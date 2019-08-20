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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3822382338243825>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:20

  budivelnik написав:Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...

Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть :D

Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели :)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:28

  fokus написав:
  budivelnik написав:народжуваність буде тих самих 160 000 , а помирати буде тих самих 300 000 - то кількість населення за рахунок збільшення середньої тривалості життя- не зміниться
Вам не в пятый, вам в третий надо. :mrgreen:
Я погоджуюсь що виразився туманно і не коректно...
Але давай прикинемо
Середня тривалість - 62 роки=42 млн населення
Якщо середня тривалість 62,2 роки , народжуваність менша ніж смертність на 140000 , то 41,86 *62,2/62=41,995 млн

Тепер розумієте що я мав на увазі і чому різниця між народжуваністю і смертністю може бути зменшена за рахунок збільшення тривалості життя?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:35

  Tegularius написав:
  budivelnik написав:Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...
Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть :D
Математичний казус який буде справедливим Поки вмирає більше ніж народжується
  Tegularius написав:Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели :)
Давайте прикинемо
Було 42 млн з середнім віком в 31 рік
Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки
Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року
Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 сер, 2019 22:39, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:36

  freeze написав:
  pesikot написав:
  innamax2008 написав:Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл?

Назови автомобили, которые собирали в Чернигове ?
Не назовёшь, ты - трындюк :)


Попробуй набрать в гугле - черниговский автозавод.
Как надоели эти малограмотные бухгалтера, которые не умеют пользоваться гуглом.


Та в них розквіт був 1988 . Дятли розкохкудакалися,коли я в чергах за продуктами з ранку стояв. Брехуни безгмозглі...
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:37

  Tegularius написав:
  budivelnik написав:Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...

Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть :D

Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели :)


Блин, такой же фейспалмище :mrgreen: Думал, отвечать ему, или нет. Смеяться грешно - случай почти медицинский. Но из благих побуждений все же распишу.

Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;
BBB тыс - количество умерших за год;
ССС тыс - количество родившихся за год;
(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;
(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших за год ВВB тыс;
0,5 лет - средний возраст родившихся за год ССС тыс;
(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня.

budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:42

  zРадио написав:
  Tegularius написав:
  budivelnik написав:Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...

Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть :D

Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели :)
Блин, такой же фейспалмище :mrgreen: Думал, отвечать ему, или нет. Смеяться грешно - случай почти медицинский. Но из благих побуждений все же распишу.
Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;
BBB тыс - количество умерших за год;
ССС тыс - количество родившихся за год;
(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;
(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс;
0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс.
(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня

budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать? :mrgreen:
Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62
Тоді це буде коректно
А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.
А тепер спробуємо
42 млн *31 рік=1302 млн людино років
1302 млн людино років - 0,3 млн померлих * 62 роки=1283,4 млн людино років для 41,7 млн населення
0,16 млн *0,5 року= 0,08 млн людино років для 0,16 млн населення
(1283,4+0,08)млн людино років/(0,16 млн+41,7 млн)=30,66 років-середній вік у групі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 сер, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:45

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;
BBB тыс - количество умерших за год;
ССС тыс - количество родившихся за год;
(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;
(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс;
0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс.
(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня

budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать? :mrgreen:
Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62
Тоді це буде коректно
А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.


Я тебе расписал все переменные и неизвестные, а не давал формулу расчета среднего возраста - я все еще верю в твои силы. Но ты продолжаешь тупить :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:47

Re: Політичні дискусії

А,тут ще х.йлорадио підключилося.
Читай свою пресу: https://www.google.com/amp/s/m.lenta.ru ... /coop/amp/
"К 1988 году стало очевидно, что без радикальных преобразований экономику ждет неминуемый крах, и никакие примочки тут не помогут"
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:53

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;
BBB тыс - количество умерших за год;
ССС тыс - количество родившихся за год;
(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;
(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс;
0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс.
(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня

budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать? :mrgreen:
Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62
Тоді це буде коректно
А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62
Тоді це буде коректно
А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.
А тепер спробуємо
42 млн *31 рік=1302 млн людино років
1302 млн людино років - 0,3 млн померлих * 62 роки=1283,4 млн людино років для 41,7 млн населення
0,16 млн *0,5 року= 0,08 млн людино років для 0,16 млн населення
(1283,4+0,08+)млн людино років/(0,16 млн+41,7 млн)=30,66 років-середній вік у групі.
Я тебе расписал все переменные и неизвестные, а не давал формулу расчета среднего возраста - я все еще верю в твои силы. Но ты продолжаешь тупить :mrgreen:
Я з поправкою яку тобі вказав-розрахував по твоєму алгоритму
Тепер твоя черга переверяти .
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 сер, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:59

  budivelnik написав:Давайте прикинемо
Було 42 млн з середнім віком в 31 рік
Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки
Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року
Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті?


ОК, візьмемо спочатку групу людей, які не померли.
Їх частка (приблизно) 0,993, а частка тих, що помруть 0,007.
Порахуємо середній вік виживших на початок року (позначимо його Х), якщо середній для усіх разом 31, а для померлих 62.
(0,007 * 62)+(0,993 * Х) = 31.
Тоді Х = 30,78 (приблизно).
Через рік їм буде 31,78.
Тепер "додамо" тих, які народились за рік (їх частка в кінці року становитиме 0,0029)
Середній вік у кінці року становитиме(0,9971*31,78 + 0,0029*0,5)= 31,69.
Тобто загалом населення постаріло на 0,69 років.
Тепер вам зрозуміло?
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