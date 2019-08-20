Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Очереди существовали столько сколько существовал СССР, так что тут мимо. Никакой ж*** в 1988г не было т.к. расти зарплаты начали только в кооперативном секторе и полки еще не опустели плюс правительство начало массированные закупки ТНП за рубежом.
Столько отвергали существование очередей, а тут - да всегда существовали. Но ж*** не было Но вы же в очередях не стояли, вы сразу купили прописку в Киеве
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав:Тепер Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...
Средний возраст является обобщающей характеристикой возрастного распределения населения. Он может рассчитываться как для всего населения в целом, так и для отдельных возрастных групп. Чаще всего средний возраст исчисляется как средняя арифметическая взвешенная. При этом в числителе берется сумма произведений возраста на численность населения, его достигшего или на долю населения данного возраста в общей численности населения, для которого рассчитывается средний возраст. Если дано распределение населения не по отдельным возрастам, а по возрастным группам, то при расчете в качестве возраста берется середина возрастного интервала (например, для группы 0-4 года – 2,5, для 5-9 лет – 7,5 и т.д.). В качестве знаменателя выступает общая численность населения, для которого рассчитывается средний возраст, или 100% (если расчет ведется с использованием долей населения по возрастам или возрастным группам).
shapo написав:Очереди существовали столько сколько существовал СССР, так что тут мимо. Никакой ж*** в 1988г не было т.к. расти зарплаты начали только в кооперативном секторе и полки еще не опустели плюс правительство начало массированные закупки ТНП за рубежом.
pesikot написав:Столько отвергали существование очередей, а тут - да всегда существовали. Но ж*** не было Но вы же в очередях не стояли, вы сразу купили прописку в Киеве
Приведите мои слова где я писал, что в СССР не было очередей и где я писал, что купил прописку в Киеве. Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом
shapo написав:где я писал, что купил прописку в Киеве. Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом
Удалил эту запись, правильно Ведь это портит светлый образ строителя, в прямом смысле этого слова, коммунизма Ну а то, что ты в 1989 году купил прописку в Киеве, ну это же мелочи, правда ведь ? Ведь ты хотел доказать, что прописка в СССР была не обязательной процедурой. И купить прописку мог любой. Так где ты врал, когда говорил, что купил прописку, или, что прописка была необязательной формальностью ? Ну а лжец ? не становись в третью позу. Лжец у нас ты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
В ОП готовят законопроекты, предусматривающие вознаграждение разоблачителям коррупции на уровне 10% зафиксированной взятки 20.08.2019 ... "Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, приносящих государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать разоблачителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей", - пояснил Рябошапка.
Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.
shapo написав:где я писал, что купил прописку в Киеве. Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом
Удалил эту запись, правильно Ведь это портит светлый образ строителя, в прямом смысле этого слова, коммунизма Ну а то, что ты в 1989 году купил прописку в Киеве, ну это же мелочи, правда ведь ? Ведь ты хотел доказать, что прописка в СССР была не обязательной процедурой. И купить прописку мог любой. Так где ты врал, когда говорил, что купил прописку, или, что прописка была необязательной формальностью ? Ну а лжец ? не становись в третью позу. Лжец у нас ты