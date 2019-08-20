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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3820382138223823 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 20 сер, 2019 21:32 Re: Політичні дискусії pesikot написав: вскрылись все сразу Умнички вскрылись все сразу Умнички

Кто, грамотные? Та да, не дурачки Кто, грамотные? Та да, не дурачки fokus Повідомлень: 384 З нами з: 19.03.16 Подякував: 67 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 21:32 shapo написав: Очереди существовали столько сколько существовал СССР, так что тут мимо.

Никакой ж*** в 1988г не было т.к. расти зарплаты начали только в кооперативном секторе и полки еще не опустели плюс правительство начало массированные закупки ТНП за рубежом. Очереди существовали столько сколько существовал СССР, так что тут мимо.Никакой ж*** в 1988г не было т.к. расти зарплаты начали только в кооперативном секторе и полки еще не опустели плюс правительство начало массированные закупки ТНП за рубежом.

Столько отвергали существование очередей, а тут - да всегда существовали. Но ж*** не было

Но вы же в очередях не стояли, вы сразу купили прописку в Киеве Столько отвергали существование очередей, а тут - да всегда существовали. Но ж*** не былоНо вы же в очередях не стояли, вы сразу купили прописку в Киеве "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2854 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 21:34 budivelnik написав: Тепер

Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі... ТеперЯкщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...



Средний возраст является обобщающей характеристикой возрастного распределения населения. Он может рассчитываться как для всего населения в целом, так и для отдельных возрастных групп. Чаще всего средний возраст исчисляется как средняя арифметическая взвешенная. При этом в числителе берется сумма произведений возраста на численность населения, его достигшего или на долю населения данного возраста в общей численности населения, для которого рассчитывается средний возраст. Если дано распределение населения не по отдельным возрастам, а по возрастным группам, то при расчете в качестве возраста берется середина возрастного интервала (например, для группы 0-4 года – 2,5, для 5-9 лет – 7,5 и т.д.). В качестве знаменателя выступает общая численность населения, для которого рассчитывается средний возраст, или 100% (если расчет ведется с использованием долей населения по возрастам или возрастным группам). Средний возраст является обобщающей характеристикой возрастного распределения населения. Он может рассчитываться как для всего населения в целом, так и для отдельных возрастных групп. Чаще всего средний возраст исчисляется как средняя арифметическая взвешенная. При этом в числителе берется сумма произведений возраста на численность населения, его достигшего или на долю населения данного возраста в общей численности населения, для которого рассчитывается средний возраст. Если дано распределение населения не по отдельным возрастам, а по возрастным группам, то при расчете в качестве возраста берется середина возрастного интервала (например, для группы 0-4 года – 2,5, для 5-9 лет – 7,5 и т.д.). В качестве знаменателя выступает общая численность населения, для которого рассчитывается средний возраст, или 100% (если расчет ведется с использованием долей населения по возрастам или возрастным группам). Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1694 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 21:35 innamax2008 написав: Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл? Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл?

Назови автомобили, которые собирали в Чернигове ?

Не назовёшь, ты - трындюк Назови автомобили, которые собирали в Чернигове ?Не назовёшь, ты - трындюк "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2854 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 21:36 shapo написав: Очереди существовали столько сколько существовал СССР, так что тут мимо.

Никакой ж*** в 1988г не было т.к. расти зарплаты начали только в кооперативном секторе и полки еще не опустели плюс правительство начало массированные закупки ТНП за рубежом. Очереди существовали столько сколько существовал СССР, так что тут мимо.Никакой ж*** в 1988г не было т.к. расти зарплаты начали только в кооперативном секторе и полки еще не опустели плюс правительство начало массированные закупки ТНП за рубежом.





pesikot написав: Столько отвергали существование очередей, а тут - да всегда существовали. Но ж*** не было

Но вы же в очередях не стояли, вы сразу купили прописку в Киеве Столько отвергали существование очередей, а тут - да всегда существовали. Но ж*** не былоНо вы же в очередях не стояли, вы сразу купили прописку в Киеве



Приведите мои слова где я писал, что в СССР не было очередей и где я писал, что купил прописку в Киеве.

Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом Приведите мои слова где я писал, что в СССР не было очередей и где я писал, что купил прописку в Киеве.Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1694 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 21:45 shapo написав: где я писал, что купил прописку в Киеве.

Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом где я писал, что купил прописку в Киеве.Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом

Удалил эту запись, правильно

Ведь это портит светлый образ строителя, в прямом смысле этого слова, коммунизма

Ну а то, что ты в 1989 году купил прописку в Киеве, ну это же мелочи, правда ведь ? Ведь ты хотел доказать, что прописка в СССР была не обязательной процедурой. И купить прописку мог любой.

Так где ты врал, когда говорил, что купил прописку, или, что прописка была необязательной формальностью ?

Ну а лжец ? не становись в третью позу. Лжец у нас ты Удалил эту запись, правильноВедь это портит светлый образ строителя, в прямом смысле этого слова, коммунизмаНу а то, что ты в 1989 году купил прописку в Киеве, ну это же мелочи, правда ведь ? Ведь ты хотел доказать, что прописка в СССР была не обязательной процедурой. И купить прописку мог любой.Так где ты врал, когда говорил, что купил прописку, или, что прописка была необязательной формальностью ?Ну а лжец ? не становись в третью позу. Лжец у нас ты "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2854 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 21:45 pesikot написав: innamax2008 написав: Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл? Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл?

Назови автомобили, которые собирали в Чернигове ?

Не назовёшь, ты - трындюк Назови автомобили, которые собирали в Чернигове ?Не назовёшь, ты - трындюк



Попробуй набрать в гугле - черниговский автозавод.

Как надоели эти малограмотные бухгалтера, которые не умеют пользоваться гуглом. Попробуй набрать в гугле - черниговский автозавод.Как надоели эти малограмотные бухгалтера, которые не умеют пользоваться гуглом. freeze 4 Повідомлень: 12580 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3630 раз. Подякували: 5285 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 21:55 В ОП готовят законопроекты, предусматривающие вознаграждение разоблачителям коррупции на уровне 10% зафиксированной взятки

20.08.2019

...

"Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, приносящих государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать разоблачителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей", - пояснил Рябошапка.



Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

https://interfax.com.ua/news/political/608108.html yanyura Повідомлень: 4898 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:08 pesikot написав: shapo написав: где я писал, что купил прописку в Киеве.

Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом где я писал, что купил прописку в Киеве.Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом

Удалил эту запись, правильно

Ведь это портит светлый образ строителя, в прямом смысле этого слова, коммунизма

Ну а то, что ты в 1989 году купил прописку в Киеве, ну это же мелочи, правда ведь ? Ведь ты хотел доказать, что прописка в СССР была не обязательной процедурой. И купить прописку мог любой.

Так где ты врал, когда говорил, что купил прописку, или, что прописка была необязательной формальностью ?

Ну а лжец ? не становись в третью позу. Лжец у нас ты Удалил эту запись, правильноВедь это портит светлый образ строителя, в прямом смысле этого слова, коммунизмаНу а то, что ты в 1989 году купил прописку в Киеве, ну это же мелочи, правда ведь ? Ведь ты хотел доказать, что прописка в СССР была не обязательной процедурой. И купить прописку мог любой.Так где ты врал, когда говорил, что купил прописку, или, что прописка была необязательной формальностью ?Ну а лжец ? не становись в третью позу. Лжец у нас ты



Убогий, приведи мои слова или заткнись Убогий, приведи мои слова или заткнись Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1694 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3820382138223823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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