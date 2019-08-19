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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
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2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:17

"Экс-глава НКРЭКУ Вовк не намерен возвращаться в Украину"

интересно, Коболев и Витренко скоро по мамам разъедутся?
:)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:26

  Вкладчик1234 написав:"Экс-глава НКРЭКУ Вовк не намерен возвращаться в Украину"

интересно, Коболев и Витренко скоро по мамам разъедутся?
:)


А смысл им возвращаться? Тут помимо уголовных дел еще и "прикрути" будет недетский (не в 2020-м, так в 2021-м), если транзитный договор не будет подписан.

Хотя с другой стороны, Коболева лоббируют американцы, которым украинский транзит мешает поставлять свой СПГ в ЕС, поэтому Майами, или Киев - не ему решать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:36

Численность населения продолжает падать. И это без эмиграции - только оценка, основанная на математике "население прошлого периода + рождаемость - смертность".

Насчет переписи даже Зеленский замолчал... Видимо, отговорили, так все плохо (а ведь погранцы достаточно точное понимание имеют)

Зображення

Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
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