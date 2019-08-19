Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Извиняюсь, а с каким понижающим коэффициентом в сравнении с Израилем Украина может приобрести и заправлять парк самолетов для первых лиц? В Украине дешевле лишь труд и недвижимость! Все остальное стоит так же, либо дороже. Поэтому ваш комментарий ни к селу, ни к городу в контексте моего вопроса-замечания Эфириуму
Извиняюсь, но мне был безразличен ваш контекст. Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату. А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме. Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.
Starikan написав:Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.
Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!
Starikan написав:А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме. Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.
Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!
PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для вас И что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах... Скорее наоборот - отсутствие (реальных, а не фиктивных) налогов на богатство ухудшает средние социально-экономические показатели благосостояния...
Starikan написав:Я комментировал конкретное утверждение, которое и оставил как цитату.
Это не утверждение - это факт. А комментарий, повторюсь, неуместный - импортные самолеты Украина покупает ни на цент дешевле Израиля!
Starikan написав:А сейчас выделил то, что свидетельствует, что вы абсолютно не в теме. Израиль - далеко не Польша и даже не Германия. Цены на продукты, даже многие фрукты (о мясе даже не говорю), в разы выше украинских.
Абсолютно не в теме вы - в Израиле бываю в среднем раз в год. Дороже там то, что производится с использованием дорогого труда. Точка! А если вы о продуктах питания, то сравнивайте не только цену, но и качество - это неотъемлемый атрибут! В Израиле просто не встретишь товары такого низкого качества, которые в Украине можно купить задешево. Но товары, продающиеся в Израиле, у нас стоят ничуть не дешевле!
PS: да, в Израиле дороже люксовые товары - что есть, то есть. И панамеры в Тель-Авиве на дорогах действительно встретишь реже, чем в Киеве. Но при всем уважении, не думаю, что это товар для вас И что это каким-то образом играет в пользу Украины при сравнении качества жизни в 2-х странах... Скорее наоборот - отсутствие (реальных, а не фиктивных) налогов на богатство ухудшает средние социально-экономические показатели благосостояния...
Да и жизнь пенсов в Израиле и в Украине разная. В Украине самые счастливые пенсы с 55 евро в месяц.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
innamax2008 Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным: 1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои") 2. Украина не смотря на ситуацию в стране - выдаёт!
Может стоит сделать по израильскому аналогу: больше миллиона(Евро) внёс в госбанк (Ощад) на депозит и тебе "невыдача"? Ну а по поводу "Умани" и "Иерусалима" - здесь конечно не паханное поле вопросов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Ще два солдати загинули вночі.. Як на мене це прямий наслідок перемирря... Суть в наступному Законослухняний-умови буде виконувати Бандиту все одно перемиря чи ні-він стає наглішим і посилює свій тиск-який виражається в смертях наших воїнів...
Як на мене -найпростіший спосіб уникнути смертей з одночасним виконанням перемиря це а - обявити по всій довжині зіткнення -2 км в глибину нашої території зону як армійський полігон б - натикати в цій зоні електронні засоби стеження і автоматично відкривати арт вогонь системами калібром від 130 мм,- у випадку спрацювання якогось гаджета в - пересування по цій території заборонити крім коридорів по відкритій місцевості шириною в 100 м г - те населення яке є зараз в цій полосі переселити за рахунок коштів МінОборони (адже ми зекономимо страхові виплати в 1 млн грн на кожного загиблого)
Создавайте петицию - я даже поддержу - не смотря на наши разногласия в этом и других вопросах, но я также против полного прекращения - достаточно было бы отвечать не на первый, а хотя бы на второй выстрел.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
shapo написав:1)волга стоила 10000рублей,15т.р. это уже середина 80х 2)не знаю откуда вы берете ваши коэффициенты пересчета, но сейчас коммуналка, продукты, перелет на самолёте в сравнении с СССР намного дороже по отношению к средней зарплате в Украине. Дешевле тряпки, причём не качественные, которых тогда не было, и б/у авто. Стоимость жилья сравнивать сложно т. к. тогда даже покупка кооператив ной не была покупкой в нынешнем понимании
Коэфииценты из трудов российских экономистов, оценивающих ИНТЕГРАЛЬНЫЙ индекс цен (номинальный)в РСФСР 88-го года и нынешних цен РФ как 170 российских рублей/1 советскому рублю (естественно с учетом того, что ассортимент нынешнего гипера и советского супера соотносится как 100 к 1) Жилье - нормативная цена по смете 1 м2 составляла 250 руб/м - 42 000 в нынешних рублях (в реале в Нижнем Новгороде начинается от 50 000). Коммуналка - не платил тогда, но мама платила 25 рублей/мес. Сейчас плачу (без кабеля за ту же квартиру) 5200. ЦТ стоил 755 рублей, Жигули 8000 - теперешних деньгах несопоставимо дешевле. А вот билеты были, конечно, дешевле - авиа по всей европейской части СССР -32 рубля. Плацкарт до Москвы -4-50 (хотя сейчас, если взять за 45 суток в будни, то можно купить и за 500). Дороже стал отдых (и значительно), медуслуги, репетиторство учеников (да и за бутылку ничего не купишь)
Хитрецы российские экономисты взявшие 1988г когда уже 2,5 года существовали кооперативы с совсем не советскими зарплатами, раскручивалась инфляция и начинали исчезать продукты. Брать нужно середину 70х как среднее между 60ми и 80ми. Жигуль 2101 стоил тогда 5500,в 1980 уже 6600,а потом эту модель сняли с производства. Коммуналка за 3комнатную 15руб/месяц.Цены за 1кв.м. жилья не помню т. к. с ним тогда не работал, тем более что ЕНиРы и ЕрЕры были дутые, по ним наряды не закрывали иначе бы рабочие разбежались.Первый взнос на 1комнатную кооперативную квартиру в 1983 году на окраине Киева был 2400р(20месячная зарплата инженера в 120р)
1)Какие ещё домыслы и где я писал о каком-то счастье? Это из вашей ссылки же вывод. Другое дело что она ни о чем 2)По поводу Израиля. Страна, действительно, дорогая, только и минимальная зарплата там 1300 баксов. Если вы пенсионер ни дня не про работавший в стране и живущий на пособие по бедности в 500 баксов, то это плохая жизнь на задворках. А если у вас есть пенсия, то жить уже можно