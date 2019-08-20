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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:02
Первый написав:
На думку зРадіо в Ватастані повна ж.
Бегло судя по этим данным, так и есть. Но видишь ли, меня больше интересует Украина, поэтому я и фокусирую внимание на внутренних проблемах. А россия - это любимая тема волгарей и украинских лже-патриотов.
Поэтому, извини, в данных об украинской демографии я БУДУ детально колупаться, а российской - НЕТ.
Достаточно того, что я привел сравнение среднего возраста Украина vs россия vs США (ищи выше)
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zРадио
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:06
Первый
Вас сильно волнуют проблемы России?
Меня, например, не очень.
Но хочу заметить, что они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др., в т.ч. и Украины.
У нас такого заметного притока давно нет.
P.s. zРадио
меня слегка опередил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:16
ЛАД написав:
они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др.
Одну решают, другую создают. Но то такое.
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Faceless
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:27
Faceless написав:
Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133
Итого:
1635+40-100 - віком до 16 років
6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років
665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років
1675-15+133 - віком від 65 років
Населення стало 9970
Середній вік 40,6 (було 40,25)
Да, таки я ошибся. И Будивельник соответственно тоже
Вроде бы как все верно, но Вы не учли, что значительная доля нынешних 20-30 тилетних не перейдут в группу 40-калетних никогда по причине выезда.
Каждый 11-тый студент, учтенный Госкомстатом как в Украине, в реалиях давно учится за рубежом.
На Западной Украине среди молодежи считается нормой после первой же повестки к военкому отчалить в Польшу или Венгрию с концами.
Так что не обманывайте себя.
После первой же переписи населения все встанет на свои места. А после повторной переписи через несколько лет мы увидим и реальную динамику
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antey1969
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:34
antey1969 написав: Faceless написав:
Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133
Итого:
1635+40-100 - віком до 16 років
6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років
665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років
1675-15+133 - віком від 65 років
Населення стало 9970
Середній вік 40,6 (було 40,25)
Да, таки я ошибся. И Будивельник соответственно тоже
Вроде бы как все верно, но Вы не учли, что значительная доля нынешних 20-30 тилетних не перейдут в группу 40-калетних никогда по причине выезда.
Каждый 11-тый студент, учтенный Госкомстатом как в Украине, в реалиях давно учится за рубежом.
На Западной Украине среди молодежи считается нормой после первой же повестки к военкому отчалить в Польшу или Венгрию с концами.
Так что не обманывайте себя.
После первой же переписи населения все встанет на свои места. А после повторной переписи через несколько лет мы увидим и реальную динамику
Боюсь не встанет - вполне возможно будет применен метод e-переписи, как в Прибалтике, где благодаря ей числится на 15-20% населения больше, чем наличествует.
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Волгарь
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:46
Волгарь написав:
........
Боюсь не встанет - вполне возможно будет применен метод e-переписи, как в Прибалтике, где благодаря ей числится на 15-20% населения больше, чем наличествует.
Это как?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:54
Faceless написав: ЛАД написав:
они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др.
Одну решают, другую создают. Но то такое.
Чем больше монголоидов и абреков в РФ, тем хуже для Украины, эти ребята без особых сантиментов
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freeze
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:57
antey1969 написав: Faceless написав:
Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133
Итого:
1635+40-100 - віком до 16 років
6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років
665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років
1675-15+133 - віком від 65 років
Населення стало 9970
Середній вік 40,6 (було 40,25)
Да, таки я ошибся. И Будивельник соответственно тоже
Вроде бы как все верно, но Вы не учли, что значительная доля нынешних 20-30 тилетних не перейдут в группу 40-калетних никогда по причине выезда.
Каждый 11-тый студент, учтенный Госкомстатом как в Украине, в реалиях давно учится за рубежом.
На Западной Украине среди молодежи считается нормой после первой же повестки к военкому отчалить в Польшу или Венгрию с концами.
Так что не обманывайте себя.
После первой же переписи населения все встанет на свои места. А после повторной переписи через несколько лет мы увидим и реальную динамику
Это только усугубляет проблему депопуляции и сильно ускоряет относительно медленные "естественные" демографические процессы.Faceless
ЛАД писал(а):
они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др.
Одну решают, другую создают. Но то такое.
Тут Вы правы.
Со временем их ждут проблемы сегодняшней Европы. Посмотрим, как им удастся их решать.
Хотя, если им удастся прирастать за счёт Украины или русского (хотя бы русскоязычного) населения бывших союзных республик, то проблем не будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:57
antey1969 написав: Faceless написав:
Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133
Итого:
1635+40-100 - віком до 16 років
6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років
665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років
1675-15+133 - віком від 65 років
Населення стало 9970
Середній вік 40,6 (було 40,25)
Да, таки я ошибся. И Будивельник соответственно тоже
Вроде бы как все верно, но Вы не учли, что значительная доля нынешних 20-30 тилетних не перейдут в группу 40-калетних никогда по причине выезда.
Каждый 11-тый студент, учтенный Госкомстатом как в Украине, в реалиях давно учится за рубежом.
На Западной Украине среди молодежи считается нормой после первой же повестки к военкому отчалить в Польшу или Венгрию с концами.
Так что не обманывайте себя.
После первой же переписи населения все встанет на свои места. А после повторной переписи через несколько лет мы увидим и реальную динамику
Ну во первых, это расчет на коленке, я не претендую на высокую точность.
Во-вторых, "значительная доля" это пустые слова. Выезжают и молодые, и среднего возраста, и даже те, кому за 40, при этом реально выезжают (а не временно на заработки) на порядок меньше общей массы, и часть из них даже возвращается спустя пару лет.
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Faceless
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:13
ЛАД написав:
Это только усугубляет проблему депопуляции и сильно ускоряет относительно медленные "естественные" демографические процессы.
Лично знаю несколько киевских семей, отправивших своих чад за рубеж, чтобы те не попали в армию.
Ну блин, это же государственный крет...изм - на одного пойманного призывника выгнать десяток молодых рабочих рук из страны. Полный переход на контрактную армию решил бы проблему, но это же платить надо, а так можно просто на шару использовать молодежь.
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antey1969
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