такому президенту.

А уже свои люди Зе в СБУ, сколько там проработали?

За три дня успели сломать все "реформы" Пети?

Так грош цена тогда таким реформам.



Так что может хватит юлить и выкручиваться, а стоит признать что при Порошенко коррупции, казнокрадства, сидении на потоках, режима работы "ручного пса" властей и некомпетентности в правоохранительных органах стало намного больше чем было о него. А Аваков у нас что отдельное государство?Или это министр напрямую подчиняющийся порошенковскому премьеру и президенту?Так презу Пете помешал провести реформы в полиции его же министр Аваков? Так грош цена тогда такому президенту.А уже свои люди Зе в СБУ, сколько там проработали?За три дня успели сломать все "реформы" Пети?Так грош цена тогда таким реформам.Так что может хватит юлить и выкручиваться, а стоит признать что при Порошенко коррупции, казнокрадства, сидении на потоках, режима работы "ручного пса" властей и некомпетентности в правоохранительных органах стало намного больше чем было о него. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2703 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 837 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 06:09 Вкладчик1234 написав: После фразы

"Військовий експерт Олексій Арестович"

можно не читать После фразы"Військовий експерт Олексій Арестович"можно не читать



то же самое сразу же пришло в голову то же самое сразу же пришло в голову 19yuriy91 Повідомлень: 2097 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 09:12

Спорить с троллями или людьми, не способными различать причины и поводы войны, - себя не уважать.

Стоит оставить ветку для развлечений Франтов и песикотов, пусть упражняются и истекают желчью. Не надо им мешать.

Мыслей всё равно нет. Ветка = мусорка.Спорить с троллями или людьми, не способными различатьвойны, - себя не уважать.Стоит оставить ветку для развлечений Франтов и песикотов, пусть упражняются и истекают желчью. Не надо им мешать.Мыслей всё равно нет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13825 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3912 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:20 19yuriy91 написав: Вкладчик1234 написав: После фразы

"Військовий експерт Олексій Арестович"

можно не читать После фразы"Військовий експерт Олексій Арестович"можно не читать



то же самое сразу же пришло в голову то же самое сразу же пришло в голову



Жаль. Могли бы поймать его на вранье. Типа зелень сразу была за парад, и остальное измышление противных порохоботов. Жаль. Могли бы поймать его на вранье. Типа зелень сразу была за парад, и остальное измышление противных порохоботов. vano80 Повідомлень: 1424 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:31 vano80 написав: 19yuriy91 написав: Вкладчик1234 написав: После фразы

"Військовий експерт Олексій Арестович"

можно не читать После фразы"Військовий експерт Олексій Арестович"можно не читать



то же самое сразу же пришло в голову то же самое сразу же пришло в голову



Жаль. Могли бы поймать его на вранье. Типа зелень сразу была за парад, и остальное измышление противных порохоботов. Жаль. Могли бы поймать его на вранье. Типа зелень сразу была за парад, и остальное измышление противных порохоботов.



Парада не будет. Будет аналог первомайской демонстрации с элементами шоу.

Стройными колоннами пройдут представители силовых ведомств, солдаты и ветераны, учащиеся школ, спортсмены и трудящиеся. Парада не будет. Будет аналог первомайской демонстрации с элементами шоу.Стройными колоннами пройдут представители силовых ведомств, солдаты и ветераны, учащиеся школ, спортсмены и трудящиеся. freeze 4 Повідомлень: 12572 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3627 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 11:30 Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав: В сентябре сформируют правительство и начнётся веселуха. Сейчас лучшее время для всего. В сентябре сформируют правительство и начнётся веселуха. Сейчас лучшее время для всего.

Почнуть "саджати" по справжньому чи красти "по новому"? Почнуть "саджати" по справжньому чи красти "по новому"?



