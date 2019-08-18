Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав: 3. Жесткая идеологическая машина РФ - работает как раз на тех, кто "забыл" под прессом "геббельсовщины" о реальности происходящих событий. (или никогда не был в РФ - по этому принципу работают ВСЕ, у Амеров сильнейшая машина пропаганды)
То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу.
Kudrjavuy написав: 3. Жесткая идеологическая машина РФ - работает как раз на тех, кто "забыл" под прессом "геббельсовщины" о реальности происходящих событий. (или никогда не был в РФ - по этому принципу работают ВСЕ, у Амеров сильнейшая машина пропаганды)
То-то амеры потеряли Латинскую Америку (а во время 2МВ госсекретарь командовал странам ЛА, кому объявлять войну Германии, кому нет, да и доктрина Монро работала вовсю), а теперь теряют Европу.
По поводу Европы - "картинка большая" - далеко не "теряют", а официально после 2 МВ - перешли на собственную политику. По поводу Латинской Америки - марш из Гондураса тысяч беженцев, стена на границе с Мексикой ... - говорят сами за себя. Главный аргумент "$", на жаль, сегодня, политика Трампа ведёт к обесцениванию международной валюты в борьбе за рынки и контроль за ними. После дефолта Аргентины - мы станем то же под вопросом. Единственный выход будет в переходе на юань - это заставит сделать и "Шелковый Путь". Технологическое участи в "Шелковом Пути" - у Украины "0"(даже рельсы не поставляем). Именно с этой целью даже "паровозы" там американские, хоть и в Казахстане собранные. Ликвидированный отечественный производитель - ставит нас в позу от торговой войны китайцев с амерами. Задача американцев не просто "участвовать" в "Шелковом Пути", а торговать за "$" по всей его протяженности.(иметь с этого свою долю, и технологическую зависимость) Вновь выгодополучатель будет - РФ. Но в результате этого "картинка" будет работать только на США.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ethereum написав:Бидло є бидлом. Кидати хліб може тільки кончена су.а.
Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та якобы бросила его на пол.
Старая советская сказка о священности хлеба. Вот только еще во времена Хрущева был период когда хлеб в столовых лежал бесплатно и поэтому часто оказывался под столом. А дотационность этого продукта приводила к тому что им кормили свиней предприимчивые советские частники.
Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас)
Волгарь написав:Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас)
1)Ржаной стоил 16коп 2)Дотировалось сельское хозяйство различными методами - от списания долгов до безвозмездно работы горожан и солдат. Цены на хлеб как и остальное назначались
Волгарь написав:Cильно сомневаюсь, что хлеб был дотационным - тогда батон стоил 25 коп., сейчас 25 рублей, вот только советские 25 коп - это 42 рубля по покупательной способности (номинально). А причины, почему скот кормили хлебом, были прозаическими - во-первых, фуражное зерно можно было только украсть (в продаже его не было). Во-вторых, цены на мясо (на рынках,куда оно шло с крестьянских подворий) были значительно выше нынешних - 6 руб/кг свинины (1 100 в теперешних деньгах против 200+ сейчас)
1)Ржаной стоил 16коп 2)Дотировалось сельское хозяйство различными методами - от списания долгов до безвозмездно работы горожан и солдат. Цены на хлеб как и остальное назначались
Конечно, дотировалось - ГАЗ-52 для с/х стоил 3000 рублей (а Волга для населения - 15 000), изделия, трудозатраты и материалоемкость которых относились друг к другу обратно пропорционально ценам продажи. Но вспомните, цены на продукты (при дотируемом сельском хозяйстве) были непомерно высоки (даже в госторговле), особенно во 2-ом-3-ем ценовом поясе (почти вся территория рСФСР) - сахар -94 коп/кг (160 рублей в теперешних деньгах) и 30 рублей сейчас в магазинах, яйца -90-1-30 (150-220 рублей) и 40-60 сейчас, масло сливочное -3-60 руб/кг(600+) и 280-350 сейчас, молоко -30 коп/л (50+ рублей - 40-50 рублей, куры -1-30-1-90 кг (220-320 руб/кг) - 100-140 руб/кг в сегодняшних ценах, помидоры/виноград/сливы в сезон -60 коп/кг (110 рублей) -40/80/60 рублей сейчас. Про хлеб я уже писал. И этот список можно продолжать и продолжать. На поверку выходит, что государство для народа (СССР) - ФИКЦИЯ (з/п ниже, а цены даже на продукты -выше). А дотации - в песок.
