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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3818381938203821> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 19 сер, 2019 20:15 budivelnik написав: ПС

Питання на засипку

Хто і як часто з тутешніх потрапляв в ситуації коли для вирішення свого питання він викладав від 10000 грн і це питання було вирішене? ПСПитання на засипкуХто і як часто з тутешніх потрапляв в ситуації коли для вирішення свого питання він викладав від 10000 грн і це питання було вирішене?

один раз - услуги адвоката (как раз около 10К было) - чтобы получить подписанный акт приема передачи от застройщика, поскольку тот обнаглел и после получения 100% предоплаты требовал еще доплаты. Жаль он до суда согласился подписать док-ты и затраты на адвоката вернуть не удалось...

Больше таких случаев, когда приходилось платить и не припомню. У налоговой ни разу не вышло наехать - пытались и не раз за 15 лет, а хотя соцзащита - один раз выпросил проверяющий 40грн штрафа для галочки из-за путевки, что там не так оформили в бухгалтерии и они пропустили...

Т.е. очень редко и не уверен, что страховка поможет или защитит - это скорее утопия. один раз - услуги адвоката (как раз около 10К было) - чтобы получить подписанный акт приема передачи от застройщика, поскольку тот обнаглел и после получения 100% предоплаты требовал еще доплаты. Жаль он до суда согласился подписать док-ты и затраты на адвоката вернуть не удалось...Больше таких случаев, когда приходилось платить и не припомню. У налоговой ни разу не вышло наехать - пытались и не раз за 15 лет, а хотя соцзащита - один раз выпросил проверяющий 40грн штрафа для галочки из-за путевки, что там не так оформили в бухгалтерии и они пропустили...Т.е. очень редко и не уверен, что страховка поможет или защитит - это скорее утопия. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5426 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 20:23 шурец написав: Как у вас ботов все просто не поддерживаешь зе ты порохобот если ты поддерживаешь зе ты зебот а ума нехватает понять что очень много людей не за пороха и зе?????????

Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых???????? ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.



Дело в том что власть сменилась а дурдом остался особенно это стало ясно когда зе назначил бездомного сбушного полковника главой жога. Как у вас ботов все просто не поддерживаешь зе ты порохобот если ты поддерживаешь зе ты зебот а ума нехватает понять что очень много людей не за пороха и зе?????????Вопрос был почему умышленно умалчиваются потери об убитых???????? ответ прост после первой гибели 4 солдат когда зе позванил пу сразу через сутки стало ясно что плана действий на гибель солдат просто нет легче скрыть потери и на черное сказать белое.Дело в том что власть сменилась а дурдом остался особенно это стало ясно когда зе назначил бездомного сбушного полковника главой жога.

вы что-то сильно напутали все в точности наоборот, если ты против По, то ты "тупой" "зебил", "зебот" (с) и прочее. 90% противников По тут на форуми отнюдь не сторонники и не поклонники Зе. Для нас Зе это не большой шанс выбраться из того По-Я-болота в которое нас затягивали. И все эти 90% прекрасно себе отдают отчет, что шанс скорее мизерный, но он хотя бы появился, а с По шансов было 0.

А вы считаете, что бездомный СБУшник полковник - это скрытый коррупционер и взяточник? А дома он просто скрывает?

Предложите Зе другую кандидатуру, расскажите чем плох этот - я думаю - к вам могут прислушаться. вы что-то сильно напутали все в точности наоборот, если ты против По, то ты "тупой" "зебил", "зебот" (с) и прочее. 90% противников По тут на форуми отнюдь не сторонники и не поклонники Зе. Для нас Зе это не большой шанс выбраться из того По-Я-болота в которое нас затягивали. И все эти 90% прекрасно себе отдают отчет, что шанс скорее мизерный, но он хотя бы появился, а с По шансов было 0.А вы считаете, что бездомный СБУшник полковник - это скрытый коррупционер и взяточник? А дома он просто скрывает?Предложите Зе другую кандидатуру, расскажите чем плох этот - я думаю - к вам могут прислушаться. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5426 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 20:42 shapo написав: Kudrjavuy написав: innamax2008

Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным:

1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои"

. Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным:1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои"



Откуда такие выводы? Сами придумали? Откуда такие выводы? Сами придумали?



Дык это один из главных месседжей антисемитизма - евреи все украли Дык это один из главных месседжей антисемитизма - евреи все украли zРадио

Повідомлень: 3218 З нами з: 02.05.18 Подякував: 760 раз. Подякували: 1823 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 20:53 shapo написав: Kudrjavuy написав: innamax2008

Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным:

1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои"

. Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным:1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои"



Откуда такие выводы? Сами придумали? Откуда такие выводы? Сами придумали?



Тогда "Огнём и Мечом" необходимо отделять криминал от политики - на что в Украине происходит обратный процесс.

И это не зависимо от "выборов" и выбора. Тогда "Огнём и Мечом" необходимо отделять криминал от политики - на что в Украине происходит обратный процесс.И это не зависимо от "выборов" и выбора. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7030 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 20:58 zРадио написав: shapo написав: Kudrjavuy написав: innamax2008

Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным:

1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои"

. Всё же на фоне сегодняшних переговоров осталось не озвученным:1. Израиль - воров не выдаёт(ибо они "свои"



Откуда такие выводы? Сами придумали? Откуда такие выводы? Сами придумали?



Дык это один из главных месседжей антисемитизма - евреи все украли Дык это один из главных месседжей антисемитизма - евреи все украли

Хоть Вы глупость не несите!

- пока Украина не будет защищать свои Законы и добиваться этого на международном уровне.

- Её сложно назвать "правовым государством" - иначе, отсюда всё в офшор.

Модер поудалял - я выставлял официальные данные, что Украина официально ложила и ЕСПЧ, с вопросами о долгах, но вот странность, даже о Лазаренко - тишина(хотя швейцария предпринимала попытку возвратить "что-то"), о .... - но в этом ряду в Израиль выехало наверное половина.

-??????????????????????????????????????????????????????? Хоть Вы глупость не несите!- пока Украина не будет защищать свои Законы и добиваться этого на международном уровне.- Её сложно назвать "правовым государством" - иначе, отсюда всё в офшор.Модер поудалял - я выставлял официальные данные, что Украина официально ложила и ЕСПЧ, с вопросами о долгах, но вот странность, даже о Лазаренко - тишина(хотя швейцария предпринимала попытку возвратить "что-то"), о .... - но в этом ряду в Израиль выехало наверное половина.-??????????????????????????????????????????????????????? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7030 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 21:11 Kudrjavuy написав: shapo написав: Откуда такие выводы? Сами придумали? Откуда такие выводы? Сами придумали?



Тогда "Огнём и Мечом" необходимо отделять криминал от политики - на что в Украине происходит обратный процесс.

И это не зависимо от "выборов" и выбора. Тогда "Огнём и Мечом" необходимо отделять криминал от политики - на что в Украине происходит обратный процесс.И это не зависимо от "выборов" и выбора.

Я задал конкретный вопрос о выдаче Израилем иностранных преступников. Неужели нельзя просто написать что сам придумал?

PS В Израиле сейчас точно живут братья Табачники и Ставицкий. Украина подавала запрос на их выдачу? Я задал конкретный вопрос о выдаче Израилем иностранных преступников. Неужели нельзя просто написать что сам придумал?PS В Израиле сейчас точно живут братья Табачники и Ставицкий. Украина подавала запрос на их выдачу? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1686 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 21:17 Kudrjavuy написав: Хоть Вы глупость не несите!

- пока Украина не будет защищать свои Законы и добиваться этого на международном уровне.

- Её сложно назвать "правовым государством" - иначе, отсюда всё в офшор.

Модер поудалял - я выставлял официальные данные, что Украина официально ложила и ЕСПЧ, с вопросами о долгах, но вот странность, даже о Лазаренко - тишина(хотя швейцария предпринимала попытку возвратить "что-то"), о .... - но в этом ряду в Израиль выехало наверное половина.

-??????????????????????????????????????????????????????? Хоть Вы глупость не несите!- пока Украина не будет защищать свои Законы и добиваться этого на международном уровне.- Её сложно назвать "правовым государством" - иначе, отсюда всё в офшор.Модер поудалял - я выставлял официальные данные, что Украина официально ложила и ЕСПЧ, с вопросами о долгах, но вот странность, даже о Лазаренко - тишина(хотя швейцария предпринимала попытку возвратить "что-то"), о .... - но в этом ряду в Израиль выехало наверное половина.-???????????????????????????????????????????????????????



В целом правильно пишете, но зачем выделять Израиль? Поэтому и нарвались на замечание...



А что США, ВБ и ЕС выдают нам наших преступников и их деньги? Ничего подобного - каждый сам за себя. Пора бы уже свыкнуться с этим непреложным правилом (это уже не к вам, а ко всем романтикам). Еще одно правило - кто сильнее, тот и прав. Демократия, либерализм, гуманизм в международных отношениях - это риторика для слабоумных.



Преступников нужно сажать, пока они в Украине! А деньги сохранять внутри страны путем строгого валютного контроля по внешнеэкономическим договорам с офшорными зонами (в том числе такими "уважаемыми", как Швейцария, ВБ, Люксембург и Нидерланды)... В целом правильно пишете, но зачем выделять Израиль? Поэтому и нарвались на замечание...А что США, ВБ и ЕС выдают нам наших преступников и их деньги? Ничего подобного - каждый сам за себя. Пора бы уже свыкнуться с этим непреложным правилом (это уже не к вам, а ко всем романтикам). Еще одно правило - кто сильнее, тот и прав. Демократия, либерализм, гуманизм в международных отношениях - это риторика для слабоумных.Преступников нужно сажать, пока они в Украине! А деньги сохранять внутри страны путем строгого валютного контроля по внешнеэкономическим договорам с офшорными зонами (в том числе такими "уважаемыми", как Швейцария, ВБ, Люксембург и Нидерланды)... zРадио

Повідомлень: 3218 З нами з: 02.05.18 Подякував: 760 раз. Подякували: 1823 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 21:26 shapo написав: Kudrjavuy написав: shapo написав: Откуда такие выводы? Сами придумали? Откуда такие выводы? Сами придумали?



Тогда "Огнём и Мечом" необходимо отделять криминал от политики - на что в Украине происходит обратный процесс.

И это не зависимо от "выборов" и выбора. И это не зависимо от "выборов" и выбора.

Я задал конкретный вопрос о выдаче Израилем иностранных преступников. Неужели нельзя просто написать что сам придумал?

PS В Израиле сейчас точно живут братья Табачники и Ставицкий. Украина подавала запрос на их выдачу? Я задал конкретный вопрос о выдаче Израилем иностранных преступников. Неужели нельзя просто написать что сам придумал?PS В Израиле сейчас точно живут братья Табачники и Ставицкий. Украина подавала запрос на их выдачу?

Стоит упомянуть ещё пару, воспользовавшихся "пропиской", но ...

- По Звягильскому подавали -...? Стоит упомянуть ещё пару, воспользовавшихся "пропиской", но ...- По Звягильскому подавали -...? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7030 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 21:32 zРадио написав: Kudrjavuy написав: Хоть Вы глупость не несите!

- пока Украина не будет защищать свои Законы и добиваться этого на международном уровне.

- Её сложно назвать "правовым государством" - иначе, отсюда всё в офшор.

Модер поудалял - я выставлял официальные данные, что Украина официально ложила и ЕСПЧ, с вопросами о долгах, но вот странность, даже о Лазаренко - тишина(хотя швейцария предпринимала попытку возвратить "что-то"), о .... - но в этом ряду в Израиль выехало наверное половина.

