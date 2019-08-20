Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...
Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть
Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели
budivelnik написав:народжуваність буде тих самих 160 000 , а помирати буде тих самих 300 000 - то кількість населення за рахунок збільшення середньої тривалості життя- не зміниться
Вам не в пятый, вам в третий надо.
Я погоджуюсь що виразився туманно і не коректно... Але давай прикинемо Середня тривалість - 62 роки=42 млн населення Якщо середня тривалість 62,2 роки , народжуваність менша ніж смертність на 140000 , то 41,86 *62,2/62=41,995 млн
Тепер розумієте що я мав на увазі і чому різниця між народжуваністю і смертністю може бути зменшена за рахунок збільшення тривалості життя?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...
Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть
Математичний казус який буде справедливим Поки вмирає більше ніж народжується
Tegularius написав:Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели
Давайте прикинемо Було 42 млн з середнім віком в 31 рік Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 сер, 2019 22:39, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...
Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть
Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели
Блин, такой же фейспалмище Думал, отвечать ему, или нет. Смеяться грешно - случай почти медицинский. Но из благих побуждений все же распишу.
Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад; BBB тыс - количество умерших за год; ССС тыс - количество родившихся за год; (Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения; (Y - 0,5) лет - средний возраст умерших за год ВВB тыс; 0,5 лет - средний возраст родившихся за год ССС тыс; (АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня.
budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать?
budivelnik написав:Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...
Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть
Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели
Блин, такой же фейспалмище Думал, отвечать ему, или нет. Смеяться грешно - случай почти медицинский. Но из благих побуждений все же распишу. Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад; BBB тыс - количество умерших за год; ССС тыс - количество родившихся за год; (Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения; (Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс; 0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс. (АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня
budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать?
Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62 Тоді це буде коректно А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод. А тепер спробуємо 42 млн *31 рік=1302 млн людино років 1302 млн людино років - 0,3 млн померлих * 62 роки=1283,4 млн людино років для 41,7 млн населення 0,16 млн *0,5 року= 0,08 млн людино років для 0,16 млн населення (1283,4+0,08)млн людино років/(0,16 млн+41,7 млн)=30,66 років-середній вік у групі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 сер, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад; BBB тыс - количество умерших за год; ССС тыс - количество родившихся за год; (Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения; (Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс; 0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс. (АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня
budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать?
Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62 Тоді це буде коректно А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.
Я тебе расписал все переменные и неизвестные, а не давал формулу расчета среднего возраста - я все еще верю в твои силы. Но ты продолжаешь тупить
zРадио написав:Х лет - средний возраст АА ААА тыс живущего населения год назад; BBB тыс - количество умерших за год; ССС тыс - количество родившихся за год; (Х + 1) лет - средний возраст сегодня (АА ААА - ВВВ) НЕ умершего населения; (Y - 0,5) лет - средний возраст умерших ВВB тыс; 0,5 лет - средний возраст родившихся ССС тыс. (АА ААА - ВВВ + ССС) - количество населения сегодня
budivelnik, дальше сам справишься, или таки помогать?
Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62 Тоді це буде коректно А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод.Якщо ти формулу зміниш і від АА ААА - ВВВ*62 Тоді це буде коректно А віднімати від людино років-людей-може тільки олєнєвод. А тепер спробуємо 42 млн *31 рік=1302 млн людино років 1302 млн людино років - 0,3 млн померлих * 62 роки=1283,4 млн людино років для 41,7 млн населення 0,16 млн *0,5 року= 0,08 млн людино років для 0,16 млн населення (1283,4+0,08+)млн людино років/(0,16 млн+41,7 млн)=30,66 років-середній вік у групі.
Я тебе расписал все переменные и неизвестные, а не давал формулу расчета среднего возраста - я все еще верю в твои силы. Но ты продолжаешь тупить
Я з поправкою яку тобі вказав-розрахував по твоєму алгоритму Тепер твоя черга переверяти .
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 20 сер, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Давайте прикинемо Було 42 млн з середнім віком в 31 рік Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті?
ОК, візьмемо спочатку групу людей, які не померли. Їх частка (приблизно) 0,993, а частка тих, що помруть 0,007. Порахуємо середній вік виживших на початок року (позначимо його Х), якщо середній для усіх разом 31, а для померлих 62. (0,007 * 62)+(0,993 * Х) = 31. Тоді Х = 30,78 (приблизно). Через рік їм буде 31,78. Тепер "додамо" тих, які народились за рік (їх частка в кінці року становитиме 0,0029) Середній вік у кінці року становитиме(0,9971*31,78 + 0,0029*0,5)= 31,69. Тобто загалом населення постаріло на 0,69 років. Тепер вам зрозуміло?