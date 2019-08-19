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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3817381838193820> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 19 сер, 2019 15:16 zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше). А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (, на душу - в 15 раз выше). Никто не спорит, что богаче.

Но цены, цены и еще раз цены....

По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html Никто не спорит, что богаче.Но цены, цены и еще раз цены....По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц?

В Украине дешевле лишь труд и недвижимость! Все остальное стоит так же, либо дороже. Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания Эфириуму Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц?В Украине дешевле лишь труд и недвижимость!Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания

Извиняюсь, но мне был безразличен ваш контекст.

Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.

А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.

Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских. Извиняюсь, но мне был безразличен ваш контекст.Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16098 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 15:20 shapo написав: Starikan написав: zРадио написав: А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (абсолютный ВВП в 3 раза выше, на душу - в 15 раз выше). А ведь Израиль - страна явно богаче Украины (, на душу - в 15 раз выше). Никто не спорит, что богаче.

Но цены, цены и еще раз цены....

По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

https://www.cia.gov/library/publication ... 8rank.html Никто не спорит, что богаче.Но цены, цены и еще раз цены....По ППС наш абс. ВВП выше израильского.

Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара

Я написал то, что написал (понимая, что поднимется волна зрадофилии, и даже отчасти провоцируя ее )

Слово "лучше" - это уже ваши личные домыслы.

Кстати, гляньте на лидеров Всемирного индекса счастья

https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info Я написал то, что написал (понимая, что поднимется волна зрадофилии, и даже отчасти провоцируя ееСлово "" - это уже ваши личные домыслы.Кстати, гляньте на лидеров Всемирного индекса счастья Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16098 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 15:43 Starikan написав: Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.

Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.

Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!



Starikan написав: А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.

Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских. А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.



Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!



PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для вас И что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах... Скорее наоборот - отсутствие (реальных, а не фиктивных) налогов на богатство ухудшает средние социально-экономические показатели благосостояния... Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для васИ что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах... Скорее наоборот - отсутствие (реальных, а не фиктивных) налогов на богатство ухудшает средние социально-экономические показатели благосостояния... zРадио

Повідомлень: 3216 З нами з: 02.05.18 Подякував: 760 раз. Подякували: 1823 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 15:55 zРадио написав: Starikan написав: Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.

Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.

Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!



Starikan написав: А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.

Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских. А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме.Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.



Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!



PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для вас И что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах... Скорее наоборот - отсутствие (реальных, а не фиктивных) налогов на богатство ухудшает средние социально-экономические показатели благосостояния... Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для васИ что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах... Скорее наоборот - отсутствие (реальных, а не фиктивных) налогов на богатство ухудшает средние социально-экономические показатели благосостояния...

Да и жизнь пенсов в Израиле и в Украине разная. В Украине самые счастливые пенсы с 55 евро в месяц. Да и жизнь пенсов в Израиле и в Украине разная. В Украине самые счастливые пенсы с 55 евро в месяц. innamax2008

Повідомлень: 322 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 19:48 Вкладчик1234 написав: Так и Грымчаку предъявили не взяточничество или похожее, а мошенничество

Типа развёл доверчивых людишек?

По итогу "взятку" вернут "пострадавшим", а Грымчак заплатит штраф? Так и Грымчаку предъявили не взяточничество или похожее, а мошенничествоТипа развёл доверчивых людишек?По итогу "взятку" вернут "пострадавшим", а Грымчак заплатит штраф?

Интересно, что никто не увязал данную "новость" с:

"Главе Офиса президента Украины Андрею Богдану предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой Киевской... "

http://alternatio.org/events/all/item/7 ... ra-klichko Интересно, что никто не увязал данную "новость" с:"Главе Офиса президента Украины Андрею Богдану предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой Киевской... " Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7026 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 19:55 innamax2008

Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным:

1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои")

2. Украина не смотря на ситуацию в стране - выдаёт!



Может стоит сделать по израильскому аналогу: больше миллиона(Евро) внёс в госбанк (Ощад) на депозит и тебе "невыдача"?

Ну а по поводу "Умани" и "Иерусалима" - здесь конечно не паханное поле вопросов. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7026 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 20:05 budivelnik написав: Ще два солдати загинули вночі..

Як на мене це прямий наслідок перемирря...

