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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3818381938203821> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 19 сер, 2019 22:26 Вкладчик1234 написав: "Экс-глава НКРЭКУ Вовк не намерен возвращаться в Украину"



интересно, Коболев и Витренко скоро по мамам разъедутся?

"Экс-глава НКРЭКУ Вовк не намерен возвращаться в Украину"интересно, Коболев и Витренко скоро по мамам разъедутся?



А смысл им возвращаться? Тут помимо уголовных дел еще и "прикрути" будет недетский (не в 2020-м, так в 2021-м), если транзитный договор не будет подписан.



Хотя с другой стороны, Коболева лоббируют американцы, которым украинский транзит мешает поставлять свой СПГ в ЕС, поэтому Майами, или Киев - не ему решать А смысл им возвращаться? Тут помимо уголовных дел еще и "прикрути" будет недетский (не в 2020-м, так в 2021-м), если транзитный договор не будет подписан.Хотя с другой стороны, Коболева лоббируют американцы, которым украинский транзит мешает поставлять свой СПГ в ЕС, поэтому Майами, или Киев - не ему решать zРадио

Повідомлень: 3225 З нами з: 02.05.18 Подякував: 761 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 22:36



Насчет переписи даже Зеленский замолчал... Видимо, отговорили, так все плохо (а ведь погранцы достаточно точное понимание имеют)







Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Численность населения продолжает падать. И это без эмиграции - только оценка, основанная на математике "население прошлого периода + рождаемость - смертность".Насчет переписи даже Зеленский замолчал... Видимо, отговорили, так все плохо (а ведь погранцы достаточно точное понимание имеют)Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость.! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) zРадио

Повідомлень: 3225 З нами з: 02.05.18 Подякував: 761 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 08:59 Re: Політичні дискусії zzzzzz написав: Блин, Трамп жгет )))))



Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).



"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter. Блин, Трамп жгет )))))

Везде одни и те же технологии. Очень напоминает предвыборную антипороховскую кампанию.

И народу очень нравится. Везде одни и те же технологии. Очень напоминает предвыборную антипороховскую кампанию.И народу очень нравится. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16099 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 09:08 zРадио

Ну так вже почали говорити про імігрантів ... Спочатку з РФ , потім взагалі з колишнього СРСР , а далі вже якісь дальні підуть - Азія , Африка ... Puente Повідомлень: 1774 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 09:12 Puente написав: zРадио

Ну так вже почали говорити про імігрантів ... Спочатку з РФ , потім взагалі з колишнього СРСР , а далі вже якісь дальні підуть - Азія , Африка ... Ну так вже почали говорити про імігрантів ... Спочатку з РФ , потім взагалі з колишнього СРСР , а далі вже якісь дальні підуть - Азія , Африка ...

та да. Мигранты.. Вот не приходилось последнее время встречаться с людьми, при наличии выбора, выбравшими и переехавшими в Украину. та да. Мигранты.. Вот не приходилось последнее время встречаться с людьми, при наличии выбора, выбравшими и переехавшими в Украину. sequence Повідомлень: 2759 З нами з: 29.12.15 Подякував: 323 раз. Подякували: 711 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 10:35 Starikan написав: Везде одни и те же технологии. Очень напоминает предвыборную антипороховскую кампанию. Везде одни и те же технологии. Очень напоминает предвыборную антипороховскую кампанию.



Абсолютно верно, по сути любые выборы это битвы компроматов и немного или много популизма.

Трамп победил на выборах, победив в битве компроматов и немного популизма.

Выборы во Франции, когда победил Макрон, запомнились устранением фактически с помощью прибереженного компромата основного фаворита. Абсолютно верно, по сути любые выборы это битвы компроматов и немного или много популизма.Трамп победил на выборах, победив в битве компроматов и немного популизма.Выборы во Франции, когда победил Макрон, запомнились устранением фактически с помощью прибереженного компромата основного фаворита. freeze 4 Повідомлень: 12579 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3630 раз. Подякували: 5285 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 10:41 zРадио написав: Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Наш крітікус в своєму репертуарі...

Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...

1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка

2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років

3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...



Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави. Наш крітікус в своєму репертуарі...Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21266 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 11:23 budivelnik написав: Наш крітікус в своєму репертуарі...

Наш крітікус в своєму репертуарі...



