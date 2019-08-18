Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав:Бидло є бидлом. Кидати хліб може тільки кончена су.а.
Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та якобы бросила его на пол.
Kudrjavuy написав: 3. Жесткая идеологическая машина РФ - работает как раз на тех, кто "забыл" под прессом "геббельсовщины" о реальности происходящих событий. (или никогда не был в РФ - по этому принципу работают ВСЕ, у Амеров сильнейшая машина пропаганды)
То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу.