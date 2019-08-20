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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3822382338243825> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 20 сер, 2019 22:20 budivelnik написав: Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі... Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...

Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть



Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодетьЕсли конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели Tegularius Повідомлень: 913 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:28 fokus написав: budivelnik написав: народжуваність буде тих самих 160 000 , а помирати буде тих самих 300 000 - то кількість населення за рахунок збільшення середньої тривалості життя- не зміниться народжуваність буде тих самих 160 000 , а помирати буде тих самих 300 000 - тоза рахунок збільшення середньої тривалості життя- Вам не в пятый, вам в третий надо. Вам не в пятый, вам в третий надо. Я погоджуюсь що виразився туманно і не коректно...

Але давай прикинемо

Середня тривалість - 62 роки=42 млн населення

Якщо середня тривалість 62,2 роки , народжуваність менша ніж смертність на 140000 , то 41,86 *62,2/62=41,995 млн



Тепер розумієте що я мав на увазі і чому різниця між народжуваністю і смертністю може бути зменшена за рахунок збільшення тривалості життя? Я погоджуюсь що виразився туманно і не коректно...Але давай прикинемоСередня тривалість - 62 роки=42 млн населенняЯкщо середня тривалість 62,2 роки , народжуваність менша ніж смертність на 140000 , то 41,86 *62,2/62=41,995 млнТепер розумієте що я мав на увазі і чому різниця між народжуваністю і смертністю може бути зменшена за рахунок збільшення тривалості життя? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21274 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:35 Tegularius написав: budivelnik написав: Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі... Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі... Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть Математичний казус який буде справедливим Поки вмирає більше ніж народжується Tegularius написав: Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели Давайте прикинемо

Було 42 млн з середнім віком в 31 рік

Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки

Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року

Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті? Математичний казус який буде справедливим Поки вмирає більше ніж народжуєтьсяДавайте прикинемоБуло 42 млн з середнім віком в 31 рікСтало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 рокиСередній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 рокуЯ задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті? Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 сер, 2019 22:39, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21274 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:36 freeze написав: pesikot написав: innamax2008 написав: Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл? Как там в Чернигове пианино ещё выпускают? Или только буратино? Автозавод работает? Автомобили собирает или на гиперлупы перешёл?

Назови автомобили, которые собирали в Чернигове ?

Не назовёшь, ты - трындюк Назови автомобили, которые собирали в Чернигове ?Не назовёшь, ты - трындюк



Попробуй набрать в гугле - черниговский автозавод.

Как надоели эти малограмотные бухгалтера, которые не умеют пользоваться гуглом. Попробуй набрать в гугле - черниговский автозавод.Как надоели эти малограмотные бухгалтера, которые не умеют пользоваться гуглом.



Та в них розквіт був 1988 . Дятли розкохкудакалися,коли я в чергах за продуктами з ранку стояв. Брехуни безгмозглі... Та в них розквіт був 1988 . Дятли розкохкудакалися,коли я в чергах за продуктами з ранку стояв. Брехуни безгмозглі... Ethereum Повідомлень: 678 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:37 Tegularius написав: budivelnik написав: Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі... Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...

Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть



Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодетьЕсли конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели



Блин, такой же фейспалмище Думал, отвечать ему, или нет. Смеяться грешно - случай почти медицинский. Но из благих побуждений все же распишу.



Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;

BBB тыс - количество умерших за год;

ССС тыс - количество родившихся за год;

(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;

(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших за год ВВB тыс;

0,5 лет - средний возраст родившихся за год ССС тыс;

(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня.



budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать? Блин, такой же фейспалмищеДумал, отвечать ему, или нет. Смеяться грешно - случай почти медицинский. Но из благих побуждений все же распишу.Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;BBB тыс - количество умерших за год;ССС тыс - количество родившихся за год;(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших за год ВВB тыс;0,5 лет - средний возраст родившихся за год ССС тыс;(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня., дальше сам справишься, или таки помогать? zРадио

Повідомлень: 3240 З нами з: 02.05.18 Подякував: 762 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:42 zРадио написав: Tegularius написав: budivelnik написав: Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі... Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...

Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть



Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодетьЕсли конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели Блин, такой же фейспалмище Думал, отвечать ему, или нет. Смеяться грешно - случай почти медицинский. Но из благих побуждений все же распишу.

Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;

BBB тыс - количество умерших за год;

ССС тыс - количество родившихся за год;

(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;

(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс;

0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс.

(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня



budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать? Блин, такой же фейспалмищеДумал, отвечать ему, или нет. Смеяться грешно - случай почти медицинский. Но из благих побуждений все же распишу.Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;BBB тыс - количество умерших за год;ССС тыс - количество родившихся за год;(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс;0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс.(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня, дальше сам справишься, или таки помогать? Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62

Тоді це буде коректно

А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.

А тепер спробуємо

42 млн *31 рік=1302 млн людино років

1302 млн людино років - 0,3 млн померлих * 62 роки=1283,4 млн людино років для 41,7 млн населення

0,16 млн *0,5 року= 0,08 млн людино років для 0,16 млн населення

(1283,4+0,08)млн людино років/(0,16 млн+41,7 млн)=30,66 років-середній вік у групі. Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62Тоді це буде коректноА віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.А тепер спробуємо42 млн *31 рік=1302 млн людино років1302 млн людино років - 0,3 млн померлих * 62 роки=1283,4 млн людино років для 41,7 млн населення0,16 млн *0,5 року= 0,08 млн людино років для 0,16 млн населення(1283,4+0,08)млн людино років/(0,16 млн+41,7 млн)=30,66 років-середній вік у групі. Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 сер, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21274 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:45 budivelnik написав: zРадио написав: Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;

BBB тыс - количество умерших за год;

ССС тыс - количество родившихся за год;

(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;

(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс;

0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс.

(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня



budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать? Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;BBB тыс - количество умерших за год;ССС тыс - количество родившихся за год;(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс;0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс.(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня, дальше сам справишься, или таки помогать? Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62

Тоді це буде коректно

А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод. Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62Тоді це буде коректноА віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.



Я тебе расписал все переменные и неизвестные, а не давал формулу расчета среднего возраста - я все еще верю в твои силы. Но ты продолжаешь тупить Я тебе расписал все переменные и неизвестные, а не давал формулу расчета среднего возраста - я все еще верю в твои силы. Но ты продолжаешь тупить zРадио

Повідомлень: 3240 З нами з: 02.05.18 Подякував: 762 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:47 Re: Політичні дискусії

Читай свою пресу: https://www.google.com/amp/s/m.lenta.ru ... /coop/amp/

"К 1988 году стало очевидно, что без радикальных преобразований экономику ждет неминуемый крах, и никакие примочки тут не помогут" А,тут ще х.йлорадио підключилося.Читай свою пресу:"К 1988 году стало очевидно, что без радикальных преобразований экономику ждет неминуемый крах, и никакие примочки тут не помогут" Ethereum Повідомлень: 678 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:53 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;

BBB тыс - количество умерших за год;

ССС тыс - количество родившихся за год;

(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;

(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс;

0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс.

(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня



budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать? Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад;BBB тыс - количество умерших за год;ССС тыс - количество родившихся за год;(Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения;(Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс;0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс.(АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня, дальше сам справишься, или таки помогать? Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62

Тоді це буде коректно

А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62

Тоді це буде коректно

А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.

А тепер спробуємо

42 млн *31 рік=1302 млн людино років

1302 млн людино років - 0,3 млн померлих * 62 роки=1283,4 млн людино років для 41,7 млн населення

0,16 млн *0,5 року= 0,08 млн людино років для 0,16 млн населення

(1283,4+0,08+)млн людино років/(0,16 млн+41,7 млн)= 30,66 років-середній вік у групі. Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62Тоді це буде коректноА віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62Тоді це буде коректноА віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.А тепер спробуємо42 млн *31 рік=1302 млн людино років1302 млн людино років - 0,3 млн померлих * 62 роки=1283,4 млн людино років для 41,7 млн населення0,16 млн *0,5 року= 0,08 млн людино років для 0,16 млн населення(1283,4+0,08+)млн людино років/(0,16 млн+41,7 млн)= Я тебе расписал все переменные и неизвестные, а не давал формулу расчета среднего возраста - я все еще верю в твои силы. Но ты продолжаешь тупить Я тебе расписал все переменные и неизвестные, а не давал формулу расчета среднего возраста - я все еще верю в твои силы. Но ты продолжаешь тупить Я з поправкою яку тобі вказав-розрахував по твоєму алгоритму

Тепер твоя черга переверяти . Я з поправкою яку тобі вказав-розрахував по твоєму алгоритмуТепер твоя черга переверяти . Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 сер, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21274 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 22:59 budivelnik написав: Давайте прикинемо

Було 42 млн з середнім віком в 31 рік

Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки

Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року

Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті? Давайте прикинемоБуло 42 млн з середнім віком в 31 рікСтало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 рокиСередній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 рокуЯ задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті?



ОК, візьмемо спочатку групу людей, які не померли.

Їх частка (приблизно) 0,993, а частка тих, що помруть 0,007.

Порахуємо середній вік виживших на початок року (позначимо його Х), якщо середній для усіх разом 31, а для померлих 62.

(0,007 * 62)+(0,993 * Х) = 31.

Тоді Х = 30,78 (приблизно).

Через рік їм буде 31,78.

Тепер "додамо" тих, які народились за рік (їх частка в кінці року становитиме 0,0029)

Середній вік у кінці року становитиме(0,9971*31,78 + 0,0029*0,5)= 31,69.

Тобто загалом населення постаріло на 0,69 років.

Тепер вам зрозуміло? ОК, візьмемо спочатку групу людей, які не померли.Їх частка (приблизно) 0,993, а частка тих, що помруть 0,007.Порахуємо середній вік виживших на початок року (позначимо його Х), якщо середній для усіх разом 31, а для померлих 62.(0,007 * 62)+(0,993 * Х) = 31.Тоді Х = 30,78 (приблизно).Через рік їм буде 31,78.Тепер "додамо" тих, які народились за рік (їх частка в кінці року становитиме 0,0029)Середній вік у кінці року становитиме(0,9971*31,78 + 0,0029*0,5)= 31,69.Тобто загалом населення постаріло на 0,69 років.Тепер вам зрозуміло? Tegularius Повідомлень: 913 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3822382338243825> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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