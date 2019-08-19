один раз - услуги адвоката (как раз около 10К было) - чтобы получить подписанный акт приема передачи от застройщика, поскольку тот обнаглел и после получения 100% предоплаты требовал еще доплаты. Жаль он до суда согласился подписать док-ты и затраты на адвоката вернуть не удалось...
Больше таких случаев, когда приходилось платить и не припомню. У налоговой ни разу не вышло наехать - пытались и не раз за 15 лет, а хотя соцзащита - один раз выпросил проверяющий 40грн штрафа для галочки из-за путевки, что там не так оформили в бухгалтерии и они пропустили...
Т.е. очень редко и не уверен, что страховка поможет или защитит - это скорее утопия.