Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3818381938203821 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 20 сер, 2019 12:26 budivelnik

А Ви пам"ятаєте , в яких умовах тоді ріст був ? Життя ставало кращим у всіх . І в селі , і в місті . Післявоєнні роки - після голоду 49-го ... "Хрущовки" , скорочення робочого тижня , потім збільшення декретних відпусток ... Ну і так далі ... Це все сприяло ... Оптимізм був у практично всіх . Puente Повідомлень: 1774 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 12:32 innamax2008 написав: budivelnik написав: zРадио написав: Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Наш крітікус в своєму репертуарі...

Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...

1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка

2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років

3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...



Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави. Наш крітікус в своєму репертуарі...Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.

Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення

Свежая статистика за полгода (19-го)

Демографічна ситуація у січні–червні 2019 року

Кількість живонароджених 149 549

Кількість померлих 304 330

Загальний приріст, скорочення (–) населення –143 138

http://www.ukrstat.gov.ua/

Постійне населення на 1 червня 2019 року 41 861 195

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя

Если же из этой численности вычесть 3 млн. жителей ЛНДР, 3,5 млн. граждан Украины, переселившихся в РФ/Польшу/Чехию и десятки других стран, а также 3 из 5 млн. заробитчан, постоянно находящихся за границей и еще не утерявших связи с Родиной, то эта статистика касается максимум 32,5 млн. человек - наличного населения Украины де-факто СЕЙЧАС, которое только за счет естественной убыли сократится еще на 160 тыс. до конца года. И получается, что только за счет ДЕПОПУЛЯЦИИ население за год сократится суммарно на 300+ тыс. - 9 человек на 1000, еще минимум 200 тыс. уедет из страны навсегда, а общие демографические потери достигают 15-16 человек на 1000 - показатель, с которым могут соперничать только Литва и Латвия. При это реальный уровень смертности (18,5) на 1000 человек - абсолютное первое место в мире. Свежая статистика за полгода (19-го)Если же из этой численности вычесть 3 млн. жителей ЛНДР, 3,5 млн. граждан Украины, переселившихся в РФ/Польшу/Чехию и десятки других стран, а также 3 из 5 млн. заробитчан, постоянно находящихся за границей и еще не утерявших связи с Родиной, то эта статистика касается максимум 32,5 млн. человек - наличного населения Украины де-факто СЕЙЧАС, которое только за счет естественной убыли сократится еще на 160 тыс. до конца года. И получается, что только за счет ДЕПОПУЛЯЦИИ население за год сократится суммарно на 300+ тыс. - 9 человек на 1000, еще минимум 200 тыс. уедет из страны навсегда, а общие демографические потери достигают 15-16 человек на 1000 - показатель, с которым могут соперничать только Литва и Латвия. При это реальный уровень смертности (18,5) на 1000 человек - абсолютное первое место в мире. Волгарь Повідомлень: 6960 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 12:36 innamax2008 написав: budivelnik написав: zРадио написав: Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Наш крітікус в своєму репертуарі...

Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...

1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка

2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років

3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...



Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави. Наш крітікус в своєму репертуарі...Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.

Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення

Да, Украина проигрывает конкуренцию за людей.

А территории не может защитить.



Таким путём можно прийти к "оптимизации" до уровня "княжества Козин", или самоликвидации Да, Украина проигрывает конкуренцию за людей.А территории не может защитить.Таким путём можно прийти к "оптимизации" до уровня "княжества Козин", или самоликвидации Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9132 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6211 раз. Подякували: 2449 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 12:48 Re: Політичні дискусії https://m.facebook.com/kukushkin9/photos/a.354927564709593/1080744272127915/?type=3&source=44 В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15995 З нами з: 09.03.14 Подякував: 943 раз. Подякували: 939 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3818381938203821 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм