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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3822382338243825 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 20 сер, 2019 23:07 budivelnik написав: 42 млн *31 рік=1302 млн людино років

42 млн *31 рік=1302 млн людино років



ААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!



Блин, не могу Откуда ты взял 31 год??? Ты считаешь, что если умирают в 62 (кстати, это неправда: средний возраст умерших в 2018-м - 67 лет), то средний возраст ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ = возраст смерти умерших / 2 Капец...



Ты этого сам НЕ ПОСЧИТАЕШЬ! Единственная возможность - это взять среднее от всей генеральной совокупности! Таких данных у тебя нет и быть не может - эта переменная в формулу должна быть подставлена!!!



Средний возраст в Украине превышает 40 лет!!!



ААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!Блин, не могуОткуда ты взял 31 год??? Ты считаешь, что если умирают в 62 (кстати, это неправда: средний возраст умерших в 2018-м - 67 лет), то средний возраст ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ = возраст смерти умерших / 2Капец...Ты этого сам НЕ ПОСЧИТАЕШЬ! Единственная возможность - это взять среднее от всей генеральной совокупности! Таких данных у тебя нет и быть не может - эта переменная в формулу должна быть подставлена!!!Средний возраст в Украине превышает 40 лет!!! zРадио

Повідомлень: 3240 З нами з: 02.05.18 Подякував: 762 раз. Подякували: 1833 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 23:17 zРадио написав: Блин, не могу Откуда ты взял 31 год??? Ты считаешь, что если умирают в 62 (кстати, это неправда: средний возраст умерших в 2018-м - 67 лет), то средний возраст ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ = возраст смерти умерших / 2 Капец...



Ты этого сам НЕ ПОСЧИТАЕШЬ! Единственная возможность - это взять среднее от всей генеральной совокупности! Таких данных у тебя нет и быть не может - эта переменная в формулу должна быть подставлена!!!



Средний возраст в Украине превышает 40 лет!!! Блин, не могуОткуда ты взял 31 год??? Ты считаешь, что если умирают в 62 (кстати, это неправда: средний возраст умерших в 2018-м - 67 лет), то средний возраст ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ = возраст смерти умерших / 2Капец...Ты этого сам НЕ ПОСЧИТАЕШЬ! Единственная возможность - это взять среднее от всей генеральной совокупности! Таких данных у тебя нет и быть не может - эта переменная в формулу должна быть подставлена!!!Средний возраст в Украине превышает 40 лет!!!

Всё так.

Но даже если подставить в формулы цифры, которые он допустил, это не меняет сути.

Если вкратце: высокая рождаемость И высокая смертность (как в экваториальной Африке) - низкий средний возраст, маленькая рождаемость И смертность (как в Японии) - быстро стареющее население.

Если бы никто не рождался и не умирал - каждый год население старело бы ровно на год. Но на самом деле - стареет менее, чем на год, и тем меньше, чем выше рождаемость и смертность. Всё так.Но даже если подставить в формулы цифры, которые он допустил, это не меняет сути.Если вкратце: высокая рождаемость И высокая смертность (как в экваториальной Африке) - низкий средний возраст, маленькая рождаемость И смертность (как в Японии) - быстро стареющее население.Если бы никто не рождался и не умирал - каждый год население старело бы ровно на год. Но на самом деле - стареет менее, чем на год, и тем меньше, чем выше рождаемость и смертность. Tegularius Повідомлень: 913 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 23:23 Tegularius написав: budivelnik написав: Давайте прикинемо

Було 42 млн з середнім віком в 31 рік

Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки

Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року

Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті? Давайте прикинемоБуло 42 млн з середнім віком в 31 рікСтало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 рокиСередній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 рокуЯ задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті? ОК, візьмемо спочатку групу людей, які не померли.

Їх частка (приблизно) 0,993, а частка тих, що помруть 0,007.

Порахуємо середній вік виживших на початок року (позначимо його Х), якщо середній для усіх разом 31, а для померлих 62.

(0,007 * 62)+(0,993 * Х) = 31.

Тоді Х = 30,78 (приблизно).

Через рік їм буде 31,78.

Тепер "додамо" тих, які народились за рік (їх частка в кінці року становитиме 0,0029)

Середній вік у кінці року становитиме(0,9971*31,78 + 0,0029*0,5)= 31,69.

Тобто загалом населення постаріло на 0,69 років.

