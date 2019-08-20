Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3823382438253826 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 21 сер, 2019 09:10

Алексей Кущ

23 ч.

...

Даже простые расчеты подтверждают - эта политическая "пятилетка" может быть последней для исправления ситуации. Цитата из моей статьи: "С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу высокой вероятности экономическо-демографической инверсии и появления точки бифуркации, после которой вялый рост ВВП уже не будет перекрывать динамику сокращения численности населения (потенциал наращивания производительности труда в нынешней сырьевой модели будет полностью исчерпан). Как весьма образно отметили в МВФ, в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.

...

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2112044676



Зарплата Президента США - $400 тыс. в год .

Зарплата Коболева - $1 млн. в месяц .

Почему так?

Лямец Сергей

11 ч.

...

Корень проблемы - в независимом наблюдательном совете. Эти люди должны останавливать сумасшедшую пляску шаловливых ручек коболевых. Но вместо этого - позволяет фактически узаконить казнокрадство. Ибо что это, как не казнокрадство? Под соусом внедрения норм корпоративного управления.



Пару лет назад грантоеды протянули через парламент интереснейший закон. Этот закон позволял назначать в наблюдательный совет - высший орган управления госкомпании - так называемых независимых директоров. Обычно на эти должности назначали иностранцев или сильно блатных своих. Закон разрешил этим людям получать огромные зарплаты (сотни тысяч долларов в месяц!) за то, чтобы управлять госкомпанией - внимание! - независимо от Кабинета министров. То есть, государство платит сумасшедшие зарплаты за то, что ему не позволяют влиять на государственную компанию. Это значит, что государство вроде как владеет компанией, но управлять ей не может.

...

https://www.facebook.com/anserua/posts/3190904970926451



И еще одна "печалька" для сторонников Порошенко:

21 августа 2019

Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и экс-президентом Петром Порошенко.

...

https://ukranews.com/news/648960-nabu-o ... poroshenko Кстати о демографии:Зарплата Президента США -Зарплата Коболева -Почему так?И еще одна "печалька" для сторонников Порошенко: yanyura Повідомлень: 4899 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 09:17 ЛАД написав: Мизантрóп написав:

Жаль, здесь нельзя поставить +!

Жаль, здесь нельзя поставить +!

"плюс" + "плюс" = три "плюса"))) "плюс" + "плюс" = три "плюса"))) antey1969 1

Повідомлень: 8649 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2289 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 10:43 ... Востаннє редагувалось zРадио в Сер 21 сер, 2019 10:50, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3243 З нами з: 02.05.18 Подякував: 762 раз. Подякували: 1833 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 10:49 budivelnik написав: Tegularius написав: budivelnik написав: Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі... Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі... Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть Математичний казус який буде справедливим Поки вмирає більше ніж народжується Tegularius написав: Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели Давайте прикинемо

Було 42 млн з середнім віком в 31 рік

Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки

Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року

Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті? Математичний казус який буде справедливим Поки вмирає більше ніж народжуєтьсяДавайте прикинемоБуло 42 млн з середнім віком в 31 рікСтало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 рокиСередній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 рокуЯ задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті?

Нехай було населення 10 000 чол.

З них:

1635 - віком до 16 років

6025 - віком 16-59 років

665 - віком від 60 до 65 років

1675 - віком від 65 років

Середній вік порахуємо як середньозважений по групах, по групі візьмемо середьній вік, і для останної нехай 70 років як середній - виходить десь 40 років

(відсотки приблизно відповідають даним Держстату по цих вікових категоріях)

Нехай народилося 40 чоловік, померло 70

З померлих: 5 було віком 55 років, 10 віком 58 років, 15 віком 60 років, 25 віком 62 роки, 15 - 65 років. Середній вік померлих виходить 61 (ну приблизно відповідає)

Отже, нова структура така:

1635+40 - віком до 16 років

6025-5-10 - віком 16-59 років

665-15-25 - віком від 60 до 65 років

1675-15 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40.

