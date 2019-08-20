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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3820382138223823

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:вскрылись все сразу Умнички

Кто, грамотные? Та да, не дурачки :)
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:32

  shapo написав:Очереди существовали столько сколько существовал СССР, так что тут мимо.
Никакой ж*** в 1988г не было т.к. расти зарплаты начали только в кооперативном секторе и полки еще не опустели плюс правительство начало массированные закупки ТНП за рубежом.

Столько отвергали существование очередей, а тут - да всегда существовали. Но ж*** не было :)
Но вы же в очередях не стояли, вы сразу купили прописку в Киеве :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:34

  budivelnik написав:Тепер
Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...


Средний возраст является обобщающей характеристикой возрастного распределения населения. Он может рассчитываться как для всего населения в целом, так и для отдельных возрастных групп. Чаще всего средний возраст исчисляется как средняя арифметическая взвешенная. При этом в числителе берется сумма произведений возраста на численность населения, его достигшего или на долю населения данного возраста в общей численности населения, для которого рассчитывается средний возраст. Если дано распределение населения не по отдельным возрастам, а по возрастным группам, то при расчете в качестве возраста берется середина возрастного интервала (например, для группы 0-4 года – 2,5, для 5-9 лет – 7,5 и т.д.). В качестве знаменателя выступает общая численность населения, для которого рассчитывается средний возраст, или 100% (если расчет ведется с использованием долей населения по возрастам или возрастным группам).
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:35

  innamax2008 написав:Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл?

Назови автомобили, которые собирали в Чернигове ?
Не назовёшь, ты - трындюк :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:36

  shapo написав:Очереди существовали столько сколько существовал СССР, так что тут мимо.
Никакой ж*** в 1988г не было т.к. расти зарплаты начали только в кооперативном секторе и полки еще не опустели плюс правительство начало массированные закупки ТНП за рубежом.



  pesikot написав:Столько отвергали существование очередей, а тут - да всегда существовали. Но ж*** не было :)
Но вы же в очередях не стояли, вы сразу купили прописку в Киеве :)


Приведите мои слова где я писал, что в СССР не было очередей и где я писал, что купил прописку в Киеве.
Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:45

  shapo написав:где я писал, что купил прописку в Киеве.
Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом

Удалил эту запись, правильно :)
Ведь это портит светлый образ строителя, в прямом смысле этого слова, коммунизма :)
Ну а то, что ты в 1989 году купил прописку в Киеве, ну это же мелочи, правда ведь ? Ведь ты хотел доказать, что прописка в СССР была не обязательной процедурой. И купить прописку мог любой.
Так где ты врал, когда говорил, что купил прописку, или, что прописка была необязательной формальностью ?
Ну а лжец ? не становись в третью позу. Лжец у нас ты :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:45

  pesikot написав:
  innamax2008 написав:Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл?

Назови автомобили, которые собирали в Чернигове ?
Не назовёшь, ты - трындюк :)


Попробуй набрать в гугле - черниговский автозавод.
Как надоели эти малограмотные бухгалтера, которые не умеют пользоваться гуглом.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:55

В ОП готовят законопроекты, предусматривающие вознаграждение разоблачителям коррупции на уровне 10% зафиксированной взятки
20.08.2019
...
"Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, приносящих государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать разоблачителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей", - пояснил Рябошапка.

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

https://interfax.com.ua/news/political/608108.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:08

  pesikot написав:
  shapo написав:где я писал, что купил прописку в Киеве.
Если этого не приведете буду называть вас в дальнейшем не иначе как лжецом

Удалил эту запись, правильно :)
Ведь это портит светлый образ строителя, в прямом смысле этого слова, коммунизма :)
Ну а то, что ты в 1989 году купил прописку в Киеве, ну это же мелочи, правда ведь ? Ведь ты хотел доказать, что прописка в СССР была не обязательной процедурой. И купить прописку мог любой.
Так где ты врал, когда говорил, что купил прописку, или, что прописка была необязательной формальностью ?
Ну а лжец ? не становись в третью позу. Лжец у нас ты :)


Убогий, приведи мои слова или заткнись
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