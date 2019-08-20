Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Алексей Кущ 23 ч. ... Даже простые расчеты подтверждают - эта политическая "пятилетка" может быть последней для исправления ситуации. Цитата из моей статьи: "С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу высокой вероятности экономическо-демографической инверсии и появления точки бифуркации, после которой вялый рост ВВП уже не будет перекрывать динамику сокращения численности населения (потенциал наращивания производительности труда в нынешней сырьевой модели будет полностью исчерпан). Как весьма образно отметили в МВФ, в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому. ...
Зарплата Президента США - $400 тыс. в год. Зарплата Коболева - $1 млн. в месяц. Почему так?
Лямец Сергей 11 ч. ... Корень проблемы - в независимом наблюдательном совете. Эти люди должны останавливать сумасшедшую пляску шаловливых ручек коболевых. Но вместо этого - позволяет фактически узаконить казнокрадство. Ибо что это, как не казнокрадство? Под соусом внедрения норм корпоративного управления.
Пару лет назад грантоеды протянули через парламент интереснейший закон. Этот закон позволял назначать в наблюдательный совет - высший орган управления госкомпании - так называемых независимых директоров. Обычно на эти должности назначали иностранцев или сильно блатных своих. Закон разрешил этим людям получать огромные зарплаты (сотни тысяч долларов в месяц!) за то, чтобы управлять госкомпанией - внимание! - независимо от Кабинета министров. То есть, государство платит сумасшедшие зарплаты за то, что ему не позволяют влиять на государственную компанию. Это значит, что государство вроде как владеет компанией, но управлять ей не может. ...
21 августа 2019 Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и экс-президентом Петром Порошенко. ...
budivelnik написав:Якщо 160 000 народилось за рік (середній вік у цій групі 0,5 року ) , 300000 померло (середній вік у цій групі 62 роки) - то як зміниться середній вік у групі 41,86 млн яка залишилась? - задачка десь на 5 клас середньої школи в Україні... але як я розумію буряти з мокшанами в школу не ходили а ганяли оленів по тундрі...
Ага, поскольку умершие всегда будут старше родившихся, но население будет постоянно молодеть
Математичний казус який буде справедливим Поки вмирає більше ніж народжується
Tegularius написав:Если конечно не учитывать, что все 41,86 млн., которые не родились и не умерли, за этот год ровно на год постарели
Давайте прикинемо Було 42 млн з середнім віком в 31 рік Стало 41,86 млн , з яких 0,16 млн з середнім віком 0,5 року і 41,7 млн з середнім віком 31 роки , бо всі 300 000 які померли в середньому мали 62 роки Середній вік групи= (0,16 *0,5 + 41,7*31)/41,86=30,88 року Я задовільнив Вашу цікавість і переконав у своїй правоті?
Нехай було населення 10 000 чол. З них: 1635 - віком до 16 років 6025 - віком 16-59 років 665 - віком від 60 до 65 років 1675 - віком від 65 років Середній вік порахуємо як середньозважений по групах, по групі візьмемо середьній вік, і для останної нехай 70 років як середній - виходить десь 40 років (відсотки приблизно відповідають даним Держстату по цих вікових категоріях) Нехай народилося 40 чоловік, померло 70 З померлих: 5 було віком 55 років, 10 віком 58 років, 15 віком 60 років, 25 віком 62 роки, 15 - 65 років. Середній вік померлих виходить 61 (ну приблизно відповідає) Отже, нова структура така: 1635+40 - віком до 16 років 6025-5-10 - віком 16-59 років 665-15-25 - віком від 60 до 65 років 1675-15 - віком від 65 років Населення стало 9970 Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40. Виходить, ви праві
budivelnik написав:[quote="4730258:") Отже, нова структура така: 1635+40 - віком до 16 років 6025-5-10 - віком 16-59 років 665-15-25 - віком від 60 до 65 років 1675-15 - віком від 65 років Населення стало 9970 Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40. Виходить, ви праві
Не позорьтесь. Не буду обсуждать все Ваши допущения, но Вы допустили ту же ошибку, на кот. указывал, по-моему, Tegularius. За год все на год постареют, т.е., например, из группы 0-16 выйдут все, кому было 15 и больше, т.е. (если допустить равномерное распределение по возрасту в этой группе) 1635/16=100 и число людей в этой группе будет 1635-100+40=1575, а не 1675, как Вы считаете. Соответственно, эти 100 чел. перейдут в старшую возрастную группу и сколько-то человек из группы 16-59 перейдут в группу 60-65 и т.д. Вы меня удивили.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 сер, 2019 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:Нехай було населення 10 000 чол. З них: 1635 - віком до 16 років 6025 - віком 16-59 років 665 - віком від 60 до 65 років 1675 - віком від 65 років Середній вік порахуємо як середньозважений по групах, по групі візьмемо середьній вік, і для останної нехай 70 років як середній - виходить десь 40 років (відсотки приблизно відповідають даним Держстату по цих вікових категоріях) Нехай народилося 40 чоловік, померло 70 З померлих: 5 було віком 55 років, 10 віком 58 років, 15 віком 60 років, 25 віком 62 роки, 15 - 65 років. Середній вік померлих виходить 61 (ну приблизно відповідає) Отже, нова структура така: 1635+40 - віком до 16 років 6025-5-10 - віком 16-59 років 665-15-25 - віком від 60 до 65 років 1675-15 - віком від 65 років Населення стало 9970 Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40. Виходить, ви праві
Одна проблема, если увеличивается количество умерших от 40 до 50 от онкологии, например...
budivelnik написав:[quote="4730258:") Отже, нова структура така: 1635+40 - віком до 16 років 6025-5-10 - віком 16-59 років 665-15-25 - віком від 60 до 65 років 1675-15 - віком від 65 років Населення стало 9970 Середній вік по ті же методиці виходить трохи менше 40. Виходить, ви праві
Не позорьтесь. Не буду обсуждать все Ваши допущения, но Вы допустили ту же ошибку, на кот. указывал, по-моему, Tegularius. За год все на год постареют, т.е., например, из группы 0-16 выйдут все, кому было 15 и больше, т.е. (если допустить равномерное распределение по возрасту в этой группе) 1635/16=100 и число людей в этой группе будет 1635-100+40=1575, а не 1675, как Вы считаете. Соответственно, эти 100 чел. перейдут в старшую возрастную группу и сколько-то человек из группы 16-59 перейдут в группу 60-65 и т.д. Вы меня удивили.
Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133 Итого: 1635+40-100 - віком до 16 років 6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років 665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років 1675-15+133 - віком від 65 років Населення стало 9970 Середній вік 40,6 (було 40,25)
Да, таки я ошибся. И Будивельник соответственно тоже
Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133 Итого: 1635+40-100 - віком до 16 років 6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років 665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років 1675-15+133 - віком від 65 років Населення стало 9970 Середній вік 40,6 (було 40,25)
Да, таки я ошибся. И Будивельник соответственно тоже
Будевельникова арихметика - внутрення логика в подобных рассуждениях несомненно есть, но что этим хотели сказать понятно только топикастеру (частенько создается твердое впечатление, что и ему непонятно)
yanyura написав: И еще одна "печалька" для сторонников Порошенко:
21 августа 2019 Суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и экс-президентом Петром Порошенко. ...