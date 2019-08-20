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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:56
Ethereum написав:
Волгарь "Никакой хитрости - 1988-ой был ПОСЛЕДНИМ годом СССР, в котором наблюдался экономический рост, потом началось падение."
Ти хоч жив в 1988 дурнику, щоб такі байки оповідати. Повна ж*** вже була,черги і так далі. Який телепень може про це говорити??
Очереди существовали столько сколько существовал СССР, так что тут мимо.
Никакой ж*** в 1988г не было т.к. расти зарплаты начали только в кооперативном секторе и полки еще не опустели плюс правительство начало массированные закупки ТНП за рубежом.
А вот брать за точку отсчета 1988г для сравнения тех и этих цен ,по-моему, некорректно
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Додано: Вів 20 сер, 2019 20:58
zРадио написав:
БеременЕ
ть перестали постепенно (с)
Это "открытие" вообще на нобелевку тянет
Это хороший лозунг для роддома
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:02
pesikot написав:
ж*** началась и перестали беременить постепенно.
Ну не беременИть, а беременЕть, но да, в 88 ж.. уже начала проявляться. И продолжается до сих пор. Причём с тех пор она все полнее и полнее.. И кривая рождаемости это только подтверждает.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:06
shapo написав: zРадио написав:
БеременЕ
ть перестали постепенно (с)
Это "открытие" вообще на нобелевку тянет
Это хороший лозунг для роддома
Кстати, я в зоологии не силен, но у песикотов, вроде, продолжительность беременности - не 9 месяцев, а 2-3
Так что там "менее постепенно" перестают беременЕть
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:08
Puente написав:budivelnik
А Ви пам"ятаєте , в яких умовах тоді ріст був ? Життя ставало кращим у всіх . І в селі , і в місті . Післявоєнні роки - після голоду 49-го ... "Хрущовки" , скорочення робочого тижня , потім збільшення декретних відпусток ... Ну і так далі ... Це все сприяло ... Оптимізм був у практично всіх .
Ви смієтесь?
1950- до смерті Сталіна ще 3 роки , люди живуть в землянках ,море калік ,промисловість в Україні повністю розорена. в 1947 році-голод(не врожай)....
В 1961 зняли Хрущова-бо не в кожному селі був пшеничний хліб , всі перебивались кукурудзяним. в моєї мами всього два плаття....
Тому
Якщо в країні з 42 млн населення
-народилось 160 000 а померло 300 000 - середній вік мешканців зменшився
- якщо середня тривалість життя буде зростати на 0,2 роки кожного року ( так на хвильку в Швейцарії 83 у нас 62) , то до рівня Швейцарії будемо йти 100років, і народжуваність буде тих самих 160 000 , а помирати буде тих самих 300 000 - то кількість населення за рахунок збільшення середньої тривалості життя- не зміниться
Таким чином
Всі ці натягування сови на глобус,мізерні уточнення що не 0,3 а 0,6% (хоча 140 000/42млн=0,3% а не 0,6%) , 12 млн/140 000=85 років а не 56) - спрямовані тільки на те щоб під впливом ворожих емоцій у нас опустились руки.
Але брехня-є брехнею і її легко розвінчувати... єдина проблема що не завжди наше населення хоче бачити правду. йому легше жити в навязаній зовні парадігмі... ай як все погано,ай які ми бідні.ай яка погана в нас доля
...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:14
pesikot написав: zРадио написав:
А тебе то самому было больше 5-и лет в 1988-м?
При "повній ж" не рожают - именно это происходило ПОСЛЕ развала СССР. А не ДО него!
Мамкин ты топ-менеджер. Ты хоть в курсе, что для рождения ребенка, нужно 9 месяцев его перед этим выносить ?
ж*** началась и перестали беременить постепенно.
PS. А вообще на учётке поменяли ольгинца, этот хамит по поводу и без
заменили на страдальца по СССР
Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл?
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:17
budivelnik написав:
-народилось 160 000 а померло 300 000 - середній вік мешканців зменшився
Ахахаха. Горшочек, не вари
Сколько можно перлов за день - мой живот не выдерживает
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:22
zРадио написав: budivelnik написав:
-народилось 160 000 а померло 300 000 - середній вік мешканців зменшився
Ахахаха. Горшочек, не вари
Сколько можно перлов за день
Я знаю що математика-це не сильна сторона ольгінців,але я можу тобі допомогти
Якщо є 42 млн з середньою тривалістю життя 62 роки , то середній вік цих 42 млн - є 31 рік
Тепер
Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:27
budivelnik написав:
Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні
При чем здесь средний возраст?
budivelnik написав:
народжуваність буде тих самих 160 000 , а помирати буде тих самих 300 000 - то кількість населення
за рахунок збільшення середньої тривалості життя- не зміниться
Вам не в пятый, вам в третий надо.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:29
Всё по учебнику, бросил им кость в орфографии, они и прицепились
Ничто их не учит
Красота, вскрылись все сразу
Умнички
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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