"Экс-глава НКРЭКУ Вовк не намерен возвращаться в Украину"
интересно, Коболев и Витренко скоро по мамам разъедутся?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:17
"Экс-глава НКРЭКУ Вовк не намерен возвращаться в Украину"
интересно, Коболев и Витренко скоро по мамам разъедутся?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:26
А смысл им возвращаться? Тут помимо уголовных дел еще и "прикрути" будет недетский (не в 2020-м, так в 2021-м), если транзитный договор не будет подписан.
Хотя с другой стороны, Коболева лоббируют американцы, которым украинский транзит мешает поставлять свой СПГ в ЕС, поэтому Майами, или Киев - не ему решать
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:36
Численность населения продолжает падать. И это без эмиграции - только оценка, основанная на математике "население прошлого периода + рождаемость - смертность".
Насчет переписи даже Зеленский замолчал... Видимо, отговорили, так все плохо (а ведь погранцы достаточно точное понимание имеют)
Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
|