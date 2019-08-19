Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Численность населения продолжает падать. И это без эмиграции - только оценка, основанная на математике "население прошлого периода + рождаемость - смертность".
Насчет переписи даже Зеленский замолчал... Видимо, отговорили, так все плохо (а ведь погранцы достаточно точное понимание имеют)
Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).
"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter.
Везде одни и те же технологии. Очень напоминает предвыборную антипороховскую кампанию. И народу очень нравится.
Starikan написав:Везде одни и те же технологии. Очень напоминает предвыборную антипороховскую кампанию.
Абсолютно верно, по сути любые выборы это битвы компроматов и немного или много популизма. Трамп победил на выборах, победив в битве компроматов и немного популизма. Выборы во Франции, когда победил Макрон, запомнились устранением фактически с помощью прибереженного компромата основного фаворита.
zРадио написав:Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
Наш крітікус в своєму репертуарі... Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах... 1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка 2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років 3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...
Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Наш крітікус в своєму репертуарі...
Еще один чудик меня с кем-то путает. Или Sommer - это твоя русскоязычная учетка, и чудик один и тот же?
budivelnik написав:Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах... 1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка
Ты, наверно, хотел сказать "статистическая ошибка"? Математическая ошибка - это другое - это то, что ты неправильно посчитал динамику Не -0,3% в год, а -0,6% в год. Это во-первых.
Во-вторых, "статистическая ошибка", наблюдаемая перманентно в течение 25 лет (именно столько неуклонно снижается население Украины) - это тенденция! И да научишься ты когда-либо считать, или уже нет - с такой скоростью население Украины достигнет отметки в 30 млн не через 80, а через 56 лет!
И, наконец, в-третьих, эта статистика совершенно не учитывает эмиграцию, лишаюшую Украины преимущественно молодого поколения, а значит дальнейшая тенденция на уменьшение будет, вероятно, не линейной, а гиперболической 3-го квадранта (если понимаешь, что это такое ) из-за резкого снижения рождаемости.
budivelnik написав:Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.
Я уже говорил выше - тебя вообще мало Украина тревожит. Физически ты живешь за 50 км от Польши, а мыслями - так и вообще уже давно в ней. Поэтому депопуляция украинцев, вызывающая серьезное беспокойство даже в ООН, тебя нисколько не парит!
zРадио написав:Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
Наш крітікус в своєму репертуарі... Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах... 1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка 2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років 3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...
Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.
Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення
shapo написав:1)волга стоила 10000рублей,15т.р. это уже середина 80х 2)не знаю откуда вы берете ваши коэффициенты пересчета, но сейчас коммуналка, продукты, перелет на самолёте в сравнении с СССР намного дороже по отношению к средней зарплате в Украине. Дешевле тряпки, причём не качественные, которых тогда не было, и б/у авто. Стоимость жилья сравнивать сложно т. к. тогда даже покупка кооператив ной не была покупкой в нынешнем понимании
Коэфииценты из трудов российских экономистов, оценивающих ИНТЕГРАЛЬНЫЙ индекс цен (номинальный)в РСФСР 88-го года и нынешних цен РФ как 170 российских рублей/1 советскому рублю (естественно с учетом того, что ассортимент нынешнего гипера и советского супера соотносится как 100 к 1) Жилье - нормативная цена по смете 1 м2 составляла 250 руб/м - 42 000 в нынешних рублях (в реале в Нижнем Новгороде начинается от 50 000). Коммуналка - не платил тогда, но мама платила 25 рублей/мес. Сейчас плачу (без кабеля за ту же квартиру) 5200. ЦТ стоил 755 рублей, Жигули 8000 - теперешних деньгах несопоставимо дешевле. А вот билеты были, конечно, дешевле - авиа по всей европейской части СССР -32 рубля. Плацкарт до Москвы -4-50 (хотя сейчас, если взять за 45 суток в будни, то можно купить и за 500). Дороже стал отдых (и значительно), медуслуги, репетиторство учеников (да и за бутылку ничего не купишь)
Хитрецы российские экономисты взявшие 1988г когда уже 2,5 года существовали кооперативы с совсем не советскими зарплатами, раскручивалась инфляция и начинали исчезать продукты. Брать нужно середину 70х как среднее между 60ми и 80ми. Жигуль 2101 стоил тогда 5500,в 1980 уже 6600,а потом эту модель сняли с производства. Коммуналка за 3комнатную 15руб/месяц.Цены за 1кв.м. жилья не помню т. к. с ним тогда не работал, тем более что ЕНиРы и ЕрЕры были дутые, по ним наряды не закрывали иначе бы рабочие разбежались.Первый взнос на 1комнатную кооперативную квартиру в 1983 году на окраине Киева был 2400р(20месячная зарплата инженера в 120р)
Никакой хитрости - 1988-ой был ПОСЛЕДНИМ годом СССР, в котором наблюдался экономический рост, потом началось падение. А в расчет взяты ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ И ПРЕЙСКУРАНТОВ НА УСЛУГИ, практически не менявшиеся в течение 20-ти предыдущих лет. Другое дело, что для сотен товаров и услуг цена была, а товара не было. Поэтому расчет сделан на основании НОМИНАЛЬНЫХ ЦЕН, вне зависимости от его доступности.