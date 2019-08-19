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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3816381738183819

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:16

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше).
Никто не спорит, что богаче.
Но цены, цены и еще раз цены....
По ППС наш абс. ВВП выше израильского.
https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html

Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц? :mrgreen: :mrgreen:
В Украине дешевле лишь труд и недвижимость! Все остальное стоит так же, либо дороже. Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания Эфириуму :D

Извиняюсь, но мне был безразличен ваш контекст.
Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.
А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.
Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:20

  shapo написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше).
Никто не спорит, что богаче.
Но цены, цены и еще раз цены....
По ППС наш абс. ВВП выше израильского.
https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html

Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара

Я написал то, что написал (понимая, что поднимется волна зрадофилии, и даже отчасти провоцируя ее :mrgreen: )
Слово "лучше" - это уже ваши личные домыслы.
Кстати, гляньте на лидеров Всемирного индекса счастья 8)
https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:43

  Starikan написав:Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.

Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!

  Starikan написав:А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.
Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.


Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!

PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для вас :mrgreen: И что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах...
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