Волгарь написав:Конечно, дотировалось - ГАЗ-52 для с/х стоил 3000 рублей (а Волга для населения - 15 000), изделия, трудозатраты и материалоемкость которых относились друг к другу обратно пропорционально ценам продажи. Но вспомните, цены на продукты (при дотируемом сельском хозяйстве) были непомерно высоки (даже в госторговле), особенно во 2-ом-3-ем ценовом поясе (почти вся территория рСФСР) - сахар -94 коп/кг (160 рублей в теперешних деньгах) и 30 рублей сейчас в магазинах, яйца -90-1-30 (150-220 рублей) и 40-60 сейчас, масло сливочное -3-60 руб/кг(600+) и 280-350 сейчас, молоко -30 коп/л (50+ рублей - 40-50 рублей, куры -1-30-1-90 кг (220-320 руб/кг) - 100-140 руб/кг в сегодняшних ценах, помидоры/виноград/сливы в сезон -60 коп/кг (110 рублей) -40/80/60 рублей сейчас. Про хлеб я уже писал. И этот список можно продолжать и продолжать. На поверку выходит, что государство для народа (СССР) - ФИКЦИЯ (з/п ниже, а цены даже на продукты -выше). А дотации - в песок.
1)волга стоила 10000рублей,15т.р. это уже середина 80х 2)не знаю откуда вы берете ваши коэффициенты пересчета, но сейчас коммуналка, продукты, перелет на самолёте в сравнении с СССР намного дороже по отношению к средней зарплате в Украине. Дешевле тряпки, причём не качественные, которых тогда не было, и б/у авто. Стоимость жилья сравнивать сложно т. к. тогда даже покупка кооператив ной не была покупкой в нынешнем понимании
Волгарь написав:Конечно, дотировалось - ГАЗ-52 для с/х стоил 3000 рублей (а Волга для населения - 15 000), изделия, трудозатраты и материалоемкость которых относились друг к другу обратно пропорционально ценам продажи. Но вспомните, цены на продукты (при дотируемом сельском хозяйстве) были непомерно высоки (даже в госторговле), особенно во 2-ом-3-ем ценовом поясе (почти вся территория рСФСР) - сахар -94 коп/кг (160 рублей в теперешних деньгах) и 30 рублей сейчас в магазинах, яйца -90-1-30 (150-220 рублей) и 40-60 сейчас, масло сливочное -3-60 руб/кг(600+) и 280-350 сейчас, молоко -30 коп/л (50+ рублей - 40-50 рублей, куры -1-30-1-90 кг (220-320 руб/кг) - 100-140 руб/кг в сегодняшних ценах, помидоры/виноград/сливы в сезон -60 коп/кг (110 рублей) -40/80/60 рублей сейчас. Про хлеб я уже писал. И этот список можно продолжать и продолжать. На поверку выходит, что государство для народа (СССР) - ФИКЦИЯ (з/п ниже, а цены даже на продукты -выше). А дотации - в песок.
1)волга стоила 10000рублей,15т.р. это уже середина 80х 2)не знаю откуда вы берете ваши коэффициенты пересчета, но сейчас коммуналка, продукты, перелет на самолёте в сравнении с СССР намного дороже по отношению к средней зарплате в Украине. Дешевле тряпки, причём не качественные, которых тогда не было, и б/у авто. Стоимость жилья сравнивать сложно т. к. тогда даже покупка кооператив ной не была покупкой в нынешнем понимании
Коэфииценты из трудов российских экономистов, оценивающих ИНТЕГРАЛЬНЫЙ индекс цен (номинальный)в РСФСР 88-го года и нынешних цен РФ как 170 российских рублей/1 советскому рублю (естественно с учетом того, что ассортимент нынешнего гипера и советского супера соотносится как 100 к 1) Жилье - нормативная цена по смете 1 м2 составляла 250 руб/м - 42 000 в нынешних рублях (в реале в Нижнем Новгороде начинается от 50 000). Коммуналка - не платил тогда, но мама платила 25 рублей/мес. Сейчас плачу (без кабеля за ту же квартиру) 5200. ЦТ стоил 755 рублей, Жигули 8000 - теперешних деньгах несопоставимо дешевле. А вот билеты были, конечно, дешевле - авиа по всей европейской части СССР -32 рубля. Плацкарт до Москвы -4-50 (хотя сейчас, если взять за 45 суток в будни, то можно купить и за 500). Дороже стал отдых (и значительно), медуслуги, репетиторство учеников (да и за бутылку ничего не купишь)