Еще один чудик меня с кем-то путает. Или Sommer - это твоя русскоязычная учетка, и чудик один и тот же?



budivelnik написав: Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...

1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка

Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка



Ты, наверно, хотел сказать "статистическая ошибка"? Математическая ошибка - это другое - это то, что ты неправильно посчитал динамику Не -0,3% в год, а -0,6% в год. Это во-первых.



Во-вторых, "статистическая ошибка", наблюдаемая перманентно в течение 25 лет (именно столько неуклонно снижается население Украины) - это тенденция! И да научишься ты когда-либо считать, или уже нет - с такой скоростью население Украины достигнет отметки в 30 млн не через 80, а через 56 лет!



И, наконец, в-третьих, эта статистика совершенно не учитывает эмиграцию, лишаюшую Украины преимущественно молодого поколения, а значит дальнейшая тенденция на уменьшение будет, вероятно, не линейной, а гиперболической 3-го квадранта (если понимаешь, что это такое ) из-за резкого снижения рождаемости.



budivelnik написав: Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави. Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.



Я уже говорил выше - тебя вообще мало Украина тревожит. Физически ты живешь за 50 км от Польши, а мыслями - так и вообще уже давно в ней. Поэтому депопуляция украинцев, вызывающая серьезное беспокойство даже в ООН, тебя нисколько не парит! Еще один чудик меня с кем-то путает. Или- это твоя русскоязычная учетка, и чудик один и тот же?Ты, наверно, хотел сказать "статистическая ошибка"? Математическая ошибка - это другое - это то, что ты неправильно посчитал динамикуНе -0,3% в год, а -0,6% в год. Это во-первых.Во-вторых, "статистическая ошибка", наблюдаемая перманентно в течение 25 лет (именно столько неуклонно снижается население Украины) - это тенденция! И да научишься ты когда-либо считать, или уже нет - с такой скоростью население Украины достигнет отметки в 30 млн не через 80, а через 56 лет!И, наконец, в-третьих, эта статистика совершенно не учитывает эмиграцию, лишаюшую Украины преимущественно молодого поколения, а значит дальнейшая тенденция на уменьшение будет, вероятно, не линейной, а гиперболической 3-го квадранта (если понимаешь, что это такое) из-за резкого снижения рождаемости.Я уже говорил выше - тебя вообще мало Украина тревожит. Физически ты живешь за 50 км от Польши, а мыслями - так и вообще уже давно в ней. Поэтому депопуляция украинцев, вызывающая серьезное беспокойство даже в ООН, тебя нисколько не парит! zРадио

Повідомлень: 3225 З нами з: 02.05.18 Подякував: 761 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 11:57 budivelnik написав: zРадио написав: Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Наш крітікус в своєму репертуарі...

Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...

1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка

2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років

3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...



Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави. Наш крітікус в своєму репертуарі...Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.

Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення innamax2008

Повідомлень: 323 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 12:16 shapo написав: Волгарь написав: shapo написав: 1)волга стоила 10000рублей,15т.р. это уже середина 80х

2)не знаю откуда вы берете ваши коэффициенты пересчета, но сейчас коммуналка, продукты, перелет на самолёте в сравнении с СССР намного дороже по отношению к средней зарплате в Украине. Дешевле тряпки, причём не качественные, которых тогда не было, и б/у авто. Стоимость жилья сравнивать сложно т. к. тогда даже покупка кооператив ной не была покупкой в нынешнем понимании 1)волга стоила 10000рублей,15т.р. это уже середина 80х2)не знаю откуда вы берете ваши коэффициенты пересчета, но сейчас коммуналка, продукты, перелет на самолёте в сравнении с СССР намного дороже по отношению к средней зарплате в Украине. Дешевле тряпки, причём не качественные, которых тогда не было, и б/у авто. Стоимость жилья сравнивать сложно т. к. тогда даже покупка кооператив ной не была покупкой в нынешнем понимании

Коэфииценты из трудов российских экономистов, оценивающих ИНТЕГРАЛЬНЫЙ индекс цен (номинальный)в РСФСР 88-го года и нынешних цен РФ как 170 российских рублей/1 советскому рублю (естественно с учетом того, что ассортимент нынешнего гипера и советского супера соотносится как 100 к 1)