Амеры даже фильм про это сняли:



12:00неділя, 18 серпня 2019

Нестерпна буденність корупції

https://detector.media/kritika/article/ ... koruptsii/

Фільм «Два трактори за межами Рівного» — звичний абсурд українського життя, показаний очима американського режисера.Нестерпна буденність корупції

2010 року у двох фермерів на Рівненщині вкрали трактори. Міліція швидко знайшла і вкрадену техніку, і крадіїв… А далі почалося найцікавіше. Настільки цікаве, що «Слідство.інфо», агенція журналістських розслідувань «Четверта влада» та міжнародний проєкт розслідувань корупції та організованої злочинності OCCRP зняли про це документальний фільм «Два трактори за межами Рівного». Знімали й монтували його цілий рік разом із американським режисером Меттом Сарнекі. Фільм показали в межах спецвипуску програми «Тема дня» на «UA: Першому» 6 серпня. І він вражає. Передусім буденністю корупції, яка стала невід’ємною частиною українського життя.



Фільм справляє моторошне враження через контраст між мирним фоном і драматичною колізією. На тлі пасторальних пейзажів, доглянутих ланів і господарств розгортається абсурдна драма. Це історія банальної крадіжки, яку практично відразу розкрили, але розслідують уже десять років.



Навесні 2010 року фермер Юрій Царук купив трактор. За два тижні його вкрали — власник навіть не встиг зареєструвати техніку. А за кілька місяців такий самий трактор зник із подвір’я фермера Анатолія Наумця.



Дві справи місцеві міліціонери об’єднали в одну й розпочали пошуки. Невдовзі трактори знайшли в гаражі в кількох десятках кілометрів від місця крадіжки, а обох крадіїв ідентифікували за допомогою геолокації телефонів. Зараз ці знахідки вже не можуть бути доказами в суді.



Визначивши крадіїв, слідчі Дубенського райвідділу міліції почали просити в потерпілих грошей на «витрати». Пенсіонер Царук спершу дав слідчим тисячу гривень «на бензин», а за півроку після відкриття справи на прохання начальника відділу карного розшуку обласного управління МВС позичили йому десять тисяч — «на жалюзі» (нагадує шкільні побори «на штори»). Це були останні гроші на пенсійній картці Царука. Жалюзі, до речі, так і не встановили.



Царук і Наумець — дрібні фермери. Гроші на трактори вони мусили збирати й позичати — Юрій Царук, наприклад, купив трактор за 18 тисяч доларів, вісім із яких позичив. Вони не можуть дозволити собі купити ще один трактор і забути про цю історію. Тому вже десять років надсилають численні звернення до правоохоронців, вимагаючи розслідувати справу. За словами керівниці «Слідства.інфо» Анни Бабінець, журналісти стали для них останньою інстанцією в пошуках справедливості. «Ми ж хочемо, щоб кримінал розслідували правоохоронці, а ми виконували свою журналістську роботу», — сказала Анна, розповідаючи про кіно ведучій «Теми дня» Дарії Гірній.



Півгодинний фільм починається неквапливо. Він тече, як сільське життя у глибинці. Та наприкінці знаходиться місце навіть для екшену. Журналісти разом із героєм Юрієм Царуком навідують підозрюваного, за чиєю адресою міліція десять років тому знайшла вкрадене. Постукавшись у двері, Царук запитує, де його трактор — а потім знімальна група мусить утікати від обох підозрюваних, які накидаються на гостей із кулаками й матюками. До речі, творці фільму старанно приховують обличчя підозрюваних, шануючи презумпцію невинуватості.



Зважаючи на поведінку підозрюваних, фермери припускають: справу про крадіжку тракторів спустили на гальмах, бо крадії заплатили слідчим більше, ніж потерпілі.



Абсурдність усього, що відбувається в цьому фільмі, вражає — але ще дужче вражає те, що ні потерпілі, ні слідчі (як колишні, так і нинішні, яким доручили цю справу вже після перейменування міліції на поліцію), не кажучи вже про підозрюваних, абсурдності не відчувають. Фермери встигли хіба що не породичатися з міліціонерами, які «розслідували» їхню справу: спілкуються з ними досить невимушено, а побори сприймають як щось нормальне.



