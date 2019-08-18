Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3815381638173818 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 19 сер, 2019 10:48 Kudrjavuy написав: 3. Жесткая идеологическая машина РФ - работает как раз на тех, кто "забыл" под прессом "геббельсовщины" о реальности происходящих событий. (или никогда не был в РФ - по этому принципу работают ВСЕ, у Амеров сильнейшая машина пропаганды) 3. Жесткая идеологическая машина РФ - работает как раз на тех, кто "забыл" под прессом "геббельсовщины" о реальности происходящих событий. (или никогда не был в РФ - по этому принципу работают ВСЕ,

То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу. То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16096 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 10:56 zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше). А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (, на душу - в 15 раз выше).

Никто не спорит, что богаче.



Но цены, цены и еще раз цены....

По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html Никто не спорит, что богаче.Но цены, цены и еще раз цены....По ППС наш абс. ВВП выше израильского. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16096 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 11:15 Starikan написав: zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше). А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (, на душу - в 15 раз выше).

Никто не спорит, что богаче.



Но цены, цены и еще раз цены....

По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html Никто не спорит, что богаче.Но цены, цены и еще раз цены....По ППС наш абс. ВВП выше израильского.



Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц?



В Украине дешевле лишь труд и недвижимость! Все остальное стоит так же, либо дороже. Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания Эфириуму Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц?В Украине дешевле лишь труд и недвижимость! Все остальное стоит так же, либо дороже. Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания zРадио

Повідомлень: 3215 З нами з: 02.05.18 Подякував: 760 раз. Подякували: 1822 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 11:22 Starikan написав: zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше). А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (, на душу - в 15 раз выше).

Никто не спорит, что богаче.



Но цены, цены и еще раз цены....

По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html Никто не спорит, что богаче.Но цены, цены и еще раз цены....По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1678 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 11:24 Starikan написав: Kudrjavuy написав: 3. Жесткая идеологическая машина РФ - работает как раз на тех, кто "забыл" под прессом "геббельсовщины" о реальности происходящих событий. (или никогда не был в РФ - по этому принципу работают ВСЕ, у Амеров сильнейшая машина пропаганды) 3. Жесткая идеологическая машина РФ - работает как раз на тех, кто "забыл" под прессом "геббельсовщины" о реальности происходящих событий. (или никогда не был в РФ - по этому принципу работают ВСЕ,

То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу. То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу.

По поводу Европы - "картинка большая" - далеко не "теряют", а официально после 2 МВ - перешли на собственную политику.

По поводу Латинской Америки - марш из Гондураса тысяч беженцев, стена на границе с Мексикой ... - говорят сами за себя.

Главный аргумент "$", на жаль, сегодня, политика Трампа ведёт к обесцениванию международной валюты в борьбе за рынки и контроль за ними.

После дефолта Аргентины - мы станем то же под вопросом.

Единственный выход будет в переходе на юань - это заставит сделать и "Шелковый Путь". Технологическое участи в "Шелковом Пути" - у Украины "0"(даже рельсы не поставляем). Именно с этой целью даже "паровозы" там американские, хоть и в Казахстане собранные.

Ликвидированный отечественный производитель - ставит нас в позу от торговой войны китайцев с амерами. Задача американцев не просто "участвовать" в "Шелковом Пути", а торговать за "$" по всей его протяженности.(иметь с этого свою долю, и технологическую зависимость)

Вновь выгодополучатель будет - РФ.

Но в результате этого "картинка" будет работать только на США. По поводу Европы - "картинка большая" - далеко не "теряют", а официально после 2 МВ - перешли на собственную политику.Главный аргумент "$", на жаль, сегодня, политика Трампа ведёт к обесцениванию международной валюты в борьбе за рынки и контроль за ними.После дефолта Аргентины - мы станем то же под вопросом.Единственный выход будет в переходе на юань - это заставит сделать и "Шелковый Путь". Технологическое участи в "Шелковом Пути" - у Украины "0"(даже рельсы не поставляем). Именно с этой целью даже "паровозы" там американские, хоть и в Казахстане собранные.Ликвидированный отечественный производитель - ставит нас в позу от торговой войны китайцев с амерами. Задача американцев не просто "участвовать" в "Шелковом Пути", а торговать за "$" по всей его протяженности.(иметь с этого свою долю, и технологическую зависимость)Вновь выгодополучатель будет - РФ.Но в результате этого "картинка" будет работать только на США. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7024 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 11:32 shapo написав: Ethereum написав: Бидло є бидлом. Кидати хліб може тільки кончена су.а.



Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та якобы бросила его на пол.

Бидло є бидлом. Кидати хліб може тільки кончена су.а.Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та якобы бросила его на пол.



Старая советская сказка о священности хлеба. Вот только еще во времена Хрущева был период когда хлеб в столовых лежал бесплатно и поэтому часто оказывался под столом. А дотационность этого продукта приводила к тому что им кормили свиней предприимчивые советские частники. Старая советская сказка о священности хлеба. Вот только еще во времена Хрущева был период когда хлеб в столовых лежал бесплатно и поэтому часто оказывался под столом. А дотационность этого продукта приводила к тому что им кормили свиней предприимчивые советские частники.

Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас) Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас) Волгарь Повідомлень: 6954 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 11:54 Волгарь написав: Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас) Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас)

1)Ржаной стоил 16коп

2)Дотировалось сельское хозяйство различными методами - от списания долгов до безвозмездно работы горожан и солдат. Цены на хлеб как и остальное назначались 1)Ржаной стоил 16коп2)Дотировалось сельское хозяйство различными методами - от списания долгов до безвозмездно работы горожан и солдат. Цены на хлеб как и остальное назначались Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1678 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 12:36 shapo написав: Волгарь написав: Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас) Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас)

1)Ржаной стоил 16коп

2)Дотировалось сельское хозяйство различными методами - от списания долгов до безвозмездно работы горожан и солдат. Цены на хлеб как и остальное назначались 1)Ржаной стоил 16коп2)Дотировалось сельское хозяйство различными методами - от списания долгов до безвозмездно работы горожан и солдат. Цены на хлеб как и остальное назначались

Конечно, дотировалось - ГАЗ-52 для с/х стоил 3000 рублей (а Волга для населения - 15 000), изделия, трудозатраты и материалоемкость которых относились друг к другу обратно пропорционально ценам продажи. Но вспомните, цены на продукты (при дотируемом сельском хозяйстве) были непомерно высоки (даже в госторговле), особенно во 2-ом-3-ем ценовом поясе (почти вся территория рСФСР) - сахар -94 коп/кг (160 рублей в теперешних деньгах) и 30 рублей сейчас в магазинах, яйца -90-1-30 (150-220 рублей) и 40-60 сейчас, масло сливочное -3-60 руб/кг(600+) и 280-350 сейчас, молоко -30 коп/л (50+ рублей - 40-50 рублей, куры -1-30-1-90 кг (220-320 руб/кг) - 100-140 руб/кг в сегодняшних ценах, помидоры/виноград/сливы в сезон -60 коп/кг (110 рублей) -40/80/60 рублей сейчас. Про хлеб я уже писал. И этот список можно продолжать и продолжать. На поверку выходит, что государство для народа (СССР) - ФИКЦИЯ (з/п ниже, а цены даже на продукты -выше). А дотации - в песок. Конечно, дотировалось - ГАЗ-52 для с/х стоил 3000 рублей (а Волга для населения - 15 000), изделия, трудозатраты и материалоемкость которых относились друг к другу обратно пропорционально ценам продажи. Но вспомните, цены на продукты (при дотируемом сельском хозяйстве) были непомерно высоки (даже в госторговле), особенно во 2-ом-3-ем ценовом поясе (почти вся территория рСФСР) - сахар -94 коп/кг (160 рублей в теперешних деньгах) и 30 рублей сейчас в магазинах, яйца -90-1-30 (150-220 рублей) и 40-60 сейчас, масло сливочное -3-60 руб/кг(600+) и 280-350 сейчас, молоко -30 коп/л (50+ рублей - 40-50 рублей, куры -1-30-1-90 кг (220-320 руб/кг) - 100-140 руб/кг в сегодняшних ценах, помидоры/виноград/сливы в сезон -60 коп/кг (110 рублей) -40/80/60 рублей сейчас. Про хлеб я уже писал. И этот список можно продолжать и продолжать. На поверку выходит, что государство для народа (СССР) - ФИКЦИЯ (з/п ниже, а цены даже на продукты -выше). А дотации - в песок. Волгарь Повідомлень: 6954 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3815381638173818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм