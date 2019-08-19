Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц? В Украине дешевле лишь труд и недвижимость! Все остальное стоит так же, либо дороже. Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания Эфириуму
Извиняюсь, но мне был безразличен ваш контекст. Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату. А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме. Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.
Starikan написав:Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.
Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!
Starikan написав:А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме. Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.
Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!
PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для вас И что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах... Скорее наоборот - отсутствие (реальных, а не фиктивных) налогов на богатство ухудшает средние социально-экономические показатели благосостояния...