Один із них, колишній начальник карного розшуку Рівненської області Олександр Білоус, навіть погодився зустрітись із Царуком у кафе в обласному центрі. Він, звісно, не сподівався, що зустріч зніматимуть журналісти. Тому зірвав очну ставку, звинувативши Царука в невдячності у відповідь на запитання, коли Білоус поверне «позичені на жалюзі» десять тисяч. Білоус палко переконує, що щиро хотів допомогти потерпілому, але саме тоді в міліції з’явилися кадри, які почали руйнувати правоохоронні органи. Через незгоду з «політикою партії» він і звільнився, а вже наступники розвалили справу про трактори.



Ідіотизм ситуації подвійний. З одного боку, фермери були готові заплатити — та й зараз заплатили б, якби трактори повернули, — слідчим «згори» за роботу, яку вже оплатили своїми податками. З іншого боку, правоохоронці цілковито впевнені у своєму праві вимагати гроші від усіх учасників процесу — потерпілих чи злочинців. І при цьому не виконувати свою роботу.



Саме для того, щоби показати цей ідіотизм, українським розслідувачам варто було звернутися до іноземця. Американець Метт Сарнекі спромігся подивитися на українську корупцію свіжим поглядом і показати її абсурдність глядачам.



Сьомого серпня на презентації фільму-розслідування «Слідства.інфо» керівник Національної поліції Сергій Князєв перепросив фермерів, у яких украли трактори. Й запевнив, що здирників серед правоохоронців зараз поменшало, бо суспільство вимагає від поліції кардинальних змін.



Втім так і не сказав, коли поставлять — і чи поставлять — його підлеглі крапку в нестерпно довгій справі про викрадення тракторів у Юрія Царука та Анатолія Наумця.



