То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:48
То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:56
Никто не спорит, что богаче.
Но цены, цены и еще раз цены....
По ППС наш абс. ВВП выше израильского.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:15
Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц?
В Украине дешевле лишь труд и недвижимость! Все остальное стоит так же, либо дороже. Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания Эфириуму
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:22
Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:24
По поводу Европы - "картинка большая" - далеко не "теряют", а официально после 2 МВ - перешли на собственную политику.
По поводу Латинской Америки - марш из Гондураса тысяч беженцев, стена на границе с Мексикой ... - говорят сами за себя.
Главный аргумент "$", на жаль, сегодня, политика Трампа ведёт к обесцениванию международной валюты в борьбе за рынки и контроль за ними.
После дефолта Аргентины - мы станем то же под вопросом.
Единственный выход будет в переходе на юань - это заставит сделать и "Шелковый Путь". Технологическое участи в "Шелковом Пути" - у Украины "0"(даже рельсы не поставляем). Именно с этой целью даже "паровозы" там американские, хоть и в Казахстане собранные.
Ликвидированный отечественный производитель - ставит нас в позу от торговой войны китайцев с амерами. Задача американцев не просто "участвовать" в "Шелковом Пути", а торговать за "$" по всей его протяженности.(иметь с этого свою долю, и технологическую зависимость)
Вновь выгодополучатель будет - РФ.
Но в результате этого "картинка" будет работать только на США.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:32
Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас)
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:54
1)Ржаной стоил 16коп
2)Дотировалось сельское хозяйство различными методами - от списания долгов до безвозмездно работы горожан и солдат. Цены на хлеб как и остальное назначались
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:36
Конечно, дотировалось - ГАЗ-52 для с/х стоил 3000 рублей (а Волга для населения - 15 000), изделия, трудозатраты и материалоемкость которых относились друг к другу обратно пропорционально ценам продажи. Но вспомните, цены на продукты (при дотируемом сельском хозяйстве) были непомерно высоки (даже в госторговле), особенно во 2-ом-3-ем ценовом поясе (почти вся территория рСФСР) - сахар -94 коп/кг (160 рублей в теперешних деньгах) и 30 рублей сейчас в магазинах, яйца -90-1-30 (150-220 рублей) и 40-60 сейчас, масло сливочное -3-60 руб/кг(600+) и 280-350 сейчас, молоко -30 коп/л (50+ рублей - 40-50 рублей, куры -1-30-1-90 кг (220-320 руб/кг) - 100-140 руб/кг в сегодняшних ценах, помидоры/виноград/сливы в сезон -60 коп/кг (110 рублей) -40/80/60 рублей сейчас. Про хлеб я уже писал. И этот список можно продолжать и продолжать. На поверку выходит, что государство для народа (СССР) - ФИКЦИЯ (з/п ниже, а цены даже на продукты -выше). А дотации - в песок.
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