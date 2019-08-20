Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:42 млн *31 рік=1302 млн людино років
ААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!
Блин, не могу Откуда ты взял 31 год??? Ты считаешь, что если умирают в 62 (кстати, это неправда: средний возраст умерших в 2018-м - 67 лет), то средний возраст ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ = возраст смерти умерших / 2 Капец...
Ты этого сам НЕ ПОСЧИТАЕШЬ! Единственная возможность - это взять среднее от всей генеральной совокупности! Таких данных у тебя нет и быть не может - эта переменная в формулу должна быть подставлена!!!
zРадио написав:Блин, не могу Откуда ты взял 31 год??? Ты считаешь, что если умирают в 62 (кстати, это неправда: средний возраст умерших в 2018-м - 67 лет), то средний возраст ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ = возраст смерти умерших / 2 Капец...
Ты этого сам НЕ ПОСЧИТАЕШЬ! Единственная возможность - это взять среднее от всей генеральной совокупности! Таких данных у тебя нет и быть не может - эта переменная в формулу должна быть подставлена!!!
Средний возраст в Украине превышает 40 лет!!!
Всё так. Но даже если подставить в формулы цифры, которые он допустил, это не меняет сути. Если вкратце: высокая рождаемость И высокая смертность (как в экваториальной Африке) - низкий средний возраст, маленькая рождаемость И смертность (как в Японии) - быстро стареющее население. Если бы никто не рождался и не умирал - каждый год население старело бы ровно на год. Но на самом деле - стареет менее, чем на год, и тем меньше, чем выше рождаемость и смертность.
budivelnik написав:Давайте прикинемо Було 42 млн з середнім віком в 31 рік Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті?
ОК, візьмемо спочатку групу людей, які не померли. Їх частка (приблизно) 0,993, а частка тих, що помруть 0,007. Порахуємо середній вік виживших на початок року (позначимо його Х), якщо середній для усіх разом 31, а для померлих 62. (0,007 * 62)+(0,993 * Х) = 31. Тоді Х = 30,78 (приблизно). Через рік їм буде 31,78. Тепер "додамо" тих, які народились за рік (їх частка в кінці року становитиме 0,0029) Середній вік у кінці року становитиме(0,9971*31,78 + 0,0029*0,5)= 31,69. Тобто загалом населення постаріло на 0,69 років. Тепер вам зрозуміло?
А якщо так Було 42 млн - стало 41,86 (0,16 народилось і 0,3 померло) 41,7*Х +0,3*62=42*(62/2) Х=30,55+1=31,55 (41,7*31,55+0,16*0,5)/41,86=31,43 Поки що Ви праві,але я дивлюсь далі і шукаю помилку
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Tegularius написав:Всё так. Но даже если подставить в формулы цифры, которые он допустил, это не меняет сути. Если вкратце: высокая рождаемость И высокая смертность (как в экваториальной Африке) - низкий средний возраст, маленькая рождаемость И смертность (как в Японии) - быстро стареющее население. Если бы никто не рождался и не умирал - каждый год население старело бы ровно на год. Но на самом деле - стареет менее, чем на год, и тем меньше, чем выше рождаемость и смертность.
Согласен с вашим анализом. Честь вам и хвала, что закрыли глаза на ляп budivelnik-а и показали на им же выдуманных эфемерных цифрах логику расчета.
Потому что я себя заставить не смог
А вот погуглить динамику среднего возраста - смог. Вот данные... неутешительные. Население стареет быстро, и что самое печальное - без увеличения ожидаемой продолжительности жизни, как, например, в США. Т.е. с лавинообразоной динамикой смертности уже через 15-20 лет!
budivelnik написав:Поки що Ви праві,але я дивлюсь далі і шукаю помилку
Знайшов помилку Моє припущення буде вірним коли при сталій кількості смертності і народжуваності(тобто0,16 млн народилось і 0,3 млн померло) населення буде становити менше 18,6 млн осіб при середньому віці смерті по групі померлих в 62 роки) Так як у нас 42 млн і до 18 млн нам далеко... то я був не правий... Але як казав Д Артанья-не правий тільки в цьому А в твердженні що деякі неадеквати свідомо напускають зайвих істеричних викриків - я правий на 100%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Тепер Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...
Средний возраст является обобщающей характеристикой возрастного распределения населения. Он может рассчитываться как для всего населения в целом, так и для отдельных возрастных групп. Чаще всего средний возраст исчисляется как средняя арифметическая взвешенная. При этом в числителе берется сумма произведений возраста на численность населения, его достигшего или на долю населения данного возраста в общей численности населения, для которого рассчитывается средний возраст. Если дано распределение населения не по отдельным возрастам, а по возрастным группам, то при расчете в качестве возраста берется середина возрастного интервала (например, для группы 0-4 года – 2,5, для 5-9 лет – 7,5 и т.д.). В качестве знаменателя выступает общая численность населения, для которого рассчитывается средний возраст, или 100% (если расчет ведется с использованием долей населения по возрастам или возрастным группам).
Вы надеетесь, что человек поймёт такие сложные объяснения? После того, как он пишет:
народжуваність буде тих самих 160 000 , а помирати буде тих самих 300 000 - то кількість населення за рахунок збільшення середньої тривалості життя- не зміниться
? Открытие на шнобелевку - умерло 300 тыс., родилось 160 тыс., но население не уменьшилось!
И даже после поста Волгаря, человек не обращает внимания, что в таблице, приведенной zРадио, данные за полгода, т.е. за год будет примерно 300 тыс. родившихся и 600 тыс умерших, и естеств. убыль составит примерно 300 тыс.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.