Останній, до речі, після всього пережитого замислився про еміграцію. Інна Долженкова12:00неділя, 18 серпня 2019Нестерпна буденність корупціїФільм «Два трактори за межами Рівного» — звичний абсурд українського життя, показаний очима американського режисера.Нестерпна буденність корупції2010 року у двох фермерів на Рівненщині вкрали трактори. Міліція швидко знайшла і вкрадену техніку, і крадіїв… А далі почалося найцікавіше. Настільки цікаве, що «Слідство.інфо», агенція журналістських розслідувань «Четверта влада» та міжнародний проєкт розслідувань корупції та організованої злочинності OCCRP зняли про це документальний фільм «Два трактори за межами Рівного». Знімали й монтували його цілий рік разом із американським режисером Меттом Сарнекі. Фільм показали в межах спецвипуску програми «Тема дня» на «UA: Першому» 6 серпня. І він вражає. Передусім буденністю корупції, яка стала невід’ємною частиною українського життя.Фільм справляє моторошне враження через контраст між мирним фоном і драматичною колізією. На тлі пасторальних пейзажів, доглянутих ланів і господарств розгортається абсурдна драма. Це історія банальної крадіжки, яку практично відразу розкрили, але розслідують уже десять років.Навесні 2010 року фермер Юрій Царук купив трактор. За два тижні його вкрали — власник навіть не встиг зареєструвати техніку. А за кілька місяців такий самий трактор зник із подвір’я фермера Анатолія Наумця.Дві справи місцеві міліціонери об’єднали в одну й розпочали пошуки. Невдовзі трактори знайшли в гаражі в кількох десятках кілометрів від місця крадіжки, а обох крадіїв ідентифікували за допомогою геолокації телефонів. Зараз ці знахідки вже не можуть бути доказами в суді.Визначивши крадіїв, слідчі Дубенського райвідділу міліції почали просити в потерпілих грошей на «витрати». Пенсіонер Царук спершу дав слідчим тисячу гривень «на бензин», а за півроку після відкриття справи на прохання начальника відділу карного розшуку обласного управління МВС позичили йому десять тисяч — «на жалюзі» (нагадує шкільні побори «на штори»). Це були останні гроші на пенсійній картці Царука. Жалюзі, до речі, так і не встановили.Царук і Наумець — дрібні фермери. Гроші на трактори вони мусили збирати й позичати — Юрій Царук, наприклад, купив трактор за 18 тисяч доларів, вісім із яких позичив. Вони не можуть дозволити собі купити ще один трактор і забути про цю історію. Тому вже десять років надсилають численні звернення до правоохоронців, вимагаючи розслідувати справу. За словами керівниці «Слідства.інфо» Анни Бабінець, журналісти стали для них останньою інстанцією в пошуках справедливості. «Ми ж хочемо, щоб кримінал розслідували правоохоронці, а ми виконували свою журналістську роботу», — сказала Анна, розповідаючи про кіно ведучій «Теми дня» Дарії Гірній.Півгодинний фільм починається неквапливо. Він тече, як сільське життя у глибинці. Та наприкінці знаходиться місце навіть для екшену. Журналісти разом із героєм Юрієм Царуком навідують підозрюваного, за чиєю адресою міліція десять років тому знайшла вкрадене. Постукавшись у двері, Царук запитує, де його трактор — а потім знімальна група мусить утікати від обох підозрюваних, які накидаються на гостей із кулаками й матюками. До речі, творці фільму старанно приховують обличчя підозрюваних, шануючи презумпцію невинуватості.Зважаючи на поведінку підозрюваних, фермери припускають: справу про крадіжку тракторів спустили на гальмах, бо крадії заплатили слідчим більше, ніж потерпілі.Абсурдність усього, що відбувається в цьому фільмі, вражає — але ще дужче вражає те, що ні потерпілі, ні слідчі (як колишні, так і нинішні, яким доручили цю справу вже після перейменування міліції на поліцію), не кажучи вже про підозрюваних, абсурдності не відчувають. Фермери встигли хіба що не породичатися з міліціонерами, які «розслідували» їхню справу: спілкуються з ними досить невимушено, а побори сприймають як щось нормальне.Один із них, колишній начальник карного розшуку Рівненської області Олександр Білоус, навіть погодився зустрітись із Царуком у кафе в обласному центрі. Він, звісно, не сподівався, що зустріч зніматимуть журналісти. Тому зірвав очну ставку, звинувативши Царука в невдячності у відповідь на запитання, коли Білоус поверне «позичені на жалюзі» десять тисяч. Білоус палко переконує, що щиро хотів допомогти потерпілому, але саме тоді в міліції з’явилися кадри, які почали руйнувати правоохоронні органи. Через незгоду з «політикою партії» він і звільнився, а вже наступники розвалили справу про трактори.Ідіотизм ситуації подвійний. З одного боку, фермери були готові заплатити — та й зараз заплатили б, якби трактори повернули, — слідчим «згори» за роботу, яку вже оплатили своїми податками. З іншого боку, правоохоронці цілковито впевнені у своєму праві вимагати гроші від усіх учасників процесу — потерпілих чи злочинців. І при цьому не виконувати свою роботу.Саме для того, щоби показати цей ідіотизм, українським розслідувачам варто було звернутися до іноземця. Американець Метт Сарнекі спромігся подивитися на українську корупцію свіжим поглядом і показати її абсурдність глядачам.Сьомого серпня на презентації фільму-розслідування «Слідства.інфо» керівник Національної поліції Сергій Князєв перепросив фермерів, у яких украли трактори. Й запевнив, що здирників серед правоохоронців зараз поменшало, бо суспільство вимагає від поліції кардинальних змін.Втім так і не сказав, коли поставлять — і чи поставлять — його підлеглі крапку в нестерпно довгій справі про викрадення тракторів у Юрія Царука та Анатолія Наумця.Останній, до речі, після всього пережитого замислився про еміграцію.

При чём это уже не юг и не восток Украины.

Текстовочку выкладываю, на случай если удалят(вновь начали практиковать корректировку - не только удаления постов, но и редакции исходников) Амеры даже фильм про это сняли:При чём это уже не юг и не восток Украины.Текстовочку выкладываю, на случай если удалят(вновь начали практиковать корректировку - не только удаления постов, но и редакции исходников) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

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