Суть в наступному

Законослухняний-умови буде виконувати

Бандиту все одно перемиря чи ні-він стає наглішим і посилює свій тиск-який виражається в смертях наших воїнів...



Як на мене -найпростіший спосіб уникнути смертей з одночасним виконанням перемиря це

а - обявити по всій довжині зіткнення -2 км в глибину нашої території зону як армійський полігон

б - натикати в цій зоні електронні засоби стеження і автоматично відкривати арт вогонь системами калібром від 130 мм,- у випадку спрацювання якогось гаджета

в - пересування по цій території заборонити крім коридорів по відкритій місцевості шириною в 100 м

г - те населення яке є зараз в цій полосі переселити за рахунок коштів МінОборони (адже ми зекономимо страхові виплати в 1 млн грн на кожного загиблого) Ще два солдати загинули вночі..Як на мене це прямий наслідок перемирря...Суть в наступномуЗаконослухняний-умови буде виконуватиБандиту все одно перемиря чи ні-він стає наглішим і посилює свій тиск-який виражається в смертях наших воїнів...Як на мене -найпростіший спосіб уникнути смертей з одночасним виконанням перемиря цеа - обявити по всій довжині зіткнення -2 км в глибину нашої території зону як армійський полігонб - натикати в цій зоні електронні засоби стеження і автоматично відкривати арт вогонь системами калібром від 130 мм,- у випадку спрацювання якогось гаджетав - пересування по цій території заборонити крім коридорів по відкритій місцевості шириною в 100 мг - те населення яке є зараз в цій полосі переселити за рахунок коштів МінОборони (адже ми зекономимо страхові виплати в 1 млн грн на кожного загиблого)

Создавайте петицию - я даже поддержу - не смотря на наши разногласия в этом и других вопросах, но я также против полного прекращения - достаточно было бы отвечать не на первый, а хотя бы на второй выстрел. Создавайте петицию - я даже поддержу - не смотря на наши разногласия в этом и других вопросах, но я также против полного прекращения - достаточно было бы отвечать не на первый, а хотя бы на второй выстрел. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5426 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 20:05 Волгарь написав: shapo написав: 1)волга стоила 10000рублей,15т.р. это уже середина 80х

2)не знаю откуда вы берете ваши коэффициенты пересчета, но сейчас коммуналка, продукты, перелет на самолёте в сравнении с СССР намного дороже по отношению к средней зарплате в Украине. Дешевле тряпки, причём не качественные, которых тогда не было, и б/у авто. Стоимость жилья сравнивать сложно т. к. тогда даже покупка кооператив ной не была покупкой в нынешнем понимании 1)волга стоила 10000рублей,15т.р. это уже середина 80х2)не знаю откуда вы берете ваши коэффициенты пересчета, но сейчас коммуналка, продукты, перелет на самолёте в сравнении с СССР намного дороже по отношению к средней зарплате в Украине. Дешевле тряпки, причём не качественные, которых тогда не было, и б/у авто. Стоимость жилья сравнивать сложно т. к. тогда даже покупка кооператив ной не была покупкой в нынешнем понимании

Коэфииценты из трудов российских экономистов, оценивающих ИНТЕГРАЛЬНЫЙ индекс цен (номинальный)в РСФСР 88-го года и нынешних цен РФ как 170 российских рублей/1 советскому рублю (естественно с учетом того, что ассортимент нынешнего гипера и советского супера соотносится как 100 к 1)

