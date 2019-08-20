Додано: Вів 20 сер, 2019 12:32

innamax2008 написав: budivelnik написав: zРадио написав: Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!) Наш крітікус в своєму репертуарі...

Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...

1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка

2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років

3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...



Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави. Наш крітікус в своєму репертуарі...Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.

Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення

Демографічна ситуація у січні–червні 2019 року

Кількість живонароджених 149 549

Кількість померлих 304 330

Загальний приріст, скорочення (–) населення –143 138

Постійне населення на 1 червня 2019 року 41 861 195

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя

Свежая статистика за полгода (19-го)Если же из этой численности вычесть 3 млн. жителей ЛНДР, 3,5 млн. граждан Украины, переселившихся в РФ/Польшу/Чехию и десятки других стран, а также 3 из 5 млн. заробитчан, постоянно находящихся за границей и еще не утерявших связи с Родиной, то эта статистика касается максимум 32,5 млн. человек - наличного населения Украины де-факто СЕЙЧАС, которое только за счет естественной убыли сократится еще на 160 тыс. до конца года. И получается, что только за счет ДЕПОПУЛЯЦИИ население за год сократится суммарно на 300+ тыс. - 9 человек на 1000, еще минимум 200 тыс. уедет из страны навсегда, а общие демографические потери достигают 15-16 человек на 1000 - показатель, с которым могут соперничать только Литва и Латвия. При это реальный уровень смертности (18,5) на 1000 человек - абсолютное первое место в мире.