Виходить, ви праві Нехай було населення 10 000 чол.З них:1635 - віком до 16 років6025 - віком 16-59 років665 - віком від 60 до 65 років1675 - віком від 65 роківСередній вік порахуємо як середньозважений по групах, по групі візьмемо середьній вік, і для останної нехай 70 років як середній - виходить десь 40 років(відсотки приблизно відповідають даним Держстату по цих вікових категоріях)Нехай народилося 40 чоловік, померло 70З померлих: 5 було віком 55 років, 10 віком 58 років, 15 віком 60 років, 25 віком 62 роки, 15 - 65 років. Середній вік померлих виходить 61 (ну приблизно відповідає)Отже, нова структура така:1635+40 - віком до 16 років6025-5-10 - віком 16-59 років665-15-25 - віком від 60 до 65 років1675-15 - віком від 65 роківНаселення стало 9970Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40.Виходить, ви праві Faceless

Модератор Повідомлень: 25369 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5964 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 11:25 Faceless написав: budivelnik написав: [quote="4730258:")

Отже, нова структура така:

1635+40 - віком до 16 років

6025-5-10 - віком 16-59 років

665-15-25 - віком від 60 до 65 років

1675-15 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40.

Виходить, ви праві [quote="4730258:")Отже, нова структура така:1635+40 - віком до 16 років6025-5-10 - віком 16-59 років665-15-25 - віком від 60 до 65 років1675-15 - віком від 65 роківНаселення стало 9970Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40.Виходить, ви праві

Не позорьтесь.

Не буду обсуждать все Ваши допущения, но Вы допустили ту же ошибку, на кот. указывал, по-моему, Tegularius.

За год все на год постареют, т.е., например, из группы 0-16 выйдут все, кому было 15 и больше, т.е. (если допустить равномерное распределение по возрасту в этой группе) 1635/16=100 и число людей в этой группе будет 1635-100+40=1575, а не 1675, как Вы считаете.

Соответственно, эти 100 чел. перейдут в старшую возрастную группу и сколько-то человек из группы 16-59 перейдут в группу 60-65 и т.д.

Вы меня удивили. Не позорьтесь.Не буду обсуждать все Ваши допущения, но Вы допустили ту же ошибку, на кот. указывал, по-моему,За год все на год постареют, т.е., например, из группы 0-16 выйдут все, кому было 15 и больше, т.е. (если допустить равномерное распределение по возрасту в этой группе) 1635/16=100 и число людей в этой группе будет 1635-100+40=1575, а не 1675, как Вы считаете.Соответственно, эти 100 чел. перейдут в старшую возрастную группу и сколько-то человек из группы 16-59 перейдут в группу 60-65 и т.д.Вы меня удивили. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 сер, 2019 11:26, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13852 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4237 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 11:26 Faceless написав: Нехай було населення 10 000 чол.

З них:

1635 - віком до 16 років

6025 - віком 16-59 років

665 - віком від 60 до 65 років

1675 - віком від 65 років

Середній вік порахуємо як середньозважений по групах, по групі візьмемо середьній вік, і для останної нехай 70 років як середній - виходить десь 40 років

(відсотки приблизно відповідають даним Держстату по цих вікових категоріях)

Нехай народилося 40 чоловік, померло 70

З померлих: 5 було віком 55 років, 10 віком 58 років, 15 віком 60 років, 25 віком 62 роки, 15 - 65 років. Середній вік померлих виходить 61 (ну приблизно відповідає)

Отже, нова структура така:

1635+40 - віком до 16 років

6025-5-10 - віком 16-59 років

665-15-25 - віком від 60 до 65 років

1675-15 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40.

