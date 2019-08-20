Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik А Ви пам"ятаєте , в яких умовах тоді ріст був ? Життя ставало кращим у всіх . І в селі , і в місті . Післявоєнні роки - після голоду 49-го ... "Хрущовки" , скорочення робочого тижня , потім збільшення декретних відпусток ... Ну і так далі ... Це все сприяло ... Оптимізм був у практично всіх .
zРадио написав:Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
Наш крітікус в своєму репертуарі... Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах... 1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка 2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років 3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...
Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.
Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення
Свежая статистика за полгода (19-го) Демографічна ситуація у січні–червні 2019 року Кількість живонароджених 149 549 Кількість померлих 304 330 Загальний приріст, скорочення (–) населення –143 138 http://www.ukrstat.gov.ua/ Постійне населення на 1 червня 2019 року 41 861 195 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя Если же из этой численности вычесть 3 млн. жителей ЛНДР, 3,5 млн. граждан Украины, переселившихся в РФ/Польшу/Чехию и десятки других стран, а также 3 из 5 млн. заробитчан, постоянно находящихся за границей и еще не утерявших связи с Родиной, то эта статистика касается максимум 32,5 млн. человек - наличного населения Украины де-факто СЕЙЧАС, которое только за счет естественной убыли сократится еще на 160 тыс. до конца года. И получается, что только за счет ДЕПОПУЛЯЦИИ население за год сократится суммарно на 300+ тыс. - 9 человек на 1000, еще минимум 200 тыс. уедет из страны навсегда, а общие демографические потери достигают 15-16 человек на 1000 - показатель, с которым могут соперничать только Литва и Латвия. При это реальный уровень смертности (18,5) на 1000 человек - абсолютное первое место в мире.
zРадио написав:Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
Наш крітікус в своєму репертуарі... Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах... 1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка 2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років 3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...
Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.
Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення
Да, Украина проигрывает конкуренцию за людей. А территории не может защитить.
Таким путём можно прийти к "оптимизации" до уровня "княжества Козин", или самоликвидации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Волгарь написав:Если же из этой численности вычесть 3 млн. жителей ЛНДР, 3,5 млн. граждан Украины, переселившихся в РФ/Польшу/Чехию и десятки других стран, а также 3 из 5 млн. заробитчан, постоянно находящихся за границей и еще не утерявших связи с Родиной, то эта статистика касается максимум 32,5 млн. человек - наличного населения Украины де-факто СЕЙЧАС, которое только за счет естественной убыли сократится еще на 160 тыс. до конца года. И получается, что только за счет ДЕПОПУЛЯЦИИ население за год сократится суммарно на 300+ тыс. - 9 человек на 1000, еще минимум 200 тыс. уедет из страны навсегда, а общие демографические потери достигают 15-16 человек на 1000 - показатель, с которым могут соперничать только Литва и Латвия. При это реальный уровень смертности (18,5) на 1000 человек - абсолютное первое место в мире.