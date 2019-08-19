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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3817381838193820

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:26

  Вкладчик1234 написав:"Экс-глава НКРЭКУ Вовк не намерен возвращаться в Украину"

интересно, Коболев и Витренко скоро по мамам разъедутся?
:)


А смысл им возвращаться? Тут помимо уголовных дел еще и "прикрути" будет недетский (не в 2020-м, так в 2021-м), если транзитный договор не будет подписан.

Хотя с другой стороны, Коболева лоббируют американцы, которым украинский транзит мешает поставлять свой СПГ в ЕС, поэтому Майами, или Киев - не ему решать :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:36

Численность населения продолжает падать. И это без эмиграции - только оценка, основанная на математике "население прошлого периода + рождаемость - смертность".

Насчет переписи даже Зеленский замолчал... Видимо, отговорили, так все плохо (а ведь погранцы достаточно точное понимание имеют)

Зображення

Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:59

Re: Політичні дискусії

  zzzzzz написав:Блин, Трамп жгет )))))

Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).

"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter.

Везде одни и те же технологии. Очень напоминает предвыборную антипороховскую кампанию.
И народу очень нравится.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:08

zРадио
Ну так вже почали говорити про імігрантів ... Спочатку з РФ , потім взагалі з колишнього СРСР , а далі вже якісь дальні підуть - Азія , Африка ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:12

  Puente написав:zРадио
Ну так вже почали говорити про імігрантів ... Спочатку з РФ , потім взагалі з колишнього СРСР , а далі вже якісь дальні підуть - Азія , Африка ...

та да. Мигранты.. Вот не приходилось последнее время встречаться с людьми, при наличии выбора, выбравшими и переехавшими в Украину.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:35

  Starikan написав:Везде одни и те же технологии. Очень напоминает предвыборную антипороховскую кампанию.


Абсолютно верно, по сути любые выборы это битвы компроматов и немного или много популизма.
Трамп победил на выборах, победив в битве компроматов и немного популизма.
Выборы во Франции, когда победил Макрон, запомнились устранением фактически с помощью прибереженного компромата основного фаворита.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:41

  zРадио написав:Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
Наш крітікус в своєму репертуарі...
Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...
1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка
2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років
3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...

Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:23

  budivelnik написав:Наш крітікус в своєму репертуарі...


Еще один чудик меня с кем-то путает. Или Sommer - это твоя русскоязычная учетка, и чудик один и тот же? :mrgreen:

  budivelnik написав:Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...
1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка


Ты, наверно, хотел сказать "статистическая ошибка"? Математическая ошибка - это другое - это то, что ты неправильно посчитал динамику :mrgreen: Не -0,3% в год, а -0,6% в год. Это во-первых.

Во-вторых, "статистическая ошибка", наблюдаемая перманентно в течение 25 лет (именно столько неуклонно снижается население Украины) - это тенденция! И да научишься ты когда-либо считать, или уже нет - с такой скоростью население Украины достигнет отметки в 30 млн не через 80, а через 56 лет!

И, наконец, в-третьих, эта статистика совершенно не учитывает эмиграцию, лишаюшую Украины преимущественно молодого поколения, а значит дальнейшая тенденция на уменьшение будет, вероятно, не линейной, а гиперболической 3-го квадранта (если понимаешь, что это такое :mrgreen:) из-за резкого снижения рождаемости.

  budivelnik написав:Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.


Я уже говорил выше - тебя вообще мало Украина тревожит. Физически ты живешь за 50 км от Польши, а мыслями - так и вообще уже давно в ней. Поэтому депопуляция украинцев, вызывающая серьезное беспокойство даже в ООН, тебя нисколько не парит!
zРадио
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