Жилье - нормативная цена по смете 1 м2 составляла 250 руб/м - 42 000 в нынешних рублях (в реале в Нижнем Новгороде начинается от 50 000). Коммуналка - не платил тогда, но мама платила 25 рублей/мес. Сейчас плачу (без кабеля за ту же квартиру) 5200. ЦТ стоил 755 рублей, Жигули 8000 - теперешних деньгах несопоставимо дешевле. А вот билеты были, конечно, дешевле - авиа по всей европейской части СССР -32 рубля. Плацкарт до Москвы -4-50 (хотя сейчас, если взять за 45 суток в будни, то можно купить и за 500). Дороже стал отдых (и значительно), медуслуги, репетиторство учеников (да и за бутылку ничего не купишь) Коэфииценты из трудов российских экономистов, оценивающих ИНТЕГРАЛЬНЫЙ индекс цен (номинальный)в РСФСР 88-го года и нынешних цен РФ как 170 российских рублей/1 советскому рублю (естественно с учетом того, что ассортимент нынешнего гипера и советского супера соотносится как 100 к 1)Жилье - нормативная цена по смете 1 м2 составляла 250 руб/м - 42 000 в нынешних рублях (в реале в Нижнем Новгороде начинается от 50 000). Коммуналка - не платил тогда, но мама платила 25 рублей/мес. Сейчас плачу (без кабеля за ту же квартиру) 5200. ЦТ стоил 755 рублей, Жигули 8000 - теперешних деньгах несопоставимо дешевле. А вот билеты были, конечно, дешевле - авиа по всей европейской части СССР -32 рубля. Плацкарт до Москвы -4-50 (хотя сейчас, если взять за 45 суток в будни, то можно купить и за 500). Дороже стал отдых (и значительно), медуслуги, репетиторство учеников (да и за бутылку ничего не купишь)

Хитрецы российские экономисты взявшие 1988г когда уже 2,5 года существовали кооперативы с совсем не советскими зарплатами, раскручивалась инфляция и начинали исчезать продукты.

Брать нужно середину 70х как среднее между 60ми и 80ми.

Жигуль 2101 стоил тогда 5500,в 1980 уже 6600,а потом эту модель сняли с производства. Коммуналка за 3комнатную 15руб/месяц.Цены за 1кв.м. жилья не помню т. к. с ним тогда не работал, тем более что ЕНиРы и ЕрЕры были дутые, по ним наряды не закрывали иначе бы рабочие разбежались.Первый взнос на 1комнатную кооперативную квартиру в 1983 году на окраине Киева был 2400р(20месячная зарплата инженера в 120р) Хитрецы российские экономисты взявшие 1988г когда уже 2,5 года существовали кооперативы с совсем не советскими зарплатами, раскручивалась инфляция и начинали исчезать продукты.Брать нужно середину 70х как среднее между 60ми и 80ми.Жигуль 2101 стоил тогда 5500,в 1980 уже 6600,а потом эту модель сняли с производства. Коммуналка за 3комнатную 15руб/месяц.Цены за 1кв.м. жилья не помню т. к. с ним тогда не работал, тем более что ЕНиРы и ЕрЕры были дутые, по ним наряды не закрывали иначе бы рабочие разбежались.Первый взнос на 1комнатную кооперативную квартиру в 1983 году на окраине Киева был 2400р(20месячная зарплата инженера в 120р)

Никакой хитрости - 1988-ой был ПОСЛЕДНИМ годом СССР, в котором наблюдался экономический рост, потом началось падение. А в расчет взяты ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ И ПРЕЙСКУРАНТОВ НА УСЛУГИ, практически не менявшиеся в течение 20-ти предыдущих лет. Другое дело, что для сотен товаров и услуг цена была, а товара не было. Поэтому расчет сделан на основании НОМИНАЛЬНЫХ ЦЕН, вне зависимости от его доступности. Никакой хитрости - 1988-ой был ПОСЛЕДНИМ годом СССР, в котором наблюдался экономический рост, потом началось падение. А в расчет взяты ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ И ПРЕЙСКУРАНТОВ НА УСЛУГИ, практически не менявшиеся в течение 20-ти предыдущих лет. Другое дело, что для сотен товаров и услуг цена была, а товара не было. Поэтому расчет сделан на основании НОМИНАЛЬНЫХ ЦЕН, вне зависимости от его доступности. Волгарь Повідомлень: 6960 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3818381938203821> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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