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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3823382438253826

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:10

Кстати о демографии:
Алексей Кущ
23 ч.
...
Даже простые расчеты подтверждают - эта политическая "пятилетка" может быть последней для исправления ситуации. Цитата из моей статьи: "С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу высокой вероятности экономическо-демографической инверсии и появления точки бифуркации, после которой вялый рост ВВП уже не будет перекрывать динамику сокращения численности населения (потенциал наращивания производительности труда в нынешней сырьевой модели будет полностью исчерпан). Как весьма образно отметили в МВФ, в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.
...

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2112044676

Зарплата Президента США - $400 тыс. в год.
Зарплата Коболева - $1 млн. в месяц.
Почему так?
Лямец Сергей
11 ч.
...
Корень проблемы - в независимом наблюдательном совете. Эти люди должны останавливать сумасшедшую пляску шаловливых ручек коболевых. Но вместо этого - позволяет фактически узаконить казнокрадство. Ибо что это, как не казнокрадство? Под соусом внедрения норм корпоративного управления.

Пару лет назад грантоеды протянули через парламент интереснейший закон. Этот закон позволял назначать в наблюдательный совет - высший орган управления госкомпании - так называемых независимых директоров. Обычно на эти должности назначали иностранцев или сильно блатных своих. Закон разрешил этим людям получать огромные зарплаты (сотни тысяч долларов в месяц!) за то, чтобы управлять госкомпанией - внимание! - независимо от Кабинета министров. То есть, государство платит сумасшедшие зарплаты за то, что ему не позволяют влиять на государственную компанию. Это значит, что государство вроде как владеет компанией, но управлять ей не может.
...

https://www.facebook.com/anserua/posts/3190904970926451

И еще одна "печалька" для сторонников Порошенко:
21 августа 2019
Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и экс-президентом Петром Порошенко.
...

https://ukranews.com/news/648960-nabu-o ... poroshenko
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:17

  ЛАД написав:
  Мизантрóп написав:Зображення

Жаль, здесь нельзя поставить +!
:lol:

"плюс" + "плюс" = три "плюса")))
antey1969
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