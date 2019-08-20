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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3823382438253826>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:17

  zРадио написав:Блин, не могу :mrgreen: Откуда ты взял 31 год??? Ты считаешь, что если умирают в 62 (кстати, это неправда: средний возраст умерших в 2018-м - 67 лет), то средний возраст ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ = возраст смерти умерших / 2 :mrgreen: Капец...

Ты этого сам НЕ ПОСЧИТАЕШЬ! Единственная возможность - это взять среднее от всей генеральной совокупности! Таких данных у тебя нет и быть не может - эта переменная в формулу должна быть подставлена!!!

Средний возраст в Украине превышает 40 лет!!!

Всё так.
Но даже если подставить в формулы цифры, которые он допустил, это не меняет сути.
Если вкратце: высокая рождаемость И высокая смертность (как в экваториальной Африке) - низкий средний возраст, маленькая рождаемость И смертность (как в Японии) - быстро стареющее население.
Если бы никто не рождался и не умирал - каждый год население старело бы ровно на год. Но на самом деле - стареет менее, чем на год, и тем меньше, чем выше рождаемость и смертность.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:23

  Tegularius написав:
  budivelnik написав:Давайте прикинемо
Було 42 млн з середнім віком в 31 рік
Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки
Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року
Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті?
ОК, візьмемо спочатку групу людей, які не померли.
Їх частка (приблизно) 0,993, а частка тих, що помруть 0,007.
Порахуємо середній вік виживших на початок року (позначимо його Х), якщо середній для усіх разом 31, а для померлих 62.
(0,007 * 62)+(0,993 * Х) = 31.
Тоді Х = 30,78 (приблизно).
Через рік їм буде 31,78.
Тепер "додамо" тих, які народились за рік (їх частка в кінці року становитиме 0,0029)
Середній вік у кінці року становитиме(0,9971*31,78 + 0,0029*0,5)= 31,69.
Тобто загалом населення постаріло на 0,69 років.
Тепер вам зрозуміло?
А якщо так
Було 42 млн - стало 41,86 (0,16 народилось і 0,3 померло)
41,7*Х +0,3*62=42*(62/2)
Х=30,55+1=31,55
(41,7*31,55+0,16*0,5)/41,86=31,43
Поки що Ви праві,але я дивлюсь далі і шукаю помилку
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:28

  Tegularius написав:Всё так.
Но даже если подставить в формулы цифры, которые он допустил, это не меняет сути.
Если вкратце: высокая рождаемость И высокая смертность (как в экваториальной Африке) - низкий средний возраст, маленькая рождаемость И смертность (как в Японии) - быстро стареющее население.
Если бы никто не рождался и не умирал - каждый год население старело бы ровно на год. Но на самом деле - стареет менее, чем на год, и тем меньше, чем выше рождаемость и смертность.


Согласен с вашим анализом. Честь вам и хвала, что закрыли глаза на ляп budivelnik-а и показали на им же выдуманных эфемерных цифрах логику расчета.

Потому что я себя заставить не смог :mrgreen:

А вот погуглить динамику среднего возраста - смог. Вот данные... неутешительные. Население стареет быстро, и что самое печальное - без увеличения ожидаемой продолжительности жизни, как, например, в США. Т.е. с лавинообразоной динамикой смертности уже через 15-20 лет!

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:34

  budivelnik написав:Поки що Ви праві,але я дивлюсь далі і шукаю помилку
Знайшов помилку
Моє припущення буде вірним коли при сталій кількості смертності і народжуваності(тобто0,16 млн народилось і 0,3 млн померло) населення буде становити менше 18,6 млн осіб при середньому віці смерті по групі померлих в 62 роки)
Так як у нас 42 млн і до 18 млн нам далеко... то я був не правий...
Але як казав Д Артанья-не правий тільки в цьому
А в твердженні що деякі неадеквати свідомо напускають зайвих істеричних викриків - я правий на 100%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:42

  shapo написав:
  budivelnik написав:Тепер
Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...


Средний возраст является обобщающей характеристикой возрастного распределения населения. Он может рассчитываться как для всего населения в целом, так и для отдельных возрастных групп. Чаще всего средний возраст исчисляется как средняя арифметическая взвешенная. При этом в числителе берется сумма произведений возраста на численность населения, его достигшего или на долю населения данного возраста в общей численности населения, для которого рассчитывается средний возраст. Если дано распределение населения не по отдельным возрастам, а по возрастным группам, то при расчете в качестве возраста берется середина возрастного интервала (например, для группы 0-4 года – 2,5, для 5-9 лет – 7,5 и т.д.). В качестве знаменателя выступает общая численность населения, для которого рассчитывается средний возраст, или 100% (если расчет ведется с использованием долей населения по возрастам или возрастным группам).

Вы надеетесь, что человек поймёт такие сложные объяснения?
После того, как он пишет:
народжуваність буде тих самих 160 000 , а помирати буде тих самих 300 000 - то кількість населення за рахунок збільшення середньої тривалості життя- не зміниться
?
Открытие на шнобелевку - умерло 300 тыс., родилось 160 тыс., но население не уменьшилось! :lol:

И даже после поста Волгаря, человек не обращает внимания, что в таблице, приведенной zРадио, данные за полгода, т.е. за год будет примерно 300 тыс. родившихся и 600 тыс умерших, и естеств. убыль составит примерно 300 тыс.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 00:04

Re: Політичні дискусії

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 01:15

Ребята, долго спорите.
Не хочу считать ср. возраст, но всё просто.
Если сегодня количество населения х чел., за год родилось 300 тыс., а умерло 600 тыс., то через год население будет х+300.000-600.000 = х - 300.000, т.е. население уменьшится на 300 тыс..
Все остальные рассуждения от лукавого.

Лень заниматься математической эквилибристикой, но для трезвого человека вполне очевидно хотя бы из примеров Tegularius"а, что в случае, когда рождаемость ниже смертности, ср. возраст населения растёт, т.е. население стареет.
Но чего не сделаешь, чтобы доказать, что "Всё к лучшему в этом лучшем из миров", а оппоненты просто "нагоняют зраду". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 01:16

  Мизантрóп написав:Зображення

Жаль, здесь нельзя поставить +!
:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:41

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  Ethereum написав:Повна ж*** вже була,черги і так далі. Який телепень може про це говорити??


А тебе то самому было больше 5-и лет в 1988-м? :mrgreen: При "повній ж" не рожают - именно это происходило ПОСЛЕ развала СССР. А не ДО него!

Чтобы ты не мог манипулировать любимой мантрой порохоботов "мол, с начала 1990-х это такой мировой тренд на снижение рождаемости" - вот тебе сравнение с США.


А ось тобі росія.

Де Волгарь? На думку зРадіо в Ватастані повна ж.Зображення


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:56

  ЛАД написав:..
:lol:

та да :D !
гребанный стыд, читаю и вижу, что осталось только обучить прапорщика методу Гаусса решения линейных уравнений? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Для начала.
только объясните мне, наxера человеку, по его собственным словам "входящему в 5% багатийыв Украины" всякие коэффициенты корреляции и прочий "статистический мусор"?
переубедить убежденного, это как порохобота заставить голосовать за Медведчука
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