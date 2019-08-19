Кроме загадочных многоточий что-нибудь конкретное в состоянии написать?
Звягильский провел в Израиле с 1994 по 1997г и с тех пор в Украине. Совсем недавно с 2014 был депутатом ВР. Какие вопросы к нему?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:46
Кроме загадочных многоточий что-нибудь конкретное в состоянии написать?
Звягильский провел в Израиле с 1994 по 1997г и с тех пор в Украине. Совсем недавно с 2014 был депутатом ВР. Какие вопросы к нему?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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