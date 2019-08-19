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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3817381838193820

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:15

  budivelnik написав:ПС
Питання на засипку
Хто і як часто з тутешніх потрапляв в ситуації коли для вирішення свого питання він викладав від 10000 грн і це питання було вирішене?

один раз - услуги адвоката (как раз около 10К было) - чтобы получить подписанный акт приема передачи от застройщика, поскольку тот обнаглел и после получения 100% предоплаты требовал еще доплаты. Жаль он до суда согласился подписать док-ты и затраты на адвоката вернуть не удалось...
Больше таких случаев, когда приходилось платить и не припомню. У налоговой ни разу не вышло наехать - пытались и не раз за 15 лет, а хотя соцзащита - один раз выпросил проверяющий 40грн штрафа для галочки из-за путевки, что там не так оформили в бухгалтерии и они пропустили...
Т.е. очень редко и не уверен, что страховка поможет или защитит - это скорее утопия.
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