Виходить, ви праві Нехай було населення 10 000 чол.З них:1635 - віком до 16 років6025 - віком 16-59 років665 - віком від 60 до 65 років1675 - віком від 65 роківСередній вік порахуємо як середньозважений по групах, по групі візьмемо середьній вік, і для останної нехай 70 років як середній - виходить десь 40 років(відсотки приблизно відповідають даним Держстату по цих вікових категоріях)Нехай народилося 40 чоловік, померло 70З померлих: 5 було віком 55 років, 10 віком 58 років, 15 віком 60 років, 25 віком 62 роки, 15 - 65 років. Середній вік померлих виходить 61 (ну приблизно відповідає)Отже, нова структура така:1635+40 - віком до 16 років6025-5-10 - віком 16-59 років665-15-25 - віком від 60 до 65 років1675-15 - віком від 65 роківНаселення стало 9970Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40.Виходить, ви праві

Одна проблема, если увеличивается количество умерших от 40 до 50 от онкологии, например... Одна проблема, если увеличивается количество умерших от 40 до 50 от онкологии, например... stm

Повідомлень: 1875 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 11:34 stm написав: .......

Одна проблема, если увеличивается количество умерших от 40 до 50 от онкологии, например... .......Одна проблема, если увеличивается количество умерших от 40 до 50 от онкологии, например...

От 20 до 40 в результате серьёзных боевых действий, за кот. тут некоторые ратуют.

Но это уже форс-мажор, основную грубую ошибку я указал выше. От 20 до 40 в результате серьёзных боевых действий, за кот. тут некоторые ратуют.Но это уже форс-мажор, основную грубую ошибку я указал выше. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13852 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4237 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 11:42 ЛАД написав: Faceless написав: budivelnik написав: [quote="4730258:")

Отже, нова структура така:

1635+40 - віком до 16 років

6025-5-10 - віком 16-59 років

665-15-25 - віком від 60 до 65 років

1675-15 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40.

Виходить, ви праві [quote="4730258:")Отже, нова структура така:1635+40 - віком до 16 років6025-5-10 - віком 16-59 років665-15-25 - віком від 60 до 65 років1675-15 - віком від 65 роківНаселення стало 9970Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40.Виходить, ви праві

Не позорьтесь.

Не буду обсуждать все Ваши допущения, но Вы допустили ту же ошибку, на кот. указывал, по-моему, Tegularius.

За год все на год постареют, т.е., например, из группы 0-16 выйдут все, кому было 15 и больше, т.е. (если допустить равномерное распределение по возрасту в этой группе) 1635/16=100 и число людей в этой группе будет 1635-100+40=1575, а не 1675, как Вы считаете.

Соответственно, эти 100 чел. перейдут в старшую возрастную группу и сколько-то человек из группы 16-59 перейдут в группу 60-65 и т.д.

Вы меня удивили. Не позорьтесь.Не буду обсуждать все Ваши допущения, но Вы допустили ту же ошибку, на кот. указывал, по-моему,За год все на год постареют, т.е., например, из группы 0-16 выйдут все, кому было 15 и больше, т.е. (если допустить равномерное распределение по возрасту в этой группе) 1635/16=100 и число людей в этой группе будет 1635-100+40=1575, а не 1675, как Вы считаете.Соответственно, эти 100 чел. перейдут в старшую возрастную группу и сколько-то человек из группы 16-59 перейдут в группу 60-65 и т.д.Вы меня удивили.

Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133

Итого:

1635+40-100 - віком до 16 років

6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років

665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років

1675-15+133 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік 40,6 (було 40,25)



Да, таки я ошибся. И Будивельник соответственно тоже Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133Итого:1635+40-100 - віком до 16 років6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років1675-15+133 - віком від 65 роківНаселення стало 9970Середній вік 40,6 (було 40,25)Да, таки я ошибся. И Будивельник соответственно тоже Faceless

Модератор Повідомлень: 25369 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5964 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 11:56 Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133

Итого:

1635+40-100 - віком до 16 років

6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років

665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років

1675-15+133 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік 40,6 (було 40,25)

Да, таки я ошибся. И Будивельник соответственно тоже

Будевельникова арихметика - внутрення логика в подобных рассуждениях несомненно есть, но что этим хотели сказать понятно только топикастеру (частенько создается твердое впечатление, что и ему непонятно) Будевельникова арихметика - внутрення логика в подобных рассуждениях несомненно есть, но что этим хотели сказать понятно только топикастеру (частенько создается твердое впечатление, что и ему непонятно) Волгарь Повідомлень: 6968 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3823382438253826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Starikan і 0 гостейМодератори: ТупУм