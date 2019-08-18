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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3815381638173818

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:13

  Ethereum написав:Бидло є бидлом. Кидати хліб може тільки кончена су.а.

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та якобы бросила его на пол.

https://news.liga.net/politics/news/jen ... kiev---smi


Мерзко, правда.

Но почему ты не обратил внимание на еще один факт - что Нетаньяху использует регулярные авиалинии в международных поездках. А сколько раз летал таковыми шоколадный за 5 лет президентского срока?

А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше).

PS: Зеленскому тоже на заметку!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:48

  Kudrjavuy написав: 3. Жесткая идеологическая машина РФ - работает как раз на тех, кто "забыл" под прессом "геббельсовщины" о реальности происходящих событий. (или никогда не был в РФ - по этому принципу работают ВСЕ, у Амеров сильнейшая машина пропаганды)

То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:56

  zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше).

Никто не спорит, что богаче.

Но цены, цены и еще раз цены....
По ППС наш абс. ВВП выше израильского.
https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:15

  Starikan написав:
  zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше).

Никто не спорит, что богаче.

Но цены, цены и еще раз цены....
По ППС наш абс. ВВП выше израильского.
https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html


Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина можем приобрести и содержать президентский парк самолетов? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания Эфириуму :D
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