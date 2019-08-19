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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3816381738183819 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 19 сер, 2019 15:16 zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше). А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (, на душу - в 15 раз выше). Никто не спорит, что богаче.

Но цены, цены и еще раз цены....

По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html Никто не спорит, что богаче.Но цены, цены и еще раз цены....По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц?

В Украине дешевле лишь труд и недвижимость! Все остальное стоит так же, либо дороже. Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания Эфириуму Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц?В Украине дешевле лишь труд и недвижимость!Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания

Извиняюсь, но мне был безразличен ваш контекст.

Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.

А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.

Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских. Извиняюсь, но мне был безразличен ваш контекст.Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16098 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 15:20 shapo написав: Starikan написав: zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше). А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (, на душу - в 15 раз выше). Никто не спорит, что богаче.

Но цены, цены и еще раз цены....

По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html Никто не спорит, что богаче.Но цены, цены и еще раз цены....По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара

Я написал то, что написал (понимая, что поднимется волна зрадофилии, и даже отчасти провоцируя ее )

Слово "лучше" - это уже ваши личные домыслы.

Кстати, гляньте на лидеров Всемирного индекса счастья

https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info Я написал то, что написал (понимая, что поднимется волна зрадофилии, и даже отчасти провоцируя ееСлово "" - это уже ваши личные домыслы.Кстати, гляньте на лидеров Всемирного индекса счастья Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16098 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 15:43 Starikan написав: Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.

Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.

Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!



Starikan написав: А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.

Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских. А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.



Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!



PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для вас И что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах... Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для васИ что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах... zРадио

Повідомлень: 3216 З нами з: 02.05.18 Подякував: 760 раз. Подякували: 1823 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3816381738183819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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