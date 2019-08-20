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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3825382638273828

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:17

Re: Політичні дискусії

Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:18

  Faceless написав:Ну во первых, это расчет на коленке, я не претендую на высокую точность.
Во-вторых, "значительная доля" это пустые слова. Выезжают и молодые, и среднего возраста, и даже те, кому за 40, при этом реально выезжают (а не временно на заработки) на порядок меньше общей массы, и часть из них даже возвращается спустя пару лет.

Возвращаются те, кто "не нашли" себя там - такие тоже есть. Остаются самые пробивные, активные, зубастые и.... молодые.
Много Вы видели вернувшихся назад двадцати-двадцатипятилеток?
Я ни одного такого случая не знаю. Хотя нет, знаю... пару человек депортировали к нам обратно из Польши - одну барышню за кражу в магазине, второго за пьяный ночной дебош.
Так сказать, отрицательный отбор в действии
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:19

  freeze написав:
Faceless написав:
  ЛАД написав:они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др.

Одну решают, другую создают. Но то такое.


Чем больше монголоидов и абреков в РФ, тем хуже для Украины, эти ребята без особых сантиментов


С другой стороны у них и претензий меньше к украинской государственности - это бзик преимущественно русских россиян. Те же чеченцы - лишь временные "союзники" питерских и их политики. Ну да ладно.

Чисто демографически, генетическое разнообразие - это хорошо. Ярчайший тому пример - США. Поэтому, Faceless, привлечение иммигрантов - шаг, имеющий больше преимуществ, чем недостатков. И да - жаль, что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:28

  Puente написав:Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и

Военная кафедра сейчас платная в ВУЗах. Доходит до смешного - на военном факультете в киевском медуниверситете военная кафедра... та-дамммм! тоже платная.
Для условной семьи из условного Переяслава проживание и содержание студента в Киеве ничем не дороже, чем те же самые расходы в Польше, зато ребенок получает признаваемый во всей Европе диплом, вид на жительство в ЕС и забывает о военкоме навсегда
antey1969
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