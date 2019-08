Форуми / Казна: бюджет, податки,

На думку зРадіо в Ватастані повна ж.



Бегло судя по этим данным, так и есть. Но видишь ли, меня больше интересует Украина, поэтому я и фокусирую внимание на внутренних проблемах. А россия - это любимая тема волгарей и украинских лже-патриотов.



Поэтому, извини, в данных об украинской демографии я БУДУ детально колупаться, а российской - НЕТ.



zРадио

Повідомлень: 3245 З нами з: 02.05.18 Подякував: 764 раз. Подякували: 1833 раз.

Вас сильно волнуют проблемы России?

Меня, например, не очень.

Но хочу заметить, что они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др., в т.ч. и Украины.

У нас такого заметного притока давно нет.



P.s. zРадио меня слегка опередил.

ЛАД 2 Повідомлень: 13856 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4237 раз. Подякували: 3929 раз.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13856 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4237 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 12:16 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др. они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др.

Одну решают, другую создают. Но то такое. Одну решают, другую создают. Но то такое. Faceless

Модератор Повідомлень: 25375 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5964 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 12:27 Faceless написав: Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133

Итого:

1635+40-100 - віком до 16 років

6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років

665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років

1675-15+133 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік 40,6 (було 40,25)



Вроде бы как все верно, но Вы не учли, что значительная доля нынешних 20-30 тилетних не перейдут в группу 40-калетних никогда по причине выезда.

Каждый 11-тый студент, учтенный Госкомстатом как в Украине, в реалиях давно учится за рубежом.

На Западной Украине среди молодежи считается нормой после первой же повестки к военкому отчалить в Польшу или Венгрию с концами.

Так что не обманывайте себя.

Повідомлень: 8654 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2289 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 12:34 antey1969 написав: Faceless написав: Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133

Итого:

1635+40-100 - віком до 16 років

6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років

665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років

1675-15+133 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік 40,6 (було 40,25)



Вроде бы как все верно, но Вы не учли, что значительная доля нынешних 20-30 тилетних не перейдут в группу 40-калетних никогда по причине выезда.

Каждый 11-тый студент, учтенный Госкомстатом как в Украине, в реалиях давно учится за рубежом.

На Западной Украине среди молодежи считается нормой после первой же повестки к военкому отчалить в Польшу или Венгрию с концами.

Так что не обманывайте себя.

Боюсь не встанет - вполне возможно будет применен метод e-переписи, как в Прибалтике, где благодаря ей числится на 15-20% населения больше, чем наличествует. Боюсь не встанет - вполне возможно будет применен метод e-переписи, как в Прибалтике, где благодаря ей числится на 15-20% населения больше, чем наличествует. Волгарь Повідомлень: 6970 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 12:46 Волгарь написав: ........

Боюсь не встанет - вполне возможно будет применен метод e-переписи, как в Прибалтике, где благодаря ей числится на 15-20% населения больше, чем наличествует. ........Боюсь не встанет - вполне возможно будет применен метод e-переписи, как в Прибалтике, где благодаря ей числится на 15-20% населения больше, чем наличествует.

Это как?

ЛАД 2 Повідомлень: 13856 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4237 раз. Подякували: 3929 раз.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13856 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4237 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 12:54 Re: Політичні дискусії Faceless написав: ЛАД написав: они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др. они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др.

Одну решают, другую создают. Но то такое. Одну решают, другую создают. Но то такое.



Чем больше монголоидов и абреков в РФ, тем хуже для Украины, эти ребята без особых сантиментов

freeze 4 Повідомлень: 12581 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3630 раз. Подякували: 5285 раз.

Итого:

1635+40-100 - віком до 16 років

6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років

665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років

1675-15+133 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік 40,6 (було 40,25)



Вроде бы как все верно, но Вы не учли, что значительная доля нынешних 20-30 тилетних не перейдут в группу 40-калетних никогда по причине выезда.

Каждый 11-тый студент, учтенный Госкомстатом как в Украине, в реалиях давно учится за рубежом.

На Западной Украине среди молодежи считается нормой после первой же повестки к военкому отчалить в Польшу или Венгрию с концами.

Так что не обманывайте себя.

Это только усугубляет проблему депопуляции и сильно ускоряет относительно медленные "естественные" демографические процессы.



Faceless

ЛАД писал(а):

они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др.

Одну решают, другую создают. Но то такое. Одну решают, другую создают. Но то такое.

Тут Вы правы.

Со временем их ждут проблемы сегодняшней Европы. Посмотрим, как им удастся их решать.

Хотя, если им удастся прирастать за счёт Украины или русского (хотя бы русскоязычного) населения бывших союзных республик, то проблем не будет.

ЛАД 2 Повідомлень: 13856 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4237 раз. Подякували: 3929 раз.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13856 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4237 раз. Подякували: 3929 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 12:57 antey1969 написав: Faceless написав: Согласен, что это стоило бы учесть. Прикинем. Для первой группы это примерно -100 чел, для второй -140, для третьей 133

Итого:

1635+40-100 - віком до 16 років

6025-5-10+100-140 - віком 16-59 років

665-15-25+140-133 - віком від 60 до 65 років

1675-15+133 - віком від 65 років

Населення стало 9970

Середній вік 40,6 (було 40,25)



Вроде бы как все верно, но Вы не учли, что значительная доля нынешних 20-30 тилетних не перейдут в группу 40-калетних никогда по причине выезда.

Каждый 11-тый студент, учтенный Госкомстатом как в Украине, в реалиях давно учится за рубежом.

На Западной Украине среди молодежи считается нормой после первой же повестки к военкому отчалить в Польшу или Венгрию с концами.

Так что не обманывайте себя.

Ну во первых, это расчет на коленке, я не претендую на высокую точность.

Ну во первых, это расчет на коленке, я не претендую на высокую точность.

Во-вторых, "значительная доля" это пустые слова. Выезжают и молодые, и среднего возраста, и даже те, кому за 40, при этом реально выезжают (а не временно на заработки) на порядок меньше общей массы, и часть из них даже возвращается спустя пару лет.

Faceless

Модератор Повідомлень: 25375 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5964 раз.

Модератор Повідомлень: 25375 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5964 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 13:13 ЛАД написав: Это только усугубляет проблему депопуляции и сильно ускоряет относительно медленные "естественные" демографические процессы.

Это только усугубляет проблему депопуляции и сильно ускоряет относительно медленные "естественные" демографические процессы.

Лично знаю несколько киевских семей, отправивших своих чад за рубеж, чтобы те не попали в армию.

Ну блин, это же государственный крет...изм - на одного пойманного призывника выгнать десяток молодых рабочих рук из страны. Полный переход на контрактную армию решил бы проблему, но это же платить надо, а так можно просто на шару использовать молодежь.

antey1969 1

Повідомлень: 8654 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1020 раз. Подякували: 2289 раз.