Жилье - нормативная цена по смете 1 м2 составляла 250 руб/м - 42 000 в нынешних рублях (в реале в Нижнем Новгороде начинается от 50 000). Коммуналка - не платил тогда, но мама платила 25 рублей/мес. Сейчас плачу (без кабеля за ту же квартиру) 5200. ЦТ стоил 755 рублей, Жигули 8000 - теперешних деньгах несопоставимо дешевле. А вот билеты были, конечно, дешевле - авиа по всей европейской части СССР -32 рубля. Плацкарт до Москвы -4-50 (хотя сейчас, если взять за 45 суток в будни, то можно купить и за 500). Дороже стал отдых (и значительно), медуслуги, репетиторство учеников (да и за бутылку ничего не купишь) Коэфииценты из трудов российских экономистов, оценивающих ИНТЕГРАЛЬНЫЙ индекс цен (номинальный)в РСФСР 88-го года и нынешних цен РФ как 170 российских рублей/1 советскому рублю (естественно с учетом того, что ассортимент нынешнего гипера и советского супера соотносится как 100 к 1)Жилье - нормативная цена по смете 1 м2 составляла 250 руб/м - 42 000 в нынешних рублях (в реале в Нижнем Новгороде начинается от 50 000). Коммуналка - не платил тогда, но мама платила 25 рублей/мес. Сейчас плачу (без кабеля за ту же квартиру) 5200. ЦТ стоил 755 рублей, Жигули 8000 - теперешних деньгах несопоставимо дешевле. А вот билеты были, конечно, дешевле - авиа по всей европейской части СССР -32 рубля. Плацкарт до Москвы -4-50 (хотя сейчас, если взять за 45 суток в будни, то можно купить и за 500). Дороже стал отдых (и значительно), медуслуги, репетиторство учеников (да и за бутылку ничего не купишь)

Хитрецы российские экономисты взявшие 1988г когда уже 2,5 года существовали кооперативы с совсем не советскими зарплатами, раскручивалась инфляция и начинали исчезать продукты.

Брать нужно середину 70х как среднее между 60ми и 80ми.

Жигуль 2101 стоил тогда 5500,в 1980 уже 6600,а потом эту модель сняли с производства. Коммуналка за 3комнатную 15руб/месяц.Цены за 1кв.м. жилья не помню т. к. с ним тогда не работал, тем более что ЕНиРы и ЕрЕры были дутые, по ним наряды не закрывали иначе бы рабочие разбежались.Первый взнос на 1комнатную кооперативную квартиру в 1983 году на окраине Киева был 2400р(20месячная зарплата инженера в 120р) Хитрецы российские экономисты взявшие 1988г когда уже 2,5 года существовали кооперативы с совсем не советскими зарплатами, раскручивалась инфляция и начинали исчезать продукты.Брать нужно середину 70х как среднее между 60ми и 80ми.Жигуль 2101 стоил тогда 5500,в 1980 уже 6600,а потом эту модель сняли с производства. Коммуналка за 3комнатную 15руб/месяц.Цены за 1кв.м. жилья не помню т. к. с ним тогда не работал, тем более что ЕНиРы и ЕрЕры были дутые, по ним наряды не закрывали иначе бы рабочие разбежались.Первый взнос на 1комнатную кооперативную квартиру в 1983 году на окраине Киева был 2400р(20месячная зарплата инженера в 120р) Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1684 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 20:12 Starikan написав: shapo написав: Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара Да уж, по этому "обьективному" показателю Индонезия лучше Франции и Германии, а Украина - Дании и Катара

Я написал то, что написал (понимая, что поднимется волна зрадофилии, и даже отчасти провоцируя ее )

Слово "лучше" - это уже ваши личные домыслы.

Кстати, гляньте на лидеров Всемирного индекса счастья

https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info Я написал то, что написал (понимая, что поднимется волна зрадофилии, и даже отчасти провоцируя ееСлово "" - это уже ваши личные домыслы.Кстати, гляньте на лидеров Всемирного индекса счастья

1)Какие ещё домыслы и где я писал о каком-то счастье? Это из вашей ссылки же вывод. Другое дело что она ни о чем

2)По поводу Израиля. Страна, действительно, дорогая, только и минимальная зарплата там 1300 баксов. Если вы пенсионер ни дня не про работавший в стране и живущий на пособие по бедности в 500 баксов, то это плохая жизнь на задворках. А если у вас есть пенсия, то жить уже можно 1)Какие ещё домыслы и где я писал о каком-то счастье? Это из вашей ссылки же вывод. Другое дело что она ни о чем2)По поводу Израиля. Страна, действительно, дорогая, только и минимальная зарплата там 1300 баксов. Если вы пенсионер ни дня не про работавший в стране и живущий на пособие по бедности в 500 баксов, то это плохая жизнь на задворках. А если у вас есть пенсия, то жить уже можно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1684 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 20:13 Kudrjavuy написав: innamax2008

Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным:

1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои"

. Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным:1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои"



Откуда такие выводы? Сами придумали? Откуда такие выводы? Сами придумали? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1684 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3817381838193820> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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