Тепер вам зрозуміло? ОК, візьмемо спочатку групу людей, які не померли.Їх частка (приблизно) 0,993, а частка тих, що помруть 0,007.Порахуємо середній вік виживших на початок року (позначимо його Х), якщо середній для усіх разом 31, а для померлих 62.(0,007 * 62)+(0,993 * Х) = 31.Тоді Х = 30,78 (приблизно).Через рік їм буде 31,78.Тепер "додамо" тих, які народились за рік (їх частка в кінці року становитиме 0,0029)Середній вік у кінці року становитиме(0,9971*31,78 + 0,0029*0,5)= 31,69.Тобто загалом населення постаріло на 0,69 років.Тепер вам зрозуміло? А якщо так

Було 42 млн - стало 41,86 (0,16 народилось і 0,3 померло)

41,7*Х +0,3*62=42*(62/2)

Х=30,55+1=31,55

(41,7*31,55+0,16*0,5)/41,86= 31,43

Поки що Ви праві,але я дивлюсь далі і шукаю помилку А якщо такБуло 42 млн - стало 41,86 (0,16 народилось і 0,3 померло)41,7*Х +0,3*62=42*(62/2)Х=30,55+1=31,55(41,7*31,55+0,16*0,5)/41,86=Поки що Ви праві,але я дивлюсь далі і шукаю помилку в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21274 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 23:28 Tegularius написав: Всё так.

Но даже если подставить в формулы цифры, которые он допустил, это не меняет сути.

Если вкратце: высокая рождаемость И высокая смертность (как в экваториальной Африке) - низкий средний возраст, маленькая рождаемость И смертность (как в Японии) - быстро стареющее население.

Если бы никто не рождался и не умирал - каждый год население старело бы ровно на год. Но на самом деле - стареет менее, чем на год, и тем меньше, чем выше рождаемость и смертность. Всё так.Но даже если подставить в формулы цифры, которые он допустил, это не меняет сути.Если вкратце: высокая рождаемость И высокая смертность (как в экваториальной Африке) - низкий средний возраст, маленькая рождаемость И смертность (как в Японии) - быстро стареющее население.Если бы никто не рождался и не умирал - каждый год население старело бы ровно на год. Но на самом деле - стареет менее, чем на год, и тем меньше, чем выше рождаемость и смертность.



Согласен с вашим анализом. Честь вам и хвала, что закрыли глаза на ляп budivelnik-а и показали на им же выдуманных эфемерных цифрах логику расчета.



Потому что я себя заставить не смог



А вот погуглить динамику среднего возраста - смог. Вот данные... неутешительные. Население стареет быстро, и что самое печальное - без увеличения ожидаемой продолжительности жизни, как, например, в США. Т.е. с лавинообразоной динамикой смертности уже через 15-20 лет!



Согласен с вашим анализом. Честь вам и хвала, что закрыли глаза на ляп-а и показали на им же выдуманных эфемерных цифрах логику расчета.Потому что я себя заставить не смогА вот погуглить динамику среднего возраста - смог. Вот данные... неутешительные. Население стареет быстро, и что самое печальное - без увеличения ожидаемой продолжительности жизни, как, например, в США. Т.е. с лавинообразоной динамикой смертности уже через 15-20 лет! zРадио

Повідомлень: 3240 З нами з: 02.05.18 Подякував: 762 раз. Подякували: 1833 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 23:34 budivelnik написав: Поки що Ви праві,але я дивлюсь далі і шукаю помилку Поки що Ви праві,але я дивлюсь далі і шукаю помилку Знайшов помилку

Моє припущення буде вірним коли при сталій кількості смертності і народжуваності(тобто0,16 млн народилось і 0,3 млн померло) населення буде становити менше 18,6 млн осіб при середньому віці смерті по групі померлих в 62 роки)

Так як у нас 42 млн і до 18 млн нам далеко... то я був не правий...

Але як казав Д Артанья-не правий тільки в цьому

А в твердженні що деякі неадеквати свідомо напускають зайвих істеричних викриків - я правий на 100% Знайшов помилкуМоє припущення буде вірним коли при сталій кількості смертності і народжуваності(тобто0,16 млн народилось і 0,3 млн померло) населення буде становити менше 18,6 млн осіб при середньому віці смерті по групі померлих в 62 роки)Так як у нас 42 млн і до 18 млн нам далеко... то я був не правий...Але як казав Д Артанья-не правий тільки в цьомуА в твердженні що деякі неадеквати свідомо напускають зайвих істеричних викриків - я правий на 100% в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21274 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 сер, 2019 23:42 shapo написав: budivelnik написав: Тепер

Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі... ТеперЯкщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...