-??????????????????????????????????????????????????????? Хоть Вы глупость не несите!- пока Украина не будет защищать свои Законы и добиваться этого на международном уровне.- Её сложно назвать "правовым государством" - иначе, отсюда всё в офшор.Модер поудалял - я выставлял официальные данные, что Украина официально ложила и ЕСПЧ, с вопросами о долгах, но вот странность, даже о Лазаренко - тишина(хотя швейцария предпринимала попытку возвратить "что-то"), о .... - но в этом ряду в Израиль выехало наверное половина.-???????????????????????????????????????????????????????



В целом правильно пишете, но зачем выделять Израиль? Поэтому и нарвались на замечание...



А что США, ВБ и ЕС выдают нам наших преступников и их деньги? Ничего подобного - каждый сам за себя. Пора бы уже свыкнуться с этим непреложным правилом (это уже не к вам, а ко всем романтикам). Еще одно правило - кто сильнее, тот и прав. Демократия, либерализм, гуманизм в международных отношениях - это риторика для слабоумных.



Преступников нужно сажать, пока они в Украине! А деньги сохранять внутри страны путем строгого валютного контроля по внешнеэкономическим договорам с офшорными зонами (в том числе такими "уважаемыми", как Швейцария, ВБ, Люксембург и Нидерланды)... В целом правильно пишете,Поэтому и нарвались на замечание...А что США, ВБ и ЕС выдают нам наших преступников и их деньги? Ничего подобного - каждый сам за себя. Пора бы уже свыкнуться с этим непреложным правилом (это уже не к вам, а ко всем романтикам). Еще одно правило - кто сильнее, тот и прав. Демократия, либерализм, гуманизм в международных отношениях - это риторика для слабоумных.Преступников нужно сажать, пока они в Украине! А деньги сохранять внутри страны путем строгого валютного контроля по внешнеэкономическим договорам с офшорными зонами (в том числе такими "уважаемыми", как Швейцария, ВБ, Люксембург и Нидерланды)...



Это я ещё на заре расписывал: больше указанной цифры - начинается "политика"

Поднимите "статистику проблем", и в конце концов поднимать этот вопрос остро необходимо - какой % связанный?(50-70???). Просто для Украины это будет большая проблема, если не форсировать решения вопросов по сути официально.



И проблема здесь как раз в Зе. Это я ещё на заре расписывал: больше указанной цифры - начинается "политика"Поднимите "статистику проблем", и в конце концов поднимать этот вопрос остро необходимо - какой % связанный?(50-70???). Просто для Украины это будет большая проблема, если не форсировать решения вопросов по сути официально.И проблема здесь как раз в Зе. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7030 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 21:43 Re: Політичні дискусії Только три факта ,которые характеризуют состояние общества:



1.Москаль давал сегодня интервью,там есть чего послушать, хотя он уже неоднократно это заявлял - о том, что все оружие с разгромленных подразделений полиции и ДАИ во Львове с утречка было уже на майдане с соответствующими последствиями, в принципе кроме него это еще Луценко сам со сцены майдана оглашал, с придыханием и нескрываемым восхищением.



2.Тот же Москаль о том,что игровики, бурштын и сигареты под крышей конкретных органов, это и без него все знают,но он огласил кто какую сферу крышует.



3.И еще, в эфир другой уже передачи позвонил чел , и высказал свою точку зрения о том, что надо объявить москалям ультиматум, или за пару дней чтобы убирались из Крыма, или идти в наступление и отбирать силой немедленно на протяжении нескольких дней, при этом выразил готовность повторно поучаствовать лично.



Как говорится, ноу коммент, какие тут комментарии.

Но одно можно сказать из этого среза видно, во что мы вляпались и что несмотря на то,что самых ярых радикалов народ погнал, те что пришли просто связаны вот таким состоянием общества, поэтому будут ли результативны изменения или нет, судить пока рано.



Пока не будет ответа на все вопросы, а они очень нескоро еще будут - говорить о том, что страна стала на путь экономических реформ преждевременно, никакие реформы не пойдут, пока нет ответа на многие сотни вопросов. Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 сер, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз. Автор77 Повідомлень: 387 З нами з: 09.11.16 Подякував: 48 раз. Подякували: 472 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3818381938203821> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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