Средний возраст является обобщающей характеристикой возрастного распределения населения. Он может рассчитываться как для всего населения в целом, так и для отдельных возрастных групп. Чаще всего средний возраст исчисляется как средняя арифметическая взвешенная. При этом в числителе берется сумма произведений возраста на численность населения, его достигшего или на долю населения данного возраста в общей численности населения, для которого рассчитывается средний возраст. Если дано распределение населения не по отдельным возрастам, а по возрастным группам, то при расчете в качестве возраста берется середина возрастного интервала (например, для группы 0-4 года – 2,5, для 5-9 лет – 7,5 и т.д.). В качестве знаменателя выступает общая численность населения, для которого рассчитывается средний возраст, или 100% (если расчет ведется с использованием долей населения по возрастам или возрастным группам). Средний возраст является обобщающей характеристикой возрастного распределения населения. Он может рассчитываться как для всего населения в целом, так и для отдельных возрастных групп. Чаще всего средний возраст исчисляется как средняя арифметическая взвешенная. При этом в числителе берется сумма произведений возраста на численность населения, его достигшего или на долю населения данного возраста в общей численности населения, для которого рассчитывается средний возраст. Если дано распределение населения не по отдельным возрастам, а по возрастным группам, то при расчете в качестве возраста берется середина возрастного интервала (например, для группы 0-4 года – 2,5, для 5-9 лет – 7,5 и т.д.). В качестве знаменателя выступает общая численность населения, для которого рассчитывается средний возраст, или 100% (если расчет ведется с использованием долей населения по возрастам или возрастным группам).

Вы надеетесь, что человек поймёт такие сложные объяснения?

После того, как он пишет:

народжуваність буде тих самих 160 000 , а помирати буде тих самих 300 000 - то кількість населення за рахунок збільшення середньої тривалості життя- не зміниться ?

Открытие на шнобелевку - умерло 300 тыс., родилось 160 тыс., но население не уменьшилось!



И даже после поста Волгаря, человек не обращает внимания, что в таблице, приведенной zРадио, данные за полгода , т.е. за год будет примерно 300 тыс. родившихся и 600 тыс умерших, и естеств. убыль составит примерно 300 тыс. Вы надеетесь, что человек поймёт такие сложные объяснения?После того, как он пишет:Открытие на шнобелевку - умерло 300 тыс., родилось 160 тыс., но население не уменьшилось!И даже после поста Волгаря, человек не обращает внимания, что в таблице, приведенной, данные за, т.е. за год будет примерно 300 тыс. родившихся и 600 тыс умерших, и естеств. убыль составит примерно 300 тыс. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13850 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4236 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 00:04 Re: Політичні дискусії Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2855 З нами з: 03.12.14 Подякував: 371 раз. Подякували: 379 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 01:15

Не хочу считать ср. возраст, но всё просто.

Если сегодня количество населения х чел., за год родилось 300 тыс., а умерло 600 тыс., то через год население будет х+300.000-600.000 = х - 300.000, т.е. население уменьшится на 300 тыс. .

Все остальные рассуждения от лукавого.



Лень заниматься математической эквилибристикой, но для трезвого человека вполне очевидно хотя бы из примеров Tegularius"а, что в случае, когда рождаемость ниже смертности, ср. возраст населения растёт, т.е. население стареет.

Но чего не сделаешь, чтобы доказать, что "Всё к лучшему в этом лучшем из миров", а оппоненты просто "нагоняют зраду". Ребята, долго спорите.Не хочу считать ср. возраст, но всё просто.Если сегодня количество населения х чел., за год родилось 300 тыс., а умерло 600 тыс., то через год население будет х+300.000-600.000 = х - 300.000, т.е.Все остальные рассуждения от лукавого.Лень заниматься математической эквилибристикой, но для трезвого человека вполне очевидно хотя бы из примеров"а, что в случае, когда рождаемость ниже смертности, ср. возраст населения растёт, т.е. население стареет.Но чего не сделаешь, чтобы доказать, что "Всё к лучшему в этом лучшем из миров", а оппоненты просто "нагоняют зраду". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13850 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4236 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 01:16 Мизантрóп написав:

Жаль, здесь нельзя поставить +!

Жаль, здесь нельзя поставить +! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13850 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4236 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 08:41 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ethereum написав: Повна ж*** вже була,черги і так далі. Який телепень може про це говорити?? Повна ж*** вже була,черги і так далі. Який телепень може про це говорити??



А тебе то самому было больше 5-и лет в 1988-м? При "повній ж" не рожают - именно это происходило ПОСЛЕ развала СССР. А не ДО него!



Чтобы ты не мог манипулировать любимой мантрой порохоботов "мол, с начала 1990-х это такой мировой тренд на снижение рождаемости" - вот тебе сравнение с США.



А тебе то самому было больше 5-и лет в 1988-м?При "повній ж" не рожают - именно это происходило ПОСЛЕ развала СССР. А не ДО него!Чтобы ты не мог манипулировать любимой мантрой порохоботов "мол, с начала 1990-х это такой мировой тренд на снижение рождаемости" - вот тебе сравнение с США.

А ось тобі росія.



Де Волгарь? На думку зРадіо в Ватастані повна ж.





Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м А ось тобі росія.Де Волгарь? На думку зРадіо в Ватастані повна ж.Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14595 